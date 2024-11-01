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مؤتمر الأسرة يختتم أعماله بالإعلان عن نداء الدوحة للعمل

11/1/2024 2:50:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الدوحة-الغد- اختتم، أول من أمس، "مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة حول الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، بالإعلان عن "نداء الدوحة للعمل" الذي تضمن سلسلة من التوصيات الرامية إلى التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه الأسر حول العالم.
شمل "نداء الدوحة للعمل" الذي تم الإعلان عنه في الجلسة الختامية، التي حضرتها الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة، أكثر من 30 توصية، من بينها إعطاء الأولوية للأسر التي تعاني من الأزمات؛ منح الاحتياجات الأسرية والدعم الإنساني الأهمية قصوى خلال أوقات الحروب والصراعات؛ دمج التربية الأسرية في المناهج الدراسية ووضع السياسات الأسرية كركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية.
كما تضمن الإعلان توصيات متعلقة بتعزيز البحث والمناهج المبنية على الأدلة لتوجيه السياسات الأسرية؛ إعطاء الأولوية لرفاه الأطفال من خلال وضع سياسات تعطي الأولوية لمصلحتهم؛ إشراك الأسر والشباب في اتخاذ القرارات السياسية وتصميم البرامج وتنفيذها؛ بالإضافة إلى إنشاء المؤسسات الأسرية المعنية بالأسرة، وتعزيز عملها لتطوير السياسات الأسرية وتنفيذها.
كما وضع "نداء الدوحة للعمل"، وهو بمثابة عمل جماعي أعدته لجنة الصياغة واستقت توصياته من الوثائق التحضيرية للمؤتمر ومن النقاشات التي شهدها على مدار يومين، توصيات تتعلق بتأثير التغيرات التكنولوجية؛ الهجرة والتمدن؛ التغيرات الديموغرافية؛ وتأثير التغيرات المناخية.
وقالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، خلال إعلانها "نداء الدوحة للعمل" في الجلسة الختامية: "ختام المؤتمر ليس كلمات رنانة أو شعارات لإبراز الإنجاز، ولكنه دعوة للعمل نشارك فيها جميعا كما تشاركنا في هذا المؤتمر. يتحمل كل منا مسؤوليته في السعي لتنفيذ نداء الدوحة للعمل، ونتكاتف معاً في سبيل ذلك؛ من مواقع صنع القرار والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني وبيوت الخبرة والجامعات والقطاع الخاص".
وفي اليوم الثاني من المؤتمر، انعقدت جلسة بعنوان "الحنين إلى الانتماء: ما الذي ينتظر الأسر المهاجرة؟"، شاركت فيها شاناز إبراهيم أحمد حرم رئيس جمهورية العراق الشقيقة، وقالت: "حين تغادر الأسر إلى بلاد جديدة، تظن أن حياةً أفضل بانتظارهم، لكنهم في الواقع يواجهون ظروفا قاسية تعمق شعورهم بالغربة، وتبقي على حنينهم إلى أوطانهم يقظا مهما طالت سنوات غربتهم".
من جانبها، قالت زهراء بهروز آذر، نائبة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شؤون الأسرة، في جلسة رفيعة المستوى حول "السياسات الأسرية في العالم العربي: مقارنة مع أفضل الممارسات في العالم"، قدمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر "إن الأسرة، على اختلاف الثقافات وتنوعها، تشكل نواة المجتمع والعمود الفقري للتنمية والتقدم، وتبقى الملاذ الآمن في مواجهة تحديات الحياة".
كذلك، تطرقت إلى دور الأسرة الذي يواجه اليوم تحديات عالمية عميقة تتمثل في التحولات التي تحدثها التكنولوجيا في تركيبة المجتمع، والهجرة، والتغيرات الديموغرافية، والاقتصادية. ولفتت إلى أن هذه التحديات لها آثار مدمرة على بنية الأسرة، مما يستوجب وضع خطط ملائمة للتقليل من آثارها السلبية.
من جهتها، أكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، في جلسة نقاشية عقدت في اليوم الثاني للمؤتمر بعنوان "الأسرة أولاً"، أهمية دعم الأسرة والسياسات التي تخاطب الأسرة كوحدة متكاملة، بحيث لا يتم استبعاد أي من أفرادها.
وقالت الدكتورة شريفة: "ينظر إلى الأسرة في الاستراتيجيات التي يطبقها عدد من الدول حول العالم، على أنها الوحدة الأساسية في المجتمع. ولكن عندما يتعلق الأمر بالسياسات وتطبيقها، يتم التركيز على النساء، والأطفال، وكبار السن كل على حدة، وهو ما قد يدعم فردا معينا في الأسرة، لكنه في الوقت ذاته قد يؤثر سلبا على فرد آخر في الأسرة نفسها".
وفي جلسة عقدت بعنوان "تأثيرات التكنولوجيا على الطفولة: ما ظهر منها وما بطن"، تم استعراض تأثير التكنولوجيا على حياة الأسرة بشكل عميق، بما في ذلك تأثيرها على نمو الأطفال، كذلك تطرق المتحدثون إلى المخاطر والفوائد ذات الصلة بالتحول الرقمي مثل: الإدمان الرقمي، التنمر الإلكتروني والسلامة الرقمية.
خلال هذه الجلسة، سلطت الدكتورة سيكا إقبال، أستاذ مساعد في علم النفس، بجامعة برادفورد، الضوء، على أهمية النظر إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كلي، بما يشمل الجوانب الإيجابية والسلبية. وقالت: "يعد توفير التواصل بين الأطفال من أهم التأثيرات الجانبية لوسائل التواصل الاجتماعي، لأنها تساعدهم على تعزيز مهاراتهم في التعبير عن الذات، وعلى تشكيل هويتهم".
بالإضافة إلى ذلك، تخلل اليوم الثاني لمؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة حول الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة جلسة بعنوان "التكنولوجيا للجميع: تمكين بلا قيود - بالشراكة مع وزارة الرياضة والشباب"، تحدثت فيها الدكتورة دينا أحمد سيف آل ثاني، أستاذ مشارك ومدير البرامج متعددة التخصصات في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، عن نتائج الأبحاث التي أظهرت أهمية أخذ الفروق الثقافية في تصميم التكنولوجيا المخصصة لرعاية كبار السن.
فيما ركزت الجلسة الختامية على موضوع المدن الملائمة للأسر، حيث استرجع تيم جيل، وهو باحث وكاتب ومستشار مستقل مقيم ومؤلف كتاب حول مساحة اللعب الحضرية الملائمة للأطفال، الفترة الزمنية التي كان الناس يضطرون فيها للسير مسافات طويلة بقصد الوصول إلى المدرسة، أو مكان عملهم، أو مكان اللعب المخصص للأطفال.
وقال "اليوم، يتم تربية الأطفال وكأنهم في الأَسر، حيث يقضون معظم حياتهم داخل أماكن تشبه الصناديق، ذلك تحت الإشراف المستمر من قبل الكبار عن كثب. أما في الماضي، فلم يكن الأطفال مراقبين بهذا الشكل، وكانوا يشعرون بقدرتهم على اتخاذ القرارات بأنفسهم".
وتابع جيل: "لم نصمم مدننا اليوم لتكون ملائمة للأطفال على الإطلاق؛ لقد صممناها بشكل رئيسي لتلبية احتياجات المركبات. وإذا أردنا بالفعل بناء مدن صديقة للأطفال، نحتاج إلى التفكير في أحياء توفر إطارا يركز على جانبين: الأول هو زيادة الخيارات وتنوع الأماكن التي يمكن للأطفال الذهاب إليها وألا يقتصر الأمر على ملعب واحد فقط، بل توفير مساحات متعددة ومتنوعة. والجانب الثاني هو التفكير في كيفية تنقل الأطفال في الأحياء التي يعيشون فيها سيرا على الأقدام أو بالدراجات الهوائية".
نظم المؤتمر بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة كشريك استراتيجي، واللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات في وزارة الخارجية القطرية كشريك تنفيذي، ودعم من إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومركز مناظرات قطر، الذي أسسته مؤسسة قطر، كشريك شبابي للمؤتمر.

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