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الاحتلال ومستعمروه يعتدون على المزارعين ويمنعونهم قطف ثمار الزيتون غرب الخليل

11/3/2024 7:10:01 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومستعمروه، اليوم الأحد، على المزارعين في بلدة ترقوميا غرب الخليل، ومنعوهم بالقوة من الوصول إلى أراضيهم المهددة بالاستيلاء لقطف ثمار الزيتون.

وقال مدير زراعة الخليل أسامة جرار، إن مستعمرين برفقة جنود الاحتلال أجبروا المواطنين على الخروج من أراضيهم في منطقة الطيبة بترقوميا.

وأضاف جرار أن مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون التي لم يتمكن الموطنون من قطف ثمارها تبلغ 3000 دونم في الطيبة، والعديد من المناطق في المحافظة لم تسمح سلطات الاحتلال للمزارعين بالوصول اليها مثل مناطق تل ارميدة، وفرش الهوى، والأراضي المحيطة بمستعمرة "كريات أربعة".

بدوره، قال الناشط سليمان جعافرة، إن قوات الاحتلال اعتدت على مئات المزارعين من مختلف عائلات ترقوميا، ومنعتهم من الوصول إلى أرضهم وقطف ثمار الزيتون في الأراضي المحاذية لمستعمرتي "ادورا وتيلم" المقامتين على أراضي منطقة الطيبة.

وأضاف جعافرة أن أصحاب الأراضي حصلوا على تصاريح من الاحتلال للوصول إلى هذه الأراضي، إلا أن قوات الاحتلال أجبروا المواطنين على الخروج من أراضيهم بالقوة.

وأشار إلى أن أراضي منطقة الطيبة المهددة بالاستيلاء من قبل سلطات الاحتلال، تقدر مساحتها بـ4700 دونم منها 2000 دونم مزروعة بالزيتون، ونحو 1000 من الأراضي المزروعة بالعنب.

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