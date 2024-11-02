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الأمم المتحدة: تضرر منشآت إنسانية في غارة إسرائيلية جديدة على معبر حدودي بين سوريا ولبنان

11/2/2024 7:16:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬استهدفت‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬معبر‭ ‬القاع‭-‬الجوسية‭ ‬الحدودي‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬خلال‭ ‬نحو‭ ‬أسبوع،‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬تضرّر‭ ‬‮«‬منشآت‭ ‬إنسانية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لشؤون‭ ‬اللاجئين‭ ‬فيليبو‭ ‬جراندي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬جديدة‭ ‬استهدفت‭ ‬معبر‭ ‬الجوسية‭ ‬الحدودي‭ ‬الذي‭ ‬يعبر‭ ‬منه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللبنانيين‭ ‬والسوريين‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬منشآت‭ ‬إنسانية‭ ‬تضرّرت‭ ‬أيضا‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬حتى‭ ‬الفرار‭ ‬أصبح‭ ‬أمرا‭ ‬صعبا‭ ‬وخطيرا‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬توسّع‭ ‬الحرب‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬مقرا‭ ‬ويعتمد‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بأنّ‭ ‬غارتين‭ ‬إسرائيليتين‭ ‬استهدفتا‭ ‬المعبر‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬السورية‭. ‬وكانت‭ ‬الغارة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬المعبر‭ ‬أواخر‭ ‬أكتوبر‭ ‬قد‭ ‬أدّت‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬بنسبة‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المائة‭. ‬

ودفع‭ ‬النزاع‭ ‬المتصاعد‭ ‬بين‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وإسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬23‭ ‬سبتمبر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬شخص،‭ ‬معظمهم‭ ‬سوريون،‭ ‬إلى‭ ‬مغادرة‭ ‬لبنان‭ ‬باتجاه‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭ ‬اللبنانية‭. ‬

وكان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قصف‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬أكتوبر‭ ‬منطقة‭ ‬المصنع‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬لبنان،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬قطع‭ ‬المعبر‭ ‬الحدودي‭ ‬الرئيسي‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا،‭ ‬بعدما‭ ‬سلكه‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬اللبنانيين‭ ‬واللاجئين‭ ‬السوريين‭. ‬

وقُتل‭ ‬شخص‭ ‬وأُصيب‭ ‬15‭ ‬آخرون‭ ‬بجروح‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت،‭ ‬وفقا‭ ‬لحصيلة‭ ‬أولية‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭. ‬وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬بأنّ‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬شنّ‭ ‬غارة‭ ‬قرب‭ ‬القاروط‭ ‬مول‭ - ‬غاليري‭ ‬سمعان‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يُصدر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أي‭ ‬إنذارات‭ ‬قبل‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الغارة‭. ‬

قال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يشتبه‭ ‬أنها‭ ‬قوة‭ ‬بحرية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬نزلت‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬البترون‭ ‬الساحلية‭ ‬بشمال‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬مبكرة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬واعتقلت‭ ‬شخصا‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬أنه‭ ‬شنّ‭ ‬هجمات‭ ‬صاروخية‭ ‬استهدفت‭ ‬قبيل‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬قاعدة‭ ‬غليلوت‭ ‬التابعة‭ ‬للاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬قرب‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأكّد‭ ‬الحزب‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬قصف‭ ‬مجاهدو‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬02:30‭ ‬من‭ ‬فجر‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬قاعدة‭ ‬غليلوت‭ ‬التابعة‭ ‬لوحدة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬8200‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬تل‭ ‬أبيب‭ ‬بصلية‭ ‬صاروخية‭ ‬نوعية‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬أعلن‭ ‬استهداف‭ ‬قاعدة‭ ‬زوفولون‭ ‬للصناعات‭ ‬العسكرية‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا‭. ‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬الشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬19‭ ‬شخصا‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شارون‭ ‬بوسط‭ ‬إسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬إطلاق‭ ‬ثلاثة‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭. ‬

كانت‭ ‬خدمة‭ ‬الإسعاف‭ ‬العامة‭ ‬ذكرت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الطيرة‭ ‬بوسط‭ ‬إسرائيل‭ ‬أصيبوا‭ ‬بجروح‭. ‬

وقالت‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬إنها‭ ‬هاجمت‭ ‬‮«‬هدفا‭ ‬حيويا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬فلسطين‭ ‬المحتلة‮»‬‭ ‬بطائرات‭ ‬مسيرة‭. ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الهجوم‭ ‬مرتبطا‭ ‬بالإصابات‭. ‬

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