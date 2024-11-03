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وزير التنمية المستدامة: العنصر البشري أساس الاستثمار

11/3/2024 7:17:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬نور‭ ‬الخليف‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬باعتبارها‭ ‬أولوية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬برزت‭ ‬مؤخراً،‭ ‬فيما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬تركيز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‭ ‬باعتباره‭ ‬الأساس‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المملكة‭ ‬بوابة‭ ‬للمنطقة‭.‬

وقالت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الخليف‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬لا‭ ‬نخطط‭ ‬عامين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أو‭ ‬خمسة‭ ‬أعوام‭ ‬حتى،‭ ‬ونحن‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2050،‭ ‬ما‭ ‬تعلمناه‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬إعادة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬شعبنا‭ ‬هو‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أننا‭ ‬نستمر‭ ‬في‭ ‬التكيف،‭ ‬ونحن‭ ‬لا‭ ‬نتوقف‭ ‬أبداً‭ ‬عن‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬العنصر‭ ‬البشري‮»‬‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬‮«‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬وقبول‭ ‬فكرة‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬حيث‭ ‬تؤكد‭ ‬الأوضاع‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬الحالية‭ ‬أن‭ ‬الأوضاع‭ ‬ممكن‭ ‬تتغير‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‭ ‬وجميع‭ ‬الاحتمالات‭ ‬مفتوحة،‭ ‬ولذلك‭ ‬يأتي‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬كأولوية‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الخليف‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والعنصر‭ ‬البشري،‭ ‬وإيجاد‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬للاستثمار،‭ ‬والتطلع‭ ‬إلى‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬ومركز‭ ‬الخدمات‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬وإذا‭ ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬مركزًا‭ ‬للتميز،‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬نتأكد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬الأشخاص‭ ‬المناسبين‭ ‬لذلك‭.‬

وأشادت‭ ‬وزيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬بالعلاقة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬مؤكدة‭ ‬استدامتها‭ ‬واستمراريتها‭ ‬وبأنها‭ ‬علاقة‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬الخليف‭ ‬إلى‭ ‬الطلب‭ ‬المرتفع‭ ‬على‭ ‬مراكز‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬وما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬تدريب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬سيتي‭ ‬بنك‭ ‬قبل‭ ‬بضع‭ ‬سنوات‭ ‬وتحديد‭ ‬مستهدف‭ ‬1000‭ ‬متدرب‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬10‭ ‬سنوات،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬المركز‭ ‬يسير‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭.‬

وأشارت‭ ‬الخليف‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يؤديه‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬مستقبل‭ ‬البحرين‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬التوظيف‭ ‬وتوفير‭ ‬مهارات‭ ‬نوعية‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬هدفنا‭ ‬هو‭ ‬ضمان‭ ‬وجود‭ ‬السياسات‭ ‬الصحيحة،‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬المدربة‭ ‬والقادرة‭ ‬على‭ ‬المضي‭ ‬قدماً‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬وذلك‭ ‬يتطلب‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الأوساط‭ ‬الأكاديمية‭ ‬لضمان‭ ‬امتلاك‭ ‬المهارات‭ ‬المناسبة‭ ‬للخريجين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التكيف‭ ‬مع‭ ‬الوظائف‭ ‬الحديثة‮»‬‭.‬

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