بعد تحقيق المنتخب الوطني 5 ميداليات ملونةسلمان بن محمد يشيد بالمشاركة المتميزة لـ((الجوجيتسو البحرينية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للجوجيتسو‭ ‬ظهورا‭ ‬مميزا‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للأساتذة‭ ‬والعموم‭ ‬والشباب،‭ ‬والتي‭ ‬أسدل‭ ‬الستار‭ ‬على‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هيراكليون‭ ‬اليونانية،‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬رياضي‭ ‬ورياضية‭ ‬يمثلون‭ ‬58‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭.‬

ونجح‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للجوجيتسو‭ ‬من‭ ‬الظهور‭ ‬بمستوى‭ ‬فني‭ ‬مشرف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الإيجابية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حصد‭ ‬5‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ ‬منها‭ ‬ميدالية‭ ‬ذهبية‭ ‬وميداليتان‭ ‬فضيتان‭ ‬وميداليتان‭ ‬برونزيتان‭.‬

فقد‭ ‬أحرز‭ ‬اللاعب‭ ‬بدر‭ ‬الدوسري‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬77‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الأساتذة‭ ‬2،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬اللاعب‭ ‬نجاد‭ ‬القصيبي‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬85‭ ‬كيلوجراما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الأساتذة‭ ‬2‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للأساتذة‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬حصد‭ ‬اللاعب‭ ‬علي‭ ‬منفردي‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بدون‭ ‬بدلة‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬77‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الرجال،‭ ‬وأحرز‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالله‭ ‬الشيخ‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بدون‭ ‬بدلة‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬56‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬الرجال،‭ ‬فيما‭ ‬أحرزت‭ ‬اللاعبة‭ ‬آلاء‭ ‬صالح‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬بدون‭ ‬بدلة‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬57‭ ‬كيلوجراما‭ ‬بفئة‭ ‬السيدات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للعموم‭ ‬بدون‭ ‬بدلة‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬بالنتيجة‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للجوجيتسو‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬تعكس‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬التحضيرات‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬خاضها‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬استعدادا‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الظهور‭ ‬بالمستويات‭ ‬المشرفة‭ ‬وتقديم‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬نجحوا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬بالخروج‭ ‬بهذه‭ ‬المحصلة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬الميداليات،‭ ‬وسط‭ ‬ما‭ ‬شهدته‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭.‬

وثمن‭ ‬سموه‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجوجيتسو‭ ‬برئاسة‭ ‬رضا‭ ‬إبراهيم‭ ‬منفردي،‭ ‬والخطوات‭ ‬الواضحة‭ ‬التي‭ ‬يتخذها‭ ‬الاتحاد‭ ‬للسير‭ ‬على‭ ‬السياسات‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تنفيذ‭ ‬رؤية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬ودفعها‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬المكانة‭ ‬المتقدمة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬هذه‭ ‬الألعاب‭ ‬قاريا‭ ‬ودوليا،‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للاتحاد‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجوجيتسو‭ ‬رضا‭ ‬إبراهيم‭ ‬منفردي‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالنتائج‭ ‬المشرفة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للجوجيتسو‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬ثمرة‭ ‬الرعاية‭ ‬والدعم‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة،‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الخطط‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للنهوض‭ ‬بالرياضة‭ ‬ومنتسبيها،‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬المكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭.‬

وأشاد‭ ‬منفردي‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬يبذله‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬المجلس،‭ ‬والذي‭ ‬انعكس‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬هذه‭ ‬الرياضات‭ ‬وبخاصة‭ ‬رياضة‭ ‬الجوجيتسو،‭ ‬مما‭ ‬دفعها‭ ‬لإحراز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬تضاف‭ ‬لسلسلة‭ ‬النتائج‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬

ونوه‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجوجيتسو‭ ‬بالمستويات‭ ‬الفنية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين،‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بإحراز‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لـ5‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة،‭ ‬متطلعا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬المنتخب‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬خلال‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭.‬