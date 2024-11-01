إذاعة جيش الاحتلال: 87 قتيلاً في أكتوبر بجبهتي غزة ولبنان

MENAFN - Palestine News ) القدس /PNN ذكرت إذاعة جيش الاحتلال بأن "87 إسرائيلياً قتلوا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، منهم 64 جندياً" على مختلف الجبهات، ما بين قطاع غزة ولبنان.

وأشارت إلى أن“هذه الأرقام جاء ذكرها على هامش الاعتراف الإسرائيلي بمقتل 7 أشخاص أمس الخميس، في هجوم صاروخي من الأراضي اللبنانية.

وتساءلت الإذاعة عن موعد انتهاء الحرب في قطاع غزة ولبنان، ودعت إلى ضرورة التوصل لاتفاق مع حركة حماس، تعيد من خلاله إسرائيل الأسرى المحتجزين لدى الحركة بقطاع غزة، وضرورة التواصل مع عائلات الأسرى وذويهم للهدف نفسه.

وفي السياق نفسه، أعلن“حزب الله” أن أكثر من 95 قتيلاً و900 جريح من العسكريين الإسرائيليين سقطوا منذ بدء التوغل البري في لبنان، مشيراً في الوقت ذاته إلى تدمير 50 آلية عسكرية إسرائيلية غالبيتها من الدبابات.

جاء ذلك في بيان صادر عن غرفة عمليات حزب الله، مساء أمس الخميس، رصدت فيه الحصيلة التراكمية لخسائر الجيش الإسرائيلي، حسب ما رصده مقاتلي الحزب، منذ إعلان إسرائيل عن بدء العملية العسكرية البرية جنوبي لبنان في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.