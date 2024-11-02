ألفابت تعتزم خفض المزيد من الوظائف لزيادة إنفاقها على الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال بريان أونج نائب رئيس التوظيف في“ألفابت”، إن المعدلات الحالية للتوظيف في“جوجل” أقل مما كانت عليه خلال العامين الماضيين، في إشارة إلى محاولة الشركة لتخفيض تكاليف الموظفين.
وردًا على سؤال كان يتردد بشأن فرص الاحتفاظ بالمناصب أو الترقي، أكد“أونج” في مؤتمر الأرباح على قلة عدد الوظائف الشاغرة في الوقت الحالي، بحسب ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.
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بدورها قالت المديرة المالية الجديدة، أنات أشكينازي، إن أحد أولوياتها سيكون إجراء المزيد من تخفيضات الوظائف مع توسع الشركة الأم لمحرك البحث“جوجل” في الإنفاق على البنية التحتية الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال 2025.
وتدخل الرئيس التنفيذي للشركة“سوندار بيتشاي” قائلًا:“إذا كان هناك مهمة سيقوم بها عشرة موظفين، وهناك طرق جديدة لقيام ثمانية أشخاص فقط بتلك الوظيفة من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا، فلن نتردد في ذلك”.
المصدر:
MENAFN02112024000202011048ID1108843554
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