نادي المحرق يحدد موعد جمعيته العمومية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
قرر مجلس إدارة نادي المحرق، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، عقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للنادي في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 17 نوفمبر 2024م، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر النادي.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، كلمة مجلس الإدارة والتصديق على محضر الاجتماع العادي للجمعية العمومية المنعقد في 6 نوفمبر 2023م، ومحضر الاجتماع الغير العادي المنعقد في 6 مايو 2024م، وتزكية مجلس الإدارة الجديد للدورة الإدارية 2024 ـ 2028م
وتقدم للترشيح لرئاسة مجلس الإدارة، الشيخ أحمد بن علي بن عبدالله آل خليفة، بينما تقدم لعضوية المجلس كل من محمد بن محمد بن دينة وخالد بن عبدالعزيز العجمان وحسن رياض الزياني وعبدالناصر أحمد الريس وطلال عارف العريفي وعصام محمد مطر وإبراهيم عبدالله الشيخ وعبدالله سامي ناس والشيخ عيسى بن سلمان عيسى بن محمد آل خليفة ومحمد زكريا هجرس ومحمد جلال الوزان.
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