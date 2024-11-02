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مراكز الابتكار في الجامعات.. هل تسهم بتأهيل الطلبة لسوق العمل؟

11/2/2024 11:30:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان - في وقت أنشئت فيه مراكز الابتكار والريادة في الجامعات، طرحت الكثير من التساؤلات حول جدوى تلك المراكز وما تحققه، وهل تسهم بتطوير الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل، وماذا تحتاج من تعزيز حتى تحقق أهدافها بشكل ملموس؟
ولعل الرؤية التي جاءت عبرها هذه المراكز كانت بالأصل الوصول لمجتمع جامعي مبتكر وريادي قادر على المساهمة الحقيقية بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والارتقاء بمستوى الابتكار والإبداع والريادة وتعزيز قدرات مجتمع الجامعة على المنافسة.
ويمكن لهذا أن يتم وفقا لرؤساء جامعات رسمية، قالوا لـ"الغد" في أحاديث منفصلة، إن ذلك يتأتى عبر توفير بيئة محفزة وحاضنة لأصحاب الأفكار الرائدة والمشاريع المبتكرة لإحداث التطور والنمو عبر العمل على تطوير المهارات الابتكارية لدى الأساتذة والطلاب ومساعدتهم على تأسيس مشاريعهم الريادية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في قطاعات الأعمال المختلفة بالمملكة.
واعتبر هؤلاء، أن نشر وتجذير ثقافة الابتكار والريادة والتميز في الجامعة وتطوير مهارات وقدرات الابتكار والريادة والإبداع ونقل التكنولوجيا لدى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع قضية بارزة ومهمة إضافة لتوفير المصادر المالية والخدمات الداعمة والتي تشمل الدعم المالي والإداري والفني وبالتعاون مع جميع الأطراف الداخلية والخارجية.
وتعكف الجامعات على إنشاء وإدارة وتطوير حاضنات الأعمال العامة والتكنولوجية والمتخصصة فيها، بالتنسيق مع جميع الأطراف وتحفيز الاستثمار في المشاريع الريادية والابتكارية والإبداعية ونقل التكنولوجيا، إضافة لتطوير شراكات وعلاقات إستراتيجية فاعلة محلية وعربية ودوليا.
وفي السياق، أكد رئيس الجامعة الأردنية د.نذير عبيدات لـ"الغد"، أن مركز الابتكار والريادة في الجامعة، يهدف للارتقاء بمستوى الابتكار والإبداع والريادة وتعزيز قدرات مجتمعها على المنافسة عبر توفير بيئة محفزة وحاضنة لأصحاب الأفكار الرائدة والمشاريع المبتكرة لإحداث التطور والنمو، وذلك بالعمل على تطوير المهارات الابتكارية لدى الأساتذة والطلاب ومساعدتهم على تأسيس مشاريعهم الريادية بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في قطاعات الأعمال المختلفة في المملكة.
وأشار إلى أن الجامعة وعبر المركز تعمل على نشر وتجذير ثقافة الابتكار والريادة والتميز في الجامعة وتطوير مهارات وقدرات الابتكار والريادة والإبداع ونقل التكنولوجيا لدى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع.
وتابع: إضافة لتوفير المصادر المالية والخدمات الداعمة والتي تشمل الدعم المالي والإداري والفني وبالتعاون مع جميع الأطراف الداخلية والخارجية.
وقال إن المركز عمل على إنشاء وإدارة وتطوير حاضنات الأعمال العامة والتكنولوجية والمتخصصة في الجامعة، بالتنسيق مع جميع الأطراف وتحفيز الاستثمار في المشاريع الريادية والابتكارية والإبداعية ونقل التكنولوجيا فضلا عن تطوير شراكات وعلاقات إستراتيجية فاعلة محلية وعربية ودولياً.
كما ويهدف كذلك لاحتضان المشاريع الريادية سواء لأعضاء الهيئة التدريسية الادارية أو الطلبة على مدار العام الجامعي خلال شهري آذار "مارس" وتشرين الثاني "نوفمبر" من كل عام، وتشجيع وتحفيز أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة للتفكير بإنشاء شركات ناشئة لخدمة الاقتصاد المحلي والمساهمة بتطويره، عبر المخصصات المتوفرة في ميزانية مركز الابتكار والريادة بند دعم المشاريع الناشئة.
ويمتلك المركز، وفقا لعبيدات قسم أبحاث يقوم بإجراء أبحاث حول الريادة والابتكار ورعاية براءات الاختراع وتسويقها، والعمل مع كلية الدراسات العليا والبحث العلمي للقيام بتسجيلها.
وشدد عبيدات على أن الجامعة بدأت بإدراج دور الكليات المختلفة عبر البرامج الدراسية التي يعاد النظر بها ومخرجاتها ليصار لربطها بالمهارات والإبداع والابتكار.
من جهته، اعتبر رئيس جامعة مؤتة د.سلامة النعيمات، مراكز الريادة والابتكار في الجامعات من العوامل الأساسية التي تساهم بتدريب وتأهيل الشباب، ما يمكنهم من إيجاد فرص عمل مستقبلية.
وأضاف النعيمات: إنه مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، يواجه الشباب بالأردن صعوبة بدخول سوق العمل، ما يجعل هذه المراكز ضرورة ملحة لتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة.
وزاد: تعمل تلك المراكز على توفير بيئة تعليمية تفاعلية تشجع على التفكير الإبداعي وحل المشكلات، عبر ورش العمل والدورات التدريبية، بحيث يتمكن الطلاب من اكتساب المهارات التقنية والريادية التي تعزز من فرصهم بدخول سوق العمل، كما أنها تسهم بتعزيز ثقافة الريادة بين الشباب، مما يدفعهم لتأسيس مشاريعهم الخاصة.
وتابع النعيمات بالقول: يعد المركز في جامعة مؤتة نموذجا رائدا بهذا المجال، حيث يوفر برامج تدريبية متخصصة تهدف لتطوير مهارات الطلاب في مجالات متعددة، مثل التكنولوجيا، الأعمال، والإدارة، بالإضافة إلى ذلك، يسعى المركز لتعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، مما يسهل على الطلاب الحصول على فرص تدريبية حقيقية.
وقال: يُعزز المركز فكرة الابتكار عبر احتضان الأفكار الجديدة وتحفيز الطلاب على تطوير مشاريعهم، كما يوفر الدعم اللازم عبر الإرشاد والتوجيه، ما يسهل على الطلاب تحويل أفكارهم لمشاريع فعلية.
بدوره قال رئيس جامعة اليرموك د.إسلام مساد: إنه انطلاقا من رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته لتحفيز الشباب وتنمية قدراتهم الإبداعية وتوجيه طاقاتهم نحو الابتكار والإبداع، عملت الجامعة على ترجمة الرؤية الملكية بإنشاء مركز الريادة والابتكار لاحتضان الأفكار الإبداعية والابتكارية عبر تفعيل العلاقة مع قطاعي الصناعة والأعمال، والعمل على توفير بيئة تدريبية مناسبة وحاضنة للإبداع.
وقال مساد في تصريحات لـ"الغد"، إنه نظرا لأهمية تعزيز الريادة والإبداع بالتعليم وتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والابتكارات عبر الخطة الإستراتيجية والتي تحول التحديات لفرص، سعى المركز لاستقطاب واحتضان أفكار الطلبة الريادية، وتأسيس عدة حاضنات أعمال وريادة، بالإضافة لدور المركز في الجانب الإداري فإنه يسعى لتأهيل الطلاب فنيا عبر عقد عدد من الدورات التدريبية التي يستخدم فيها أحدث التقنيات التكنولوجية، لافتا إلى أنه خلال الفصل الدراسي الجامعي يطرح أكثر من دورة متخصصة يستفيد منها الطلبة بتعزيز مهاراتهم وقدراتهم التنافسية في سوق العمل، بخاصة المتعلقة بـبرمجة الويب وتصميم وتطوير ألعاب الحاسوب بالأبعاد الثنائية والثلاثية، برمجة التطبيقات الخلوية بمختلف أصنافها وتصميم شبكات الحاسوب (solid works and arduino)، إضافة للعديد من الدورات الريادية والتقنية بالإضافة إلى دورات المهارات الوظيفية.
وشدد مساد على أنه إيمانا بالدور التنموي للجامعة، فإنه لا يقتصر دور المركز على طلبة اليرموك فحسب وإنما يفتح أبوابه لتدريب الطلبة والخريجين من المجتمع المحلي أيضا، موضحا أن رسالته تنبثق عبر توفير البيئة التقنية المناسبة والداعمة للإبداع في مختلف المجالات الصناعية والخدماتية وتطوير نماذج أولية لمنتجات قابلة للتصنيع والتسويق تجاريا.
ويهدف المركز وفقا لمساد لاستقطاب ورعاية المبدعين والمبتكرين من طلاب الجامعة، وتأهيلهم وإكسابهم الكفاءات المعرفية اللازمة إضافة لتفعيل دور حاضنات الأعمال وجعلها بيئة العمل الأولى وانطلاقته لسوق العمل.
كما يعمل المركز في "اليرموك" على تقوية العلاقة مع قطاع الصناعة والقطاع الخاص والعمل على استدراج رأس المال الاستثماري لتمويل إنتاج وتسويق المنتجات الإبداعية للشركات الناشئة، فضلا عن تقوية العلاقة مع المراكز والمؤسسات الوطنية والدولية المشابهة والمشاركة في المشاريع الريادية وطنيا ودوليا، وفقا لمساد.

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