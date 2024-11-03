نادي المحرق يحدد موعد جمعيته العمومية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

قرر‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬العادي‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للنادي‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ ‬17‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024م،‭ ‬وذلك‭ ‬بقاعة‭ ‬الاجتماعات‭ ‬بمقر‭ ‬النادي‭.‬

ويتضمن‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬كلمة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬والتصديق‭ ‬على‭ ‬محضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬العادي‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023م،‭ ‬ومحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬الغير‭ ‬العادي‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬مايو‭ ‬2024م،‭ ‬وتزكية‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجديد‭ ‬للدورة‭ ‬الإدارية‭ ‬2024‭ ‬ـ‭ ‬2028م

وتقدم‭ ‬للترشيح‭ ‬لرئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بينما‭ ‬تقدم‭ ‬لعضوية‭ ‬المجلس‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬دينة‭ ‬وخالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬العجمان‭ ‬وحسن‭ ‬رياض‭ ‬الزياني‭ ‬وعبدالناصر‭ ‬أحمد‭ ‬الريس‭ ‬وطلال‭ ‬عارف‭ ‬العريفي‭ ‬وعصام‭ ‬محمد‭ ‬مطر‭ ‬وإبراهيم‭ ‬عبدالله‭ ‬الشيخ‭ ‬وعبدالله‭ ‬سامي‭ ‬ناس‭ ‬والشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ومحمد‭ ‬زكريا‭ ‬هجرس‭ ‬ومحمد‭ ‬جلال‭ ‬الوزان‭.‬