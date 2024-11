الغرفة العربية البرازيلية تبحث التعاون في مصر

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – كان كل من العمل على تنويع الأجندة التجارية وتعزيز الاستثمارات بين البرازيل وجمهورية مصر العربية أبرز المواضيع التي تم بحثها خلال الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء 29 تشرين الثاني/ أكتوبر بين ممثلي الغرفة التجارية العربية البرازيلية وجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة. حيث لا زال التبادل التجاري بين البرازيل والدول العربية يركز على تصدير البرازيل للسلع الزراعية ومبيعات الدول العربية للأسمدة والنفط ومشتقاته.

قيادة الغرفة التجارية العربية البرازيلية وأجندة أعمال في القاهرة

قام رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية السفير أوسمار شحفة ونائب الرئيس للعلاقات الدولية والأمين العام محمد مراد والمدير الإقليمي لمكتب الغرفة في القاهرة مايكل جمال بعدة لقاءات في هذا البلد العربي الشمال افريقي. ففي يوم الثلاثاء اجتمع ممثلو الغرفة مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السيد ابراهيم المالكي، ومع مديرة إدارة العلاقات الاقتصادية في الجامعة العربية السيدة رحاب حميد. كما اجتمع ممثلو الغرفة مع السفير البرازيلي لدى القاهرة سعادة السفير باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو.

ففي الاجتماع مع الجامعة، اتفقت كل من الجامعة العربية والغرفة التجارية العربية البرازيلية على الترويج للدول العربية في البرازيل، بما في ذلك تنظيم المنتديات والندوات والتعاون الثنائي. من ناحيته قال السفير شحفة بأن البرازيل وكل ما يتعلق بها يتمتع بمكانة كبيرة بين الدول العربية، حيث أكد قائلاً:“إن التعاون مفتوح في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وهم يقدرون ويرغبون بحضور الغرفة العربية البرازيلية في مصر وغيرها من الدول العربية”

من جانبهم أعرب ممثلو الجامعة العربية عن اهتمامهم في المشاركة في نسخة العام 2025 من منتدى الأعمال البرازيلي العالمي للحلال، وهو الحدث الذي ستنظمه الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالشراكة مع فامبراس (FAMBRAS Halal)، الهيئة المعنية بإصدار شهادات الحلال.

السفير شحفة على يسار الصورة رفقة السفير البرازيلي لدى القاهرة باولينو نيتو

اجتماع مع السفير البرازيلي في القاهرة





وخلال لقائهما مع السفير باولينو نيتو في السفارة البرازيلية في القاهرة، أفاد شحفة ومراد بأن 8 شركات برازيلية ستقوم بعرض منتجاتها في معرض الاغذية Food Africa والذي سيقام في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 3 إلى 5 كانون الأول/ ديسمبر. إن مشاركة الشركات البرازيلية في هذا المعرض هي مبادرة لمشروع الحلال في البرازيل الذي يهدف لترويج المنتجات البرازيلية الحلال في الخارج ( أي المنتجات الحلال المصنوعة في البرازيل وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الحلال في البرازيل هو عبارة عن شراكة بين الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil .

كما بحث الجانبان خلال اللقاء مع السفير البرازيلي لدى القاهرة فرص تنويع التجارية، وتحدثوا عن الإمكانات الاستثمارية للشركات البرازيلية في مصر، والتعاون بين السفارة البرازيلية في القاهرة والغرفة التجارية العربية البرازيلية في النشاطات والفعاليات التجارية التي يتم تنظيمها في مصر. كما اجتمع ممثلو الغرفة العربية البرازيلية يوم الاثنين 28 تشرين الأول/ أكتوبر مع وزير الخارجية المصري معالي الدكتور بدر عبد العاطي ومع الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي.

