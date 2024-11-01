47 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي على دير البلح والنصيرات والزوايدة

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- استشهد، الليلة وفجر اليوم الجمعة، 47 مواطنا وأصيب العشرات غالبيتهم من الأطفال والنساء في إسرائيلي على دير البلح والنصيرات والزوايدة وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية وصول 47 شهيدا إلى شهداء الأقصى في دير البلح، إضافة لعشرات الإصابات، عقب قصف إسرائيلي على عدة مناطق ومنازل في دير البلح والنصيرات والزوايدة.

وقال مراسلنا نقلا عن مصادر محلية إن غالبية الشهداء ارتقوا في قصف إسرائيلي لعدة منازل في النصيرات يستضيف سكانها أقاربهم من مناطق أخرى، حيث قصفت قوات الاحتلال المنازل أول مرة وبعد أن هرع الناس للمساعدة وتفقد آثار القصف، قصفتهم مرة أخرى، مشيرا إلى أن البحث لا يزال جار عن مفقودين تحت الإنقاذ.

وأظهر مقطع فيديو فتى

ينهار بالبكاء وهو يحتضن والدته الشهيدة في مستشفى شهداء الأقصى، التي ارتقت في القصف الأخير على وسط قطاع غزة، فيما يحاول بعض المتواجدين في المكان مواساته وتهدئته، فيما تحمل سيدة مسنة طفلا رضيعا في حضنها.