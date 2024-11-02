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لبنان.. غارة إسرائيلية تلحق أضرارا كبيرة بمستشفى تبنين في النبطية

11/2/2024 5:12:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت /PNN- كشفت وكالة أنباء لبنان الرسمية، السبت، عن أضرار كبيرة لحقت بمبنى مستشفى تبنين الحكومي في محافظة النبطية جنوبي البلاد، إثر استهداف محيطه بغارة إسرائيلية.

وخلال سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة بنت جبيل، منتصف الليلة الماضية، استهدفت إحداها محيط مستشفى تبنين الحكومي الواقع في تبنين إحدى قرى قضاء بنت جبيل بالنبطية، ما تسبب بأضرار كبيرة في مبناه، وفق الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن عدة بلدات أخرى تابعة لقضاء بنت جبيل تعرضت لغارات جوية معادية منها، كونين والطيري وصربين وحاريص.

وفي قضاء بعلبك شرقي لبنان، ارتفعت السبت حصيلة الغارات الإسرائيلية إلى 57 شهيدا، وفق الوكالة ذاتها.

يأتي ذلك في اليوم الرابع من تصعيد إسرائيل عدوانها على القضاء الذي يعتبره مراقبون“الخزان البشري الرئيسي لحزب الل” في لبنان حيث يتمتع فيه بنفوذ واسع وقاعدة شعبية كبيرة.

ومساء الجمعة، قالت وزارة الصحة اللبناني ، إن 52 شخصا استشهدوا وأصيب 72 آخرون بغارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة و13 بلدة في قضاء بعلبك.

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