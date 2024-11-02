السفير اللوح: الرئيس يصل مصر غدا للمشاركة في أعمال المنتدى الحضري العالمي

MENAFN - Palestine News ) القاهرة /PNN- قال سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح، إن الرئيس محمود عباس سيصل إلى جمهورية مصر العربية، يوم غد الأحد، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، وذلك تلبية لدعوة شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لأعمال المنتدى الحضري العالمي.

وقال السفير اللوح، إنه من المقرر أن يعقد الرئيسان خلال الزيارة لقاء ثنائيًا لتبادل الرأي وتعزيز التعاون المشترك، والتشاور حول كافة التطورات الجارية في فلسطين والإقليم والعالم.

وأوضح أنه على رأس أولويات اللقاء بحث سُبل إنجاح جهود مصر، والشركاء الآخرين، لوقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وحمايته، وإغاثته، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، وحشد الجهود كافة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرض فلسطين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة المتصلة جغرافيا والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات المنتدى مشاركة دولة فلسطين بعدة وفود وزارية، وفنية، لأهمية تكريس حضور دولة فلسطين في هذا المنتدى العالمي في دورته الثانية عشرة.