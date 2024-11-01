تشييع جثامين شهداء مخيمي طولكرم ونور شمس

MENAFN - Palestine News ) طولكرم /PNN- شيعت جماهير شعبنا في طولكرم بعد صلاة الجمعة، جثامين الشهداء الأربعة من مخيمي طولكرم ونور شمس، الذين ارتقوا خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المدينة والمخيمين أمس الخميس.

والشهداء الأربعة هم: أحمد عصام فحماوي (18 عاما)، وعبد العزيز محمود أبو سمن (22 عاما)، واستشهدا بقصف من طائرات الاحتلال المسيّرة لساحة مخيم نور شمس، وحسام بسام يوسف ملاح (30 عاما) والذي اغتالته قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، ومعتصم صالح عيشة (32 عاما) والذي استشهد برصاص قناصة الاحتلال في مخيم نور شمس.

وانطلق موكب التشييع من الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا.

وسار المشيعون باتجاه منازل ذوي الشهداء لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم، وتمت الصلاة على جثمان الشهيد ملاح في مسجد السلام في مخيم طولكرم، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة. في الوقت الذي تمت الصلاة على جثامين الشهداء الثلاثة فحماوي وأبو سمن وعيشة في مسجد أبو بكر الصديق في مخيم نور شمس، قبل مواراتهم الثرى في مقبرة المخيم