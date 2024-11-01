الجزائر تجري استعراضا عسكريا في الذكرى السبعين لاندلاع حرب الاستقلال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الجزائر‭-

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحيت‭ ‬الجزائر‭ ‬الجمعة‭ ‬باستعراض‭ ‬عسكري‭ ‬الذكرى‭ ‬السبعين‭ ‬لاندلاع‭ ‬حرب‭ ‬الاستقلال‭ ‬عن‭ ‬فرنسا،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توتر‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬القوة‭ ‬الاستعمارية‭ ‬السابقة‭. ‬واستمر‭ ‬الاستعراض‭ ‬العسكري‭ ‬ساعتين‭ ‬ونصف‭ ‬ساعة،‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬ليلة‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬1954‭ ‬التي‭ ‬شنّت‭ ‬خلالها‭ ‬جبهة‭ ‬التحرير‭ ‬الوطني‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬هجوما‭ ‬ضد‭ ‬رموز‭ ‬الوجود‭ ‬الاستعماري،‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬عشرة‭ ‬قتلى‭. ‬

ودخل‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬تاريخ‭ ‬فرنسا‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬عيد‭ ‬جميع‭ ‬القديسين‭ ‬الأحمر‮»‬‭ ‬وتاريخ‭ ‬الجزائر‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الثورة‭ ‬المجيدة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬استقلال‭ ‬البلاد‭ ‬عام‭ ‬1962‭. ‬وأودت‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬بمليون‭ ‬ونصف‭ ‬مليون‭ ‬جزائري‭ ‬بحسب‭ ‬الجزائر،‭ ‬و500‭ ‬ألف‭ ‬قتيل‭ ‬بينهم‭ ‬400‭ ‬ألف‭ ‬جزائري‭ ‬بحسب‭ ‬مؤرخين‭ ‬فرنسيين‭. ‬

‭ ‬قبل‭ ‬انطلاق‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬رئيسا‭ ‬تونس‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬وموريتانيا‭ ‬محمد‭ ‬ولد‭ ‬الشيخ‭ ‬الغزواني‭ ‬ورئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسي‭ ‬الليبي‭ ‬محمد‭ ‬المنفي،‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬تبون‭ ‬أهمية‭ ‬‮«‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬الخالدة،‭ ‬الزاخرة‭ ‬بكل‭ ‬آيات‭ ‬المجد‭ ‬والعز‭ ‬والفخر‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تثبت‭ ‬أن‭ ‬الجزائر‭ ‬التي‭ ‬انتصرت‭ ‬بالأمس‭ ‬على‭ ‬الاستعمار،‭ ‬تواصل‭ ‬بكل‭ ‬ثقة‭ ‬درب‭ ‬انتصاراتها‭ ‬بفضل‭ ‬أبنائها‭ ‬وبناتها‭ ‬الأوفياء‭ ‬لعهد‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬تبون‭ ‬‮«‬حرصنا‭ ‬أشد‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاستعراض‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬أبعاد‭ ‬ورمزية‭ ‬الذكرى‭ ‬السبعين‭ ‬وفي‭ ‬مستوى‭ ‬تضحيات‭ ‬صانعيها‮»‬‭. ‬لم‭ ‬يشر‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬تأزم‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬فرنسا،‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬إعلان‭ ‬باريس‭ ‬نهاية‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬دعمها‭ ‬خطة‭ ‬المغرب‭ ‬للحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬و«سيادة‮»‬‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الصحراء‭ ‬الغربية‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭. ‬

وتدعم‭ ‬الجزائر‭ ‬جبهة‭ ‬بوليساريو‭ ‬الساعية‭ ‬لتأسيس‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬الصحراوي،‭ ‬وقد‭ ‬كان‭ ‬زعيمها‭ ‬إبراهيم‭ ‬غالي‭ ‬حاضرا‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الاستعراض‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬العاصمة‭.

‬بعد‭ ‬وضع‭ ‬إكليل‭ ‬زهر‭ ‬بمقام‭ ‬الشهيد‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬العاصمة،‭ ‬استعرض‭ ‬الرئيس‭ ‬تبون‭ ‬التشكيلات‭ ‬العسكرية‭ ‬يرافقه‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬السعيد‭ ‬شنقريحة‭. ‬

وأجرى‭ ‬الجيش‭ ‬استعراضات‭ ‬جوية‭ ‬فوق‭ ‬خليج‭ ‬الجزائر‭ ‬لطائرات‭ ‬نقل‭ ‬تكتيكي‭ ‬واستطلاع‭ ‬وأخرى‭ ‬مقاتلة‭. ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬صواريخ‭ ‬وعشرات‭ ‬الدبابات‭ ‬وكذلك‭ ‬تشكيلات‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬الواسع‭ ‬المتاخم‭ ‬للمسجد‭ ‬الكبير‭ ‬بالجزائر‭ ‬العاصمة‭ ‬وسط‭ ‬آلاف‭ ‬الحاضرين‭. ‬

بحلول‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬زادت‭ ‬ميزانية‭ ‬الدفاع‭ ‬للجزائر‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬الضعف‭ ‬مقارنة‭ ‬بالعام‭ ‬السابق‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬وهو‭ ‬مستوى‭ ‬تم‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليه‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬ينص‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الموازنة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬25‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬وروسيا‭ ‬هي‭ ‬المورد‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمعدات‭ ‬العسكرية‭ ‬للجزائر‭. ‬