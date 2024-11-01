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حسن النية يورط أصحابه في قضايا القروض

11/1/2024 2:39:59 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي تضبط فيه قروض البنك والأقساط الميسرة للمؤسسات التي تعثر سدادها بإجراءات رسمية مثبتة قانونا، تُمكن الجهة المعنية من المطالبة بحقها وفق المسالك القانونية، برزت قروض وسلف عدة يغفل كثيرون عن توثيقها من باب حسن النية، أو لأنهم يعدون ما يقدمونه بمثابة عمل الخير الهادف لمنفعة الآخرين، ويرونه مظهرا من مظاهر التكافل الاجتماعي الذي يسعون من خلاله إلى فك كربة شريك في العمل، أو محتاج، لكنهم يصطدمون بأن المقابل جحود ونكران المساعدة، لتتحول فرحة الإحساس بقضاء حوائج الآخرين إلى همّ المطالبة بالحقوق غير الموثقة.
وباتت تلك الديون المقدمة بحسن نية مجال كثير من المطالبات، حيث تزدحم المحاكم بقضايا القروض الحسنة المتعثر سدادها من قبل أشخاص ينكرون استلامها من الأساس.
شركاء ولكن
يسترجع عقيل الخميس، قضيته بهذا الخصوص مع زميل عمل وصديق عمر تشاركا في تأسيس مؤسسة خاصة بالجهد والمال. وخلال سنة من العمل كانت الأمور تسير على ما يرام حتى بدأت المشاكل تظهر بتأخر الحجوزات والسداد لبعض الجهات، فما كان من الخميس سوى المبادرة بالسداد من حسابه الخاص، وإقراض المؤسسة المبالغ التي تحتاجها لاستكمال سير العمل بسلاسة. استمر الحال على ما هو عليه حتى تجاوزت السلف أو القرض الحسن حدود الـ150 ألف ريال.
توقف الخميس بعد أن لاحظ أن إيرادات المؤسسة جيدة مطالبًا باسترداد المبالغ التي قام بإقراضها للمؤسسة دون أي فائدة على أساس أنها قروض حسنة لدعم العمل. لكن ما حدث بعدها عدّه الخميس درسًا من الحياة علمه ضرورة التعامل بإجراءات رسمية في كل ما يخص العمل، وقال ((القانون كما يقال لا يحمي المغفلين أو لنقل الطيبين العاملين بحسن النية دون إثباتات تدعم الموقف القانوني السليم))، حيث أنكر زميله، المؤسس الآخر معه للمؤسسة كل المبالغ التي دفعها إلا ما ثبت بتحويل بنكي، وحتى في هذا كان هنالك جدل وتبريرات لم تنصف موقف الخميس؛ الذي بادر برفع شكواه للمحكمة.
المحكمة بدورها لم تجد ما يثبت صحة ادعاء الخميس، وانتهت القضية بخسارة المال الذي كان يفترض به أن يكون سببًا لمساعدة صديق وشريك ليتحول إلى ندم على الثقة، وندم على مساعدة من لا يستحق.
لم يكن حال الخميس بأفضل من حال الإدارية المتقاعدة من إدارة التعليم سلوى الإبراهيم التي ساندت أخاها بقرض من القروض الحسنة، على أن يرد المبلغ بعد تجاوزه للأزمة المالية التي يمر بها، إلا أنه أنكر تمامًا استلام المبلغ منها.
توجيهات قانونية
يؤكد المحامي ثامر آل محيسن ((في التعاملات المالية، يلجأ البعض إلى تقديم قروض حسنة (سلفة) لأشخاص آخرين بهدف مساعدتهم، على أن يتم استرداد المبلغ لاحقًا، غير أن هذه المعاملات قد تؤدي إلى إشكالات قانونية إذا لم يتم توثيقها بشكل صحيح، مما قد يعرض الدائن لخطر فقدان حقه في استرداد المال)).
إجراءات لضمان الحقوق
يشرح آل محيسن مجموعة من الإجراءات التي تساعد في ضمان حقوق الأطراف في هذه المعاملات وفقًا للأنظمة السارية؛ أبرزها أهمية التوثيق الصحيح عند التحويل البنكي، مبينًا ((عند تقديم سلفة لشخص آخر عن طريق الحوالة البنكية، من الضروري أن يتم تثبيت سبب الحوالة بشكل دقيق، وكتابة سبب الحوالة بوضوح في نص التحويل؛ مثلًا: ((سلفة مالية)) أو ((قرض حسن)).
وحذر ناصحا ((تجنب استخدام سبب غير دقيق أو مضلل، مثل ((سداد قرض)) أو ((رد مبلغ))، لأن الطرف الآخر قد يدعي لاحقًا أنك تقوم بإعادة قرض استلمته منه هو، وليس العكس)).
ولفت إلى أن ((الحوالة المصحوبة بالسبب تعد أحد الأدلة القانونية التي تعزز موقفك في حال نشوء نزاع حول استرداد المال)).
نظام الإثبات
يكمل آل محيسن ((حول نظام الإثبات والمتطلبات القانونية وفقًا لـ((نظام الإثبات))، نصت المادة 66 على أنه:
((يجب أن يُثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على 100 ألف ريال أو ما يعادلها)).
و((لا تُقبل شهادة الشهود)) فيما يتعلق بالمعاملات التي تتجاوز هذا المبلغ، ويصبح الإثبات الكتابي هو الأساس.
ومع ذلك، إذا كان المبلغ أقل من 100 ألف ريال، يمكن تقديم شهادة الشهود كدليل في حال عدم وجود إثباتات مكتوبة أخرى)).
طرق التوثيق
لخيارات توثيق القروض لضمان الحقوق، قال ((لحماية حقوقك، هناك عدة طرق يمكن من خلالها توثيق القروض الحسنة، ومنها:
- التوثيق عبر وزارة العدل؛ حيث يمكنك الدخول إلى منصة وزارة العدل واستخدام أيقونة ((التوثيق))، ثم تعبئة طلب إقرار بدين من خلال قسم الإقرارات.
مبينًا أن هذا الإجراء يمنح الإقرار قوة قانونية ويثبت حقك في المطالبة بالمال.
- إصدار سند لأمر أو كمبيالة، وعن ذلك شرح ((يمكن إعداد سند لأمر أو كمبيالة يتضمن المبلغ وتاريخ الاستحقاق، ويوضح في النص أن السند أو الكمبيالة صادرة بسبب قرض حسن)).
لافتًا ((ينصح بإرفاق اتفاقية مكتوبة بين الطرفين، تحدد تفاصيل القرض، لضمان الحماية الكاملة في حالة النزاع)).
متى يسقط حقك
يكمل آل محيسن ((هناك أيضًا مدة التقادم في المطالبات المالية))، ونصح ((من المهم ملاحظة أن مدة التقادم، أي الفترة التي يحق لك خلالها المطالبة باسترداد المال، هي عشر سنوات، بعد هذه المدة، يسقط حقك في المطالبة وفقًا للنظام، ويُعد أنك قد منحت الطرف الآخر مهلة كافية لاسترداد المال، ولم تقم بالمطالبة في الوقت المناسب)).
القرض الحسن
مساعدة الآخرين بدفع سلفة مالية على أن يتم استرداد المبلغ كما هو بلا زيادة
1 تريليون قيمة المطالبات المالية من 2015 حتى 2021 بحسب وزارة العدل
5 ملايين قرار تنفيذ رفع بشأنها
2.6 مليون فاتورة بهذه المطالبات
خطوات التقديم على خدمة المطالبة المالية
ـ تسجيل الدخول في ناجز أفراد بحساب النفاذ الوطني
ـ اختيار جميع الخدمات الإلكترونية
ـ اختيار باقة (التبليغ العدلي)
ـ الدخول إلى خدمة (إخطار مطالبة مالية)
ـ إدخال البيانات المطلوبة (بيانات مقدم الطلب، بيانات الطرف الآخر، بيانات الحق المطالب به)
ـ الضغط على أيقونة (التأكيد والدفع)

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