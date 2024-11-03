هلال القمر يُزين السماء اليوم

(MENAFN
- Al Watan)
يُرصد هلال قمر شهر جمادى الأولى بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الأحد، وسيُرى بسهولة بالعين المجردة، ويزين الأفق الجنوب الغربي في حال كانت السماء صافية، وسيكون هلال القمر في حالة اقتران بكوكب عطارد حيث سيفصل بينهما درجتان.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب، وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية, وخلال بضع ليال سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر. وبيَّن أن القمر وصل منزلة الاقتران الجمعة 01 نوفمبر عند الساعة 03:47 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة, منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها, منهيًا بذلك دورة اقترانية، ومبتدئًا دورة جديدة حول الأرض.
يُذكر أنه يومًا بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته، ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس, وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل, وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.
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