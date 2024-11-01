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أهازيج الفل الجازاني.. هل توثق قبل رحيل حافظيها؟ - جريدة الوطن السعودية

11/1/2024 11:19:45 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما ارتبطت منطقة جازان بنبتة الفل التي بات لها مهرجانها الاحتفالي السنوي الذي اختتمت نسخته الثانية الخميس 31 أكتوبر الماضي، دعا عميد الشعراء الشعبيين في المنطقة محمد عطيف خلال حديثه لـ((الوطن)) إلى توثيق الأهازيج التي أسماها ((أهازيج الفل)) والتي تكثر في محافظة أبو عريش في جازان، مبديا خشيته من وفاة حافظي هذه الأهازيج واندثارها إن لم تجد سبيلا إلى توثيقها.
وشدد عطيف على ضرورة إحياء هذه الأهازيج، والمحافظة عليها، إلى جانب وجود فعاليات داخل خيمة الفل، تتضمن أهازيج الفل، وحكايات عنه، ومسرحيات عن الفل، وتنفيذ ورش عمل، ونشر ثقافة الفل في الوطن بصفة عامة، خصوصا أن الفل الجازاني ينتشر عالميا ووصل إلى مناطق عدة في الصين، وأمريكا، وإيطاليا، وفرنسا، وتركيا وغيرها، وتنشر أهازيج الفل على مسارح عالمية عدة.
مهرجان احتفالي
للموسم الثاني على التوالي أقيم مهرجان احتفالي بالفل والنباتات العطرية في جازان، حيث بات الفل علامة ثقافية وموروثا أصيلا، يتصدر منتجات جازان عالميا.
وتربع نبات الفل على عرش المنتجات الجازانية الأصيلة، حيث يتم الترويج له والتعريف به عالميا، كما يصطحبه الجازانيون معهم في سفرهم إلى خارج المملكة.
موطن الفل
تعد محافظة أبوعريش موطنا أصليا للفل، وأرضا وبيئة خصبة له، حتى سميت المحافظة ((عروس الفل))، حيث ينظم فيها سنويا مهرجان الفل، وذلك في حديقة الشهداء.
ويبلغ إنتاج منطقة جازان سنويا من الفل 600 طن، وعدد مزارعه 1000 مزرعة فل، وإجمالي أشجار الفل 500 ألف شجرة.
ويقدر حجم سوق الفل في جازان بنحو 70 مليون ريال، وتتصدر منطقتا الرياض وجدة أكثر مدن المملكة استيرادا للفل والنباتات العطرية.
اهتمام كبير
أولت وزارة البيئة والمياه والزراعة اهتماماً كبيراً بزراعة شجرة نبات الفل البلدي من خلال سعيها لإنشاء 6 مدن زراعية للفُل في محافظات جازان، لإحداث نقلة نوعية في مجال زراعتها، والانتقال من مرحلة الزراعة والتسويق التقليدي إلى مرحلة التصنيع والتصدير المحلي والخارجي، لما يتوافر بالمنطقة من مقومات أساسية للزراعة، من خصوبة التربة والمناخ المناسب لزراعتها.
وتكمن الأهمية الاقتصادية للفل البلدي بتنوع استخداماته في الزينة، وصناعة العطور، والصناعات التحويلية، وللمناسبات والأفراح، وارتباطه بالموروث الشعبي في المنطقة.
تراث أصيل
أوضح أخصائي تقنية حماية البيئة محمد العمار لـ((الوطن))، أن زراعة الفل والنباتات العطرية من التراث الأصيل في جازان التي حافظت عليه منذ عقود طويلة، وأصبح جزءا أساسيا في احتفالاتها ومناسباتها، واستخدمه الأدباء في قصائدهم وأشعارهم الغزلية، كنوع من التفاخر والتباهي.
وقال ((بفضل من الله ثم دعم الحكومة السعودية للمزارعين، تم تحفيزهم لزراعة وإنتاج كميات كبيرة من النباتات العطرية في سهول وجبال جازان، وأشهرها الفل والكادي والياسمين والبعيثران، ونجحوا في إدخال مكوناته وتصنيعه في مجال العطورات الفاخرة، وما ينقص فقط هو اهتمام شركات العطور الكبيرة لتسويق هذه النباتات مستقبلا عربيا وعالميا)).
رسالة للعالم
شدد عميد الشعراء الشعبيين في جازان محمد عطيف لـ((الوطن)) على أن الفل تظاهرة ورسالة للعالم بأن جازان تملك كثيرا من الجماليات، فمهرجان الفل الذي أقيم لنسختين فقط يعد متأخرا جدا، ويفترض أنه أقيم من سنين، فالفل متواجد من مئات السنين، وقال ((بمجرد سماعك عن فل أبوعريش يتبادر إلى ذهنك كل معان الفل والجمال والحياة العطرية الجميلة في المنطقة)).
وطالب عطيف بتوثيق أهازيج الفل وقال ((هناك شعراء كبار تغنوا بالفل، وتجمعهم علاقة تاريخية وطيدة به، أمثال علي دغريري أفضل من كتب عن الفل، عبر قصيدة فل امردايم، وتغنى بها فنانون كبار، إلى جانب شعراء كثر مغيبين عن الإعلام، ولا نعلم هل سبب ذلك قصور منهم أم من الإعلام الذي لم يسلط الضوء عليهم)).
وعن أحدث قصائده عن الفل، قال:
((الفل فسحة لكم يابوعريش
أما ريحة الفل معشوقة لنا
أمردايم باقلات جنب امعريش
أنت مجنون فل بس هبوا لنا
جيشوا في مهرجان بوعريش بألف جيش
من أجا يجني وينْظِم فلّنا
فللي يامعاضية بس بشويش
فلّنا يابنت ماعاده لنا
في عواصم عالمية فلّنا
فلنا حساس مايرضى بطيش
ياناظمي امفل حسوا بفلنا
لاهو من صبيا ولاهو فل بيش
جوكم حالي وذوب فلنا
نقزي ياجانية من دون فيش
لاحد بالله يجرح فلنا
لو نظمتن كبش مدي ياقريش
وإن تغافلتن ترين الله لنا.
3 مراحل
بينت العضاية جواهر الأهدل أن ((العضية، وهي زينة توضع على الرأس فتتزين بها العروس أو الفتيات في المناسبات تميز المنطقة الجنوبية ككل، ومنطقة جازان خاصة))، مشيرة إلى أن العضية تتم عبر 3 مراحل تتمثل في: الطيب والخطور وترتيب الفل، مضيفة أن: العضية لها أسماء مختلفة في محافظات جازان، ففي أبوعريش تسمى العضية، وفي جيزان سحلية، وفي أحد المسارحة وصامطة تسمى عكرة، وأن العضية تميز العروس الجازانية، وتميز شقيقات العروس ليلة الزواج.
600 طن إنتاج منطقة جازان سنويا من الفل
1000 مزرعة فل في جازان
500 ألف شجرة فل في جازان
70 مليون ريال حجم سوق الفل في جازان
6 دول عالمية وصلها فل جازان
6 مدن للفل بجازان

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