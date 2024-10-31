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ممثل أممي يشيد ببرامج ومبادرات وزارة الشباب لتنمية قدرات ومهارات الشباب

10/31/2024 7:31:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬مروان‭ ‬فؤاد‭ ‬كمال‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬جوسلين‭ ‬فينارد‭ ‬مُمثل‭ ‬صندوق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسكان‭ ‬لدى‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭. ‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬اللقاء‭ ‬رحب‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬بمُمثل‭ ‬صندوق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسكان،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عمله،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬المنظمات‭ ‬والهيئات‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الهيئات‭ ‬المهتمة‭ ‬بالارتقاء‭ ‬بقطاع‭ ‬الشباب،‭ ‬مشيدًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بالدور‭ ‬الفاعل‭ ‬للمنظمة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭. ‬

واستعرض‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬مُمثل‭ ‬صندوق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسكان‭ ‬أبرز‭ ‬مبادرات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تحث‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬الإيجابية‭ ‬وتمكينهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬منها‭ ‬جائزة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬لتمكين‭ ‬الشباب‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وجائزة‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬العالمية‭ ‬للإبداع‭ ‬الشبابي،‭ ‬ومدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬المركز‭ ‬العلمي‭ ‬البحريني‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬جوسلين‭ ‬فينارد‭ ‬بتعاون‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬الهيئات‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬مثنيًا‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الوزارة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬متميز‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬قدرات‭ ‬ومهارات‭ ‬الشباب‭ ‬وتوجيهها‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الأممية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬صندوق‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للسكان‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬عبر‭ ‬إطلاق‭ ‬مبادرات‭ ‬وبرامج‭ ‬مشتركة‭.‬

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