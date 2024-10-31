رؤية السعودية الاستراتيجية للخدمات اللوجيستية 

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

أُتيحَتْ لي الفرصة في شهر تشرين الاول/ أكتوبر للمشاركة في الدورة الافتتاحية للمنتدى العالمي للخدمات اللوجستية (GLF) والذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، من خلال حدث نظمته وزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية، حيث من المزمع تنظيم هذا المنتدى سنوياً. فخلال يومين كان ملؤها التعلم والمعرفة والنقاشات المكثفة، اجتمع قادة الصناعة وواضعو السياسات واخصائيون مشهورون عالمياً لبحث واستكشاف أحدث التحولات وأكثرها إلحاحاً في سلاسل التوريد العالمية وقطاع الخدمات اللوجستية.

وكان المنتدى قد سلط الضوء على أفضل الممارسات في التنظيم والسياسات العامة، بالإضافة إلى تقديم استراتيجيات مبتكرة للقطاع الخاص لتحسين عمليات سلسلة التوريد وتعزيز التجارة الإلكترونية العالمية. لقد برز المنتدى العالمي للخدمات اللوجستية على خلفية التغير التكنولوجي السريع والترابط الاقتصادي المتزايد بين البلدان كمساحة لمناقشة الحلول التي تلبي المتطلبات الجديدة للقطاع ومواءمة المصالح العالمية مع الرؤية الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية لتصبح مركزاً لوجستياً دولياً.

يشكل هذا المنتدى جزءاً من الاستراتيجية الأوسع للمملكة العربية السعودية وهي رؤية السعودية 2030, التي تسعى لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الصادرات النفطية. وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية مركزية بالنسبة لرؤية السعودية التي تهدف إلى تعزيز القدرة اللوجستية للمملكة العربية السعودية التي تحولت إلى إحدى المراكز اللوجستية العشر الأكبر عالمياً. وذلك من خلال أكثر من 36 مليار دولار أمريكي مخصصة لمشاريع متعددة في البنية التحتية، بما فيها توسيع الموانئ والمطارات وشبكات السكك الحديدية، حيث إن المبادرات السعودية تسعى لتلبية الطلب المتنامي لحلول التجارة العالمية والخدمات اللوجستية.

فتحت عنوان“مستقبل الخدمات اللوجستية”, ركز المنتدى العالمي للخدمات اللوجستية 2024 على مجالات مهمة جداً مثل التحول الرقمي في الخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والاستدامة والهيكليات السياسية التي تسرع الاتصال الاقليمي والعالمي. حيث كانت الجلسات والنقاشات وورشات العمل قد بحثت أحدث الابتكارات التكنولوجية والتحديات والسياسات الضرورية لبناء سلاسل توريد مرنة ومستدامة.

إن الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية يضعها استراتيجياً ضمن قائمة الشركاء التجاريين المهمين في آسيا وأوروبا وإفريقيا. إن سلاسل التوريد العالمية تمر بتغيرات يدفعها الديناميكيات الجيوسياسية والطلب على مسارات أقصر وأكثر فعالية، من ناحيتها فإن التنمية اللوجستية للمملكة العربية السعودية يمكنها أن توفر من وقت السفر وتزيد من الكفاءة في شبكة التوريد العالمي. إن المجمعات اللوجستية والمناطق الحرة ومبادرات مثل المشروع السعودي Landbridge تعكس التزام البلاد بالتجارة عبر الحدود واصلة الخليج العربي بالبحر الأحمر.

كما سلط المنتدى الضوء على تركيز السعودية على إدخال أو ضم الممارسات المستدامة إلى قطاعها اللوجستي, حيث إن البلاد تستثمر في مصادر الطاقة المتجددة، وتحويل أساطيل النقل إلى أساطيل كهربائية, والحلول اللوجستية الصديقة للبيئة للحد من بصمتها الكربونية ووضع نفسها كلاعب عالمي مسؤول في إدارة سلسلة التوريد.

بهذه الطريقة، ومن خلال تجربتي الفريدة بالمشاركة في هذا الحدث المتميز في السعودية، استطعت أن أدرك كيف يسعى هذا البلد لكي يصبح بوابة للتجارة العالمية. وإني أتفهم بأن البلاد من خلال تقدمها في السياسات والبنية التحتية والابتكار، لا تفتح الفرص الاقتصادية والاقليمية فحسب وإنما تشكل مستقبل الخدمات اللوجستية للعالم.

إيلايني براتيس, طالبة ماجستير في برنامج الإدارة والسياسات العامة (MPGPP) التابع لمؤسسة جيتوليو فارغاس في مدينة ساو باولو (FGV-SP), ومحللة العلاقات المؤسسية في الغرفة التجارية العربية البرازيلية.

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