إذاعة جيش الاحتلال: 87 قتيلاً في أكتوبر بجبهتي غزة ولبنان

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس /PNN ذكرت إذاعة جيش الاحتلال بأن "87 إسرائيلياً قتلوا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، منهم 64 جندياً" على مختلف الجبهات، ما بين قطاع غزة ولبنان.
وأشارت إلى أن“هذه الأرقام جاء ذكرها على هامش الاعتراف الإسرائيلي بمقتل 7 أشخاص أمس الخميس، في هجوم صاروخي من الأراضي اللبنانية.
وتساءلت الإذاعة عن موعد انتهاء الحرب في قطاع غزة ولبنان، ودعت إلى ضرورة التوصل لاتفاق مع حركة حماس، تعيد من خلاله إسرائيل الأسرى المحتجزين لدى الحركة بقطاع غزة، وضرورة التواصل مع عائلات الأسرى وذويهم للهدف نفسه.
وفي السياق نفسه، أعلن“حزب الله” أن أكثر من 95 قتيلاً و900 جريح من العسكريين الإسرائيليين سقطوا منذ بدء التوغل البري في لبنان، مشيراً في الوقت ذاته إلى تدمير 50 آلية عسكرية إسرائيلية غالبيتها من الدبابات.
جاء ذلك في بيان صادر عن غرفة عمليات حزب الله، مساء أمس الخميس، رصدت فيه الحصيلة التراكمية لخسائر الجيش الإسرائيلي، حسب ما رصده مقاتلي الحزب، منذ إعلان إسرائيل عن بدء العملية العسكرية البرية جنوبي لبنان في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي.
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