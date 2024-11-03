صور جوية تكشف عن مخطط إسرائيلي لإنشاء منطقة عازلة جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) واشنطن /, PNN-كشفت صور التقطتها الأقمار الصناعية لقرى في جنوب لبنان عن مخطط إسرائيلي محتمل لإنشاء منطقة عازلة على الحدود الشمالية، بعد أن تحولت بعض القرى هناك إلى أنقاض.

وتظهر الصور الملتقطة لبلدات مثل رامية، وعيتا الشعب، وبليدا، وحيبيب، وسبع قرى أخرى، حجم الدمار الذي لحق بها؛ ما يعكس استراتيجية إسرائيلية مشابهة لتلك التي استخدمتها على حدودها مع قطاع غزة.

وأفادت وكالة أسوشييتد برس، بناءً على تحليل الخبراء، بأن إسرائيل قد تهدف إلى إنشاء منطقة خالية من السكان على طول الحدود، كجزء من جهودها لإبعاد " حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني، لضمان منطقة خالية من الوجود المسلح في الجنوب؛ ما يسمح بعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى منازلهم في شمال إسرائيل.

وعندما طُلب من جيش الاحتلال التعليق على هذا التحليل، أكد فقط أنه يشن“غارات موضعية محدودة” بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة تستهدف مواقع تابعة "لحزب الله:، دون التطرق لوجود نية بإنشاء منطقة عازلة.

كشفت صور الأقمار الصناعية عن قرية رامية، التي تقع على تلة قرب الحدود، وقد تعرضت لدمار شبه كامل؛ إذ تحولت من تلة مغطاة بالمنازل إلى بقعة رمادية من الركام.

وأظهرت الصور مشاهد مشابهة في قرية عيتا الشعب، حيث تحول معظمها إلى أنقاض إثر الهجمات الجوية.

وفي تطور متصل، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة من الغارات على عدة بلدات جنوب لبنان ليل أمس وصباح اليوم الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن هذه الغارات استهدفت بلدات زوطر الشرقية في قضاء النبطية، وكفرفيلا في إقليم التفاح، وأطراف بلدة أنصار في قضاء النبطية، وكذلك بلدتا حانين وشقرا في قضاء بنت جبيل.