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هلال القمر يُزين السماء اليوم

11/3/2024 4:25:45 AM
(MENAFN- Al Watan) يُرصد هلال قمر شهر جمادى الأولى بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأحد، وسيُرى بسهولة بالعين المجردة، ويزين الأفق الجنوب الغربي في حال كانت السماء صافية، وسيكون هلال القمر في حالة اقتران بكوكب عطارد حيث سيفصل بينهما درجتان.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب، وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية, وخلال بضع ليال سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر. وبيَّن أن القمر وصل منزلة الاقتران الجمعة 01 نوفمبر عند الساعة 03:47 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة, منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها, منهيًا بذلك دورة اقترانية، ومبتدئًا دورة جديدة حول الأرض.
يُذكر أنه يومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته، ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس, وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل, وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.

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