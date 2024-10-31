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حياصات مديرا للإعلام بوزراة التربية

10/31/2024 7:42:55 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة تعيين الزميل محمود الحياصات مديرا لمديرية الإعلام في وزارة التربية والتعليم اعتبارا من اليوم.

ويحمل الحياصات شهادة الماجستير في الإعلام، وعمل في وزراة التربية والتعليم طيلة خدمته؛ ويتميز بمهارات إعلامية متقدمة

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