تَقَدُمٌ في رقمنة التجارة مع مصر

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – المباحثات المتعلقة باستخدام التخليص الجمركي الرقمي في العمليات التجارية للبرازيل مع مصر مستمرة في التقدم. بعد اجتماعه مع رئيس مصلحة الجمارك المصرية السيد الشحات الغتوري، أكد رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية السفير أوسمار شحفة بأن العمليات التقنية قد تم حلها ولم يتبق إلا تعديل بعض التفاصيل الادارية من قبل الجانب المصري.

تدور هذه المفاوضات حول اعتماد الجانب المصري لنظام التجارة السهلة – Easy Trade وهو نظام يتكامل مع منصة Ellos Plataforma التي طورتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية بهدف جعل عملية التصدير إلى الدول العربية عملية رقمية. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية قد بدأت بالفعل بتنفيذ واستخدام هذا الابتكار. إن نظام التجارة السهلة Easy Trade يلغي الحاجة لإرسال الورقيات، حيث يتم إصدار الوثائق المتعلقة بالشحنات المرسلة في نفس اليوم حتى الساعة الرابعة مساءً رقمياً ويقلل من التكاليف أي بشكل أسرع وأكثر أماناً.

مراد (على يسار الصورة) رفقة شحفة وجمال الدين: اجتماعات مع القيادات في مصر بهدف تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين.

وقال السفير شحفة متحدثاً حول الاجتماع الذي عُقِدَ يوم الاربعاء 30 تشرين الأول/ أكتوبر:” لقد لمسنا مبادرة إيجابية من قبل السلطات المصرية التي اجتمعنا بها، حيث إن منصة Ellos هي وسيلة لتسهيل وتسريع التجارة بين الدول”. وكان رئيس الغرفة العربية البرازيلية سعادة السفير أوسمار شحفة ونائب الرئيس للعلاقات الدولية والأمين العام السيد محمد مراد قد عقدا عدة اجتماعات مع السلطات المصرية، حيث رافقهما مدير مكتب الغرفة في القاهرة السيد مايكل جمال.

وكان كل من السفير شحفة ومراد وجمال قد اجتمعوا مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس SCZone السيد وليد جمال الدين، وناقشوا إمكانية تخصيص الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأحدى مناطقها للصناعات البرازيلية ، والتي إذا أتى هذا المشروع ثماره، ستكون قادرة على الإنتاج من هذا الموقع.

وأضاف شحفة:“لقد قدمنا دعوة لوفد من الهيئة العام للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لزيارة البرازيل في بداية شباط/ فبراير 2025 لكي نعرض التسهيلات التي تقدمها هذه المنطقة الصناعية للشركات البرازيلية، لأنها لا تلبي سوقاً لـ 110 مليون مصري فحسب، وإنما أسواق دول شرق إفريقيا كذلك، بحيث تغتنم هذه الشركات البرازيلية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع مصر مع هذه الدول”. كما أكد بانه من الممكن تشكيل مجموعة عمل لتقييم إمكانات هذه الفرصة.

التجارة مع مصر

وفقاً لنائب الرئيس للعلاقات الدولية الأمين العام للغرفة العربية محمد مراد، فقد بحث الاجتماع كذلك توسيع وتعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار الامتيازات والفائدة التي تقدمها اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ومجموعة ميركوسور (التي تشكلها كل من بوليفيا والبرازيل والأرجنتين والاوروغواي والباراغواي).

وأكد الأمين العام قائلاً:“فيما يتعلق بالأجندة الاستثمارية، فإن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسعى لجذب الشركات البرازيلية للتأسيس هناك، ولتشكل بالتالي مركزاً برازيلياً، بحيث تُقَرِب بذلك الانتاج وتقلل من خطر انقطاع سلسلة التوريد كما حدث خلال فترة الوباء، والاستفادة كذلك بالتوازي مع ذلك من تواجد منتجها أكثر قرباً من الدول الافريقية الاخرى”.

كما اجتمع ممثلو الغرفة التجارية العربية البرازيلية خلال هذا الاسبوع مع وزير الخارجية المصري معالي الدكتور بدر عبد العاطي ومع السفير البرازيلي لدى القاهرة سعادة السيد باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو ومع الأمين العام المساعد رئيس العلاقات الاقتصادية في الجامعة العربية السيد ابراهيم المالكي، والأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، من بين اجتماعات أخرى. وأكد الرئيسي شحفة قائلاً:“أجرينا مباحثات مثمرة أشارت إلى فرص للتعاون الاقتصادي. وإنه من الضروري العمل مع قطاع الاعمال وفي بعض الحالات مع القطاع الحكومي حتى تؤتي المشاريع التي نوقشت خلال الاجتماعات ثمارها”.

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المصدر/ صفحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الفيسبوكالمصدر/ صفحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الفيسبوك

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