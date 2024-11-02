الأمم المتحدة: تضرر منشآت إنسانية في غارة إسرائيلية جديدة على معبر حدودي بين سوريا ولبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
بيروت - الوكالات: استهدفت غارة إسرائيلية أمس معبر القاع-الجوسية الحدودي بين لبنان وسوريا للمرة الثانية خلال نحو أسبوع، فيما أشار مسؤول في الأمم المتحدة إلى تضرّر «منشآت إنسانية».
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي على منصة إكس إنّ «غارة إسرائيلية جديدة استهدفت معبر الجوسية الحدودي الذي يعبر منه الكثير من اللبنانيين والسوريين من لبنان إلى سوريا»، مضيفا أنّ «منشآت إنسانية تضرّرت أيضا».
وأضاف: «حتى الفرار أصبح أمرا صعبا وخطيرا مع استمرار توسّع الحرب».
من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويعتمد على شبكة واسعة من المصادر في سوريا، بأنّ غارتين إسرائيليتين استهدفتا المعبر من الجهة السورية. وكانت الغارة الأولى التي استهدفت المعبر أواخر أكتوبر قد أدّت إلى انخفاض حركة المرور بنسبة 90 في المائة.
ودفع النزاع المتصاعد بين حزب الله وإسرائيل منذ 23 سبتمبر أكثر من 500 ألف شخص، معظمهم سوريون، إلى مغادرة لبنان باتجاه سوريا، بحسب السلطات اللبنانية.
وكان الجيش الإسرائيلي قصف في 4 أكتوبر منطقة المصنع الحدودية في شرق لبنان، ما أدى الى قطع المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا، بعدما سلكه عشرات الآلاف من اللبنانيين واللاجئين السوريين.
وقُتل شخص وأُصيب 15 آخرون بجروح أمس في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، وفقا لحصيلة أولية صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأنّ «العدو الإسرائيلي شنّ غارة قرب القاروط مول - غاليري سمعان في الضاحية الجنوبية». ولم يُصدر الجيش الإسرائيلي أي إنذارات قبل تنفيذ هذه الغارة.
قال مصدر أمني إن ما يشتبه أنها قوة بحرية إسرائيلية نزلت في بلدة البترون الساحلية بشمال لبنان في ساعة مبكرة من صباح أمس واعتقلت شخصا.
من جانبه أعلن حزب الله أنه شنّ هجمات صاروخية استهدفت قبيل فجر أمس قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب في وسط إسرائيل.
وأكّد الحزب في بيان: «قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 من فجر يوم السبت قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية». كذلك، أعلن استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا.
من جانبها قالت الشرطة الإسرائيلية إن 19 شخصا أصيبوا في منطقة شارون بوسط إسرائيل بعد إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان في وقت مبكر من صباح أمس.
كانت خدمة الإسعاف العامة ذكرت في وقت سابق أن سبعة أشخاص في بلدة الطيرة بوسط إسرائيل أصيبوا بجروح.
وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في وقت لاحق إنها هاجمت «هدفا حيويا في شمال فلسطين المحتلة» بطائرات مسيرة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم مرتبطا بالإصابات.
MENAFN02112024000055011008ID1108844643