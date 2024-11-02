ألفابت تعتزم خفض المزيد من الوظائف لزيادة إنفاقها على الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Borsa News) قال بريان أونج نائب رئيس التوظيف في“ألفابت”، إن المعدلات الحالية للتوظيف في“جوجل” أقل مما كانت عليه خلال العامين الماضيين، في إشارة إلى محاولة الشركة لتخفيض تكاليف الموظفين.

وردًا على سؤال كان يتردد بشأن فرص الاحتفاظ بالمناصب أو الترقي، أكد“أونج” في مؤتمر الأرباح على قلة عدد الوظائف الشاغرة في الوقت الحالي، بحسب ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.

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بدورها قالت المديرة المالية الجديدة، أنات أشكينازي، إن أحد أولوياتها سيكون إجراء المزيد من تخفيضات الوظائف مع توسع الشركة الأم لمحرك البحث“جوجل” في الإنفاق على البنية التحتية الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال 2025.

وتدخل الرئيس التنفيذي للشركة“سوندار بيتشاي” قائلًا:“إذا كان هناك مهمة سيقوم بها عشرة موظفين، وهناك طرق جديدة لقيام ثمانية أشخاص فقط بتلك الوظيفة من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا، فلن نتردد في ذلك”.

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