الاحتلال ومستعمروه يعتدون على المزارعين ويمنعونهم قطف ثمار الزيتون غرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN- اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومستعمروه، اليوم الأحد، على المزارعين
في بلدة ترقوميا غرب الخليل، ومنعوهم بالقوة من الوصول إلى أراضيهم المهددة بالاستيلاء لقطف ثمار الزيتون.
وقال مدير زراعة الخليل أسامة جرار، إن مستعمرين برفقة جنود الاحتلال أجبروا المواطنين على الخروج من أراضيهم في منطقة الطيبة بترقوميا.
وأضاف جرار أن مساحة الأراضي المزروعة بالزيتون التي لم يتمكن الموطنون من قطف ثمارها تبلغ 3000 دونم في الطيبة، والعديد من المناطق في المحافظة لم تسمح سلطات الاحتلال للمزارعين بالوصول اليها مثل مناطق تل ارميدة، وفرش الهوى، والأراضي المحيطة بمستعمرة "كريات أربعة".
بدوره، قال الناشط سليمان جعافرة، إن قوات الاحتلال اعتدت على مئات المزارعين من مختلف عائلات ترقوميا، ومنعتهم من الوصول إلى أرضهم وقطف ثمار الزيتون في الأراضي المحاذية لمستعمرتي "ادورا وتيلم" المقامتين على أراضي منطقة الطيبة.
وأضاف جعافرة أن أصحاب الأراضي حصلوا على تصاريح من الاحتلال للوصول إلى هذه الأراضي، إلا أن قوات الاحتلال أجبروا المواطنين على الخروج من أراضيهم بالقوة.
وأشار إلى أن أراضي منطقة الطيبة المهددة بالاستيلاء من قبل سلطات الاحتلال، تقدر مساحتها بـ4700 دونم منها 2000 دونم مزروعة بالزيتون، ونحو 1000 من الأراضي المزروعة بالعنب.
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