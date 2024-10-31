حياصات مديرا للإعلام بوزراة التربية

حياصات مديرا للإعلام بوزراة التربية
التاريخ
10/31/2024 7:42:55 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرر وزير التربية
والتعليم الدكتور عزمي محافظة تعيين الزميل محمود الحياصات مديرا لمديرية الإعلام في وزارة التربية والتعليم اعتبارا من اليوم.
ويحمل الحياصات شهادة الماجستير في الإعلام، وعمل في وزراة التربية والتعليم طيلة خدمته؛ ويتميز بمهارات إعلامية متقدمة
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