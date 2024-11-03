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أسعار الذهب تغلق عند 2736 دولارا للأونصة نهاية تداولات الأسبوع الماضي

11/3/2024 4:34:22 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 3 - 11 (كونا) -- أغلقت أسعار الذهب في بورصات المعادن الثمينة عند مستوى 2736 دولارا أمريكيا للأونصة نهاية الأسبوع الماضي وسط توقعات بتغيرات كبيرة قد تشهدها الأسواق بناء على نتائج الانتخابات الأمريكية والقرارات المرتقبة بشأن أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي).
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل استقرت عند عند 2749 دولارا للأونصة مع ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 30ر0 في المئة ليصل إلى 104 نقاط أمام العملات الرئيسية الأخرى مما أضاف ضغوطا على أسعار الذهب.
وأضاف التقرير أن التراجعات الحادة التي شهدها الذهب يوم الخميس الماضي بنسبة 8ر1 بالمئة جاءت نتيجة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واستقرار المخاوف الجيوسياسية في بعض الأسواق.
وأوضح أن بيانات الوظائف الصادرة في الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي أظهرت توقف النمو في عدد الوظائف المضافة خلال شهر أكتوبر حيث تمت إضافة 12 ألف وظيفة فقط وهو ما يقل بكثير عن التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة أكثر من 100 ألف وظيفة.
وذكر أن هذه الأرقام تأثرت كثيرا بالإضرابات في مصانع شركة (بوينغ) للطيران وبعض الأعاصير المدمرة التي شهدتها بعض المناطق مما زاد من حالة القلق بشأن استقرار سوق العمل الأمريكي.
وبين التقرير أن حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الذهب كتحوط ضد مخاطر التضخم إذ يعتبر وسيلة فعالة للحفاظ على القيمة في أوقات الاضطرابات.
وأشار إلى أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا تعزز من جاذبية الذهب حيث يزداد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في أوقات الأزمات كما أظهرت التوقعات أن السوق يشير إلى احتمال بنسبة 98 بالمئة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ما قد يكون له تأثير مباشر على أسعار الذهب في الفترة المقبلة.
محليا أفاد تقرير (دار السبائك) بأن سعر الذهب عيار 24 بلغ 19ر27 دينار كويتي للغرام (نحو 83 دولارا) فيما سجل الذهب عيار 22 حوالي 92ر24 دينار للغرام (نحو 76 دولارا) في وقت استقرت أسعار الفضة عند 360 دينارا (نحو 1176 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث / خ د ع




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