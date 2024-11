تَقَدُمٌ في رقمنة التجارة مع مصر

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – المباحثات المتعلقة باستخدام التخليص الجمركي الرقمي في العمليات التجارية للبرازيل مع مصر مستمرة في التقدم. بعد اجتماعه مع رئيس مصلحة الجمارك المصرية السيد الشحات الغتوري، أكد رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية السفير أوسمار شحفة بأن العمليات التقنية قد تم حلها ولم يتبق إلا تعديل بعض التفاصيل الادارية من قبل الجانب المصري.

تدور هذه المفاوضات حول اعتماد الجانب المصري لنظام التجارة السهلة – Easy Trade وهو نظام يتكامل مع منصة Ellos Plataforma التي طورتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية بهدف جعل عملية التصدير إلى الدول العربية عملية رقمية. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية قد بدأت بالفعل بتنفيذ واستخدام هذا الابتكار. إن نظام التجارة السهلة Easy Trade يلغي الحاجة لإرسال الورقيات، حيث يتم إصدار الوثائق المتعلقة بالشحنات المرسلة في نفس اليوم حتى الساعة الرابعة مساءً رقمياً ويقلل من التكاليف أي بشكل أسرع وأكثر أماناً.

مراد (على يسار الصورة) رفقة شحفة وجمال الدين: اجتماعات مع القيادات في مصر بهدف تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين.

وقال السفير شحفة متحدثاً حول الاجتماع الذي عُقِدَ يوم الاربعاء 30 تشرين الأول/ أكتوبر:” لقد لمسنا مبادرة إيجابية من قبل السلطات المصرية التي اجتمعنا بها، حيث إن منصة Ellos هي وسيلة لتسهيل وتسريع التجارة بين الدول”. وكان رئيس الغرفة العربية البرازيلية سعادة السفير أوسمار شحفة ونائب الرئيس للعلاقات الدولية والأمين العام السيد محمد مراد قد عقدا عدة اجتماعات مع السلطات المصرية، حيث رافقهما مدير مكتب الغرفة في القاهرة السيد مايكل جمال.

وكان كل من السفير شحفة ومراد وجمال قد اجتمعوا مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس SCZone السيد وليد جمال الدين، وناقشوا إمكانية تخصيص الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأحدى مناطقها للصناعات البرازيلية ، والتي إذا أتى هذا المشروع ثماره، ستكون قادرة على الإنتاج من هذا الموقع.

وأضاف شحفة:“لقد قدمنا دعوة لوفد من الهيئة العام للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لزيارة البرازيل في بداية شباط/ فبراير 2025 لكي نعرض التسهيلات التي تقدمها هذه المنطقة الصناعية للشركات البرازيلية، لأنها لا تلبي سوقاً لـ 110 مليون مصري فحسب، وإنما أسواق دول شرق إفريقيا كذلك، بحيث تغتنم هذه الشركات البرازيلية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع مصر مع هذه الدول”. كما أكد بانه من الممكن تشكيل مجموعة عمل لتقييم إمكانات هذه الفرصة.

التجارة مع مصر

وفقاً لنائب الرئيس للعلاقات الدولية الأمين العام للغرفة العربية محمد مراد، فقد بحث الاجتماع كذلك توسيع وتعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار الامتيازات والفائدة التي تقدمها اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ومجموعة ميركوسور (التي تشكلها كل من بوليفيا والبرازيل والأرجنتين والاوروغواي والباراغواي).

وأكد الأمين العام قائلاً:“فيما يتعلق بالأجندة الاستثمارية، فإن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى لجذب الشركات البرازيلية للتأسيس هناك، ولتشكل بالتالي مركزاً برازيلياً، بحيث تُقَرِب بذلك الانتاج وتقلل من خطر انقطاع سلسلة التوريد كما حدث خلال فترة الوباء، والاستفادة كذلك بالتوازي مع ذلك من تواجد منتجها أكثر قرباً من الدول الافريقية الاخرى”.

كما اجتمع ممثلو الغرفة التجارية العربية البرازيلية خلال هذا الاسبوع مع وزير الخارجية المصري معالي الدكتور بدر عبد العاطي ومع السفير البرازيلي لدى القاهرة سعادة السيد باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو ومع الأمين العام المساعد رئيس العلاقات الاقتصادية في الجامعة العربية السيد ابراهيم المالكي، والأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، من بين اجتماعات أخرى. وأكد الرئيسي شحفة قائلاً:“أجرينا مباحثات مثمرة أشارت إلى فرص للتعاون الاقتصادي. وإنه من الضروري العمل مع قطاع الاعمال وفي بعض الحالات مع القطاع الحكومي حتى تؤتي المشاريع التي نوقشت خلال الاجتماعات ثمارها”.

