Friday, 01 November 2024 04:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


47 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي على دير البلح والنصيرات والزوايدة

11/1/2024 5:12:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN- استشهد، الليلة وفجر اليوم الجمعة، 47 مواطنا وأصيب العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء في قصف إسرائيلي على دير البلح والنصيرات والزوايدة وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية وصول 47 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، إضافة لعشرات الإصابات، عقب قصف إسرائيلي على عدة مناطق ومنازل في دير البلح والنصيرات والزوايدة.

وقال مراسلنا نقلا عن مصادر محلية إن غالبية الشهداء ارتقوا في قصف إسرائيلي لعدة منازل في النصيرات يستضيف سكانها أقاربهم من مناطق أخرى، حيث قصفت قوات الاحتلال المنازل أول مرة وبعد أن هرع الناس للمساعدة وتفقد آثار القصف، قصفتهم مرة أخرى، مشيرا إلى أن البحث لا يزال جار عن مفقودين تحت الإنقاذ.

وأظهر مقطع فيديو فتى
ينهار بالبكاء وهو يحتضن والدته الشهيدة في مستشفى شهداء الأقصى، التي ارتقت في القصف الأخير على وسط قطاع غزة، فيما يحاول بعض المتواجدين في المكان مواساته وتهدئته، فيما تحمل سيدة مسنة طفلا رضيعا في حضنها.

MENAFN01112024000205011050ID1108840976

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث