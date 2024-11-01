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ميناء دمياط يتداول 41 سفينة خلال 24 ساعة

11/1/2024 2:39:37 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادره 11 سفينة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء المتداول عليها 41 سفينة منها السفينة (AROSA) والتي ترفع علم جزر المارشال ويبلغ طولها 225 مترًا وعرضها 32 مترًا القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، في إطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان صادر اليوم الجمعة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 24242 طنًا تشمل : 500 طن ملح معبأ و 1664 طن علف بنجر و 10535 طن يوريا و 3116 طن كلينكر و 250 طن فلوسبار و 8177 طن بضائع متنوعة .

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71403 أطنان ، تشمل : 8479 طن حديد و 741 طن بازلاء و 226 طن حمص و 10708 أطنان من فول الصويا و 34000 طن ذرة و 7000 طن سكر و 7209 أطنان من القمح و 1680 طن فلوسبار و 824 طن خشب زان و 2032 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 536 طنا .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131314 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119092 طنًا.

كما غادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 5200 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية و كفر الشيخ ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4952 حركة.

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