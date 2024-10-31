الغرفة العربية البرازيلية تبحث التعاون في مصر

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA)) ساو باولو – كان كل من العمل على تنويع الأجندة التجارية وتعزيز الاستثمارات بين البرازيل وجمهورية مصر العربية أبرز المواضيع التي تم بحثها خلال الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء 29 تشرين الثاني/ أكتوبر بين ممثلي الغرفة التجارية العربية البرازيلية وجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة. حيث لا زال التبادل التجاري بين البرازيل والدول العربية يركز على تصدير البرازيل للسلع الزراعية ومبيعات الدول العربية للأسمدة والنفط ومشتقاته.

قيادة الغرفة التجارية العربية البرازيلية وأجندة أعمال في القاهرة

قام رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية السفير أوسمار شحفة ونائب الرئيس للعلاقات الدولية والأمين العام محمد مراد والمدير الإقليمي لمكتب الغرفة في القاهرة مايكل جمال بعدة لقاءات في هذا البلد العربي الشمال افريقي. ففي يوم الثلاثاء اجتمع ممثلو الغرفة مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السيد ابراهيم المالكي، ومع مديرة إدارة العلاقات الاقتصادية في الجامعة العربية السيدة رحاب حميد. كما اجتمع ممثلو الغرفة مع السفير البرازيلي لدى القاهرة سعادة السفير باولينو فرانكو دي كارفاليو نيتو.

ففي الاجتماع مع الجامعة، اتفقت كل من الجامعة العربية والغرفة التجارية العربية البرازيلية على الترويج للدول العربية في البرازيل، بما في ذلك تنظيم المنتديات والندوات والتعاون الثنائي. من ناحيته قال السفير شحفة بأن البرازيل وكل ما يتعلق بها يتمتع بمكانة كبيرة بين الدول العربية، حيث أكد قائلاً:“إن التعاون مفتوح في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وهم يقدرون ويرغبون بحضور الغرفة العربية البرازيلية في مصر وغيرها من الدول العربية”

من جانبهم أعرب ممثلو الجامعة العربية عن اهتمامهم في المشاركة في نسخة العام 2025 من منتدى الأعمال البرازيلي العالمي للحلال، وهو الحدث الذي ستنظمه الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالشراكة مع فامبراس (FAMBRAS Halal)، الهيئة المعنية بإصدار شهادات الحلال.

السفير شحفة على يسار الصورة رفقة السفير البرازيلي لدى القاهرة باولينو نيتو

اجتماع مع السفير البرازيلي في القاهرة





وخلال لقائهما مع السفير باولينو نيتو في السفارة البرازيلية في القاهرة، أفاد شحفة ومراد بأن 8 شركات برازيلية ستقوم بعرض منتجاتها في معرض الاغذية Food Africa والذي سيقام في العاصمة المصرية القاهرة في الفترة من 3 إلى 5 كانون الأول/ ديسمبر. إن مشاركة الشركات البرازيلية في هذا المعرض هي مبادرة لمشروع الحلال في البرازيل الذي يهدف لترويج المنتجات البرازيلية الحلال في الخارج ( أي المنتجات الحلال المصنوعة في البرازيل وتجدر الإشارة إلى أن مشروع الحلال في البرازيل هو عبارة عن شراكة بين الغرفة التجارية العربية البرازيلية والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات ApexBrasil .

كما بحث الجانبان خلال اللقاء مع السفير البرازيلي لدى القاهرة فرص تنويع التجارية، وتحدثوا عن الإمكانات الاستثمارية للشركات البرازيلية في مصر، والتعاون بين السفارة البرازيلية في القاهرة والغرفة التجارية العربية البرازيلية في النشاطات والفعاليات التجارية التي يتم تنظيمها في مصر. كما اجتمع ممثلو الغرفة العربية البرازيلية يوم الاثنين 28 تشرين الأول/ أكتوبر مع وزير الخارجية المصري معالي الدكتور بدر عبد العاطي ومع الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي.

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