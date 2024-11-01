الطقس: الحرارة أدنى من معدلها السنوي بحدود درجتين

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة،غائما جزئياً بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين.

ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم السبت، تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الجو غائما جزئياً بوجهٍ عام وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

ويتوقع بمشيئة الله اعتبارا من ساعات الظهيرة سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو بوم الأحد، غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع بمشيئة الله سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية فوق معظم المناطق وخاصة الشمالية وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم باردا نسبيا إلى بارد، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية فوق معظم المناطق وخاصة الشمالية وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التزحلق في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن خطر العواصف الرعدية.