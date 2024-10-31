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رفع أسعار البنزين 90 و95 والديزل للشهر المقبل (تفاصيل)

10/31/2024 11:22:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الخميس، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 تشرين ثاني المقبل).
واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين أول الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال شهر تشرين أول الحالي.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (5) فلسات/لتر، وسعر البنزين 95 بمقدار (15) فلساً/لتر، وسعر الديزل بمقدار (20) فلساً/لتر.

وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (865) فلساً/لتر بدلاً من (860) فلساً /لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1110) فلساً/لتر بدلاً من (1095) فلساً/لتر، وسعر بيع الديزل ليصبح (675) فلساً/لتر بدلاً من (655) فلساً/لتر، والاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر بيع اسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/اسطوانة.

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