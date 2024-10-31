ممثل أممي يشيد ببرامج ومبادرات وزارة الشباب لتنمية قدرات ومهارات الشباب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل مروان فؤاد كمال وكيل وزارة شؤون الشباب جوسلين فينارد مُمثل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيم في سلطنة عُمان.
وفي بداية اللقاء رحب وكيل وزارة شؤون الشباب بمُمثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكدًا حرص وزارة شؤون الشباب على التعاون مع كافة المنظمات والهيئات التابعة للأمم المتحدة بما فيها الهيئات المهتمة بالارتقاء بقطاع الشباب، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الفاعل للمنظمة في مجالات تمكين الشباب.
واستعرض وكيل وزارة شؤون الشباب مع مُمثل صندوق الأمم المتحدة للسكان أبرز مبادرات مملكة البحرين التي تحث الشباب على المشاركة الإيجابية وتمكينهم في مختلف المجالات، منها جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجائزة ناصر بن حمد العالمية للإبداع الشبابي، ومدينة شباب 2030 بالإضافة إلى برامج المركز العلمي البحريني.
من جانبه، أشاد جوسلين فينارد بتعاون وزارة شؤون الشباب مع المنظمات الهيئات التابعة للأمم المتحدة، مثنيًا على البرامج والمبادرات التي قدمتها الوزارة التي كان لها أثر متميز في تنمية قدرات ومهارات الشباب وتوجيهها نحو تحقيق الأهداف الأممية، مؤكداً حرص صندوق الأمم المتحدة للسكان على تعزيز التعاون مع وزارة شؤون الشباب عبر إطلاق مبادرات وبرامج مشتركة.
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