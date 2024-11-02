بعد تحقيق المنتخب الوطني 5 ميداليات ملونةسلمان بن محمد يشيد بالمشاركة المتميزة لـ((الجوجيتسو البحرينية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق المنتخب الوطني للجوجيتسو ظهورا مميزا خلال مشاركته في بطولة العالم للأساتذة والعموم والشباب، والتي أسدل الستار على منافساتها في مدينة هيراكليون اليونانية، بمشاركة أكثر من 700 رياضي ورياضية يمثلون 58 دولة حول العالم.
ونجح المنتخب الوطني للجوجيتسو من الظهور بمستوى فني مشرف في هذه المشاركة الإيجابية، بعد أن حصد 5 ميداليات ملونة منها ميدالية ذهبية وميداليتان فضيتان وميداليتان برونزيتان.
فقد أحرز اللاعب بدر الدوسري المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 77 كيلوجراما في فئة الأساتذة 2، فيما أحرز اللاعب نجاد القصيبي المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 85 كيلوجراما في فئة الأساتذة 2 ضمن بطولة العالم للأساتذة.
في حين حصد اللاعب علي منفردي المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات بدون بدلة وزن تحت 77 كيلوجراما بفئة الرجال، وأحرز اللاعب عبدالله الشيخ المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات بدون بدلة وزن تحت 56 كيلوجراما بفئة الرجال، فيما أحرزت اللاعبة آلاء صالح المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات بدون بدلة وزن تحت 57 كيلوجراما بفئة السيدات في بطولة العالم للعموم بدون بدلة.
وبهذه المناسبة، أشاد سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية بالنتيجة المميزة التي حققها المنتخب الوطني للجوجيتسو في بطولة العالم، مؤكدا أن هذه النتيجة تعكس بشكل واضح التحضيرات الكبيرة التي خاضها لاعبو المنتخب استعدادا لهذه المشاركة من أجل الظهور بالمستويات المشرفة وتقديم الأداء الذي نجحوا من خلاله بالخروج بهذه المحصلة النهائية من الميداليات، وسط ما شهدته البطولة من منافسات قوية من قبل المشاركين في هذا الحدث الدولي.
وثمن سموه الجهود الكبيرة التي بذلها الاتحاد البحريني للجوجيتسو برئاسة رضا إبراهيم منفردي، والخطوات الواضحة التي يتخذها الاتحاد للسير على السياسات التي وضعها المجلس البحريني للألعاب القتالية، والتي تهدف إلى تنفيذ رؤية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، للارتقاء بالألعاب القتالية ودفعها نحو تحقيق الإنجازات التي تعزز من المكانة المتقدمة لمملكة البحرين على مستوى هذه الألعاب قاريا ودوليا، متمنيا سموه مزيدا من التوفيق والنجاح للاتحاد في تحقيق المزيد من النجاحات للرياضة البحرينية.
من جهته، أعرب عضو المجلس البحريني للألعاب القتالية رئيس الاتحاد البحريني للجوجيتسو رضا إبراهيم منفردي عن سعادته بالنتائج المشرفة التي حققها المنتخب الوطني للجوجيتسو في بطولة العالم، مؤكدا أن هذه النتائج ثمرة الرعاية والدعم التي تحظى بها الرياضة البحرينية من لدن القيادة الرشيدة، ومن خلال الجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، في وضع الخطط الاستراتيجية للنهوض بالرياضة ومنتسبيها، والدفع بها نحو تحقيق المزيد من النجاحات التي عززت من المكانة المرموقة لمملكة البحرين على خارطة الرياضة العالمية.
وأشاد منفردي بالدور البارز الذي يبذله سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، والذي ساهم في تطور الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة المجلس، والذي انعكس بدوره على الارتقاء بمستوى هذه الرياضات وبخاصة رياضة الجوجيتسو، مما دفعها لإحراز العديد من النتائج المتميزة التي تضاف لسلسلة النتائج التي حققتها الألعاب القتالية في سجل الرياضة البحرينية.
ونوه رئيس الاتحاد البحريني للجوجيتسو بالمستويات الفنية الكبيرة التي قدمها لاعبو المنتخب في البطولة، والتي شهدت منافسة قوية من جميع المشاركين، والتي انتهت بإحراز المنتخب الوطني لـ5 ميداليات ملونة، متطلعا في الوقت ذاته أن يحقق المنتخب مزيدا من الإنجازات خلال المشاركات القادمة.
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