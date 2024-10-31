محافظ الشمالية يترأس اجتماع لجنة برنامج المدن الصحية استعدادا لزيارة منظمة الصحة العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشار‭ ‬محافظ‭ ‬الشمالية‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬مفهوم‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالصحة‭ ‬وتحقيق‭ ‬جودة‭ ‬الحياة‭ ‬لأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬تشكل‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬ومسؤولية‭ ‬مشتركة‭ ‬تعنى‭ ‬بها‭ ‬جميع‭ ‬القطاعات،‭ ‬بجعل‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولويات‭ ‬السياسات‭ ‬العامة‭ ‬حسب‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬العالمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تمتاز‭ ‬بالمقومات‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬التي‭ ‬يرتكز‭ ‬عليها‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية،‭ ‬وتنمية‭ ‬صحية‭ ‬مستدامة‭ ‬بفضل‭ ‬استراتيجية‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬عملها‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لبرنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية،‭ ‬ومجموعة‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬لتضمين‭ ‬المعايير‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬اعتماد‭ ‬الشمالية‭ ‬محافظة‭ ‬صحية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬جدول‭ ‬الزيارات‭ ‬للأماكن‭ ‬المقترح‭ ‬زيارتها‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تبادل‭ ‬الآراء‭ ‬والمقترحات‭ ‬التطويرية‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬

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