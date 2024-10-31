محافظ الشمالية يترأس اجتماع لجنة برنامج المدن الصحية استعدادا لزيارة منظمة الصحة العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس علي عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية اجتماع اللجنة العليا لبرنامج المدن الصحية، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار الاستعدادات لزيارة وفد منظمة الصحة العالمية لاعتماد الشمالية محافظة صحية في نوفمبر القادم.
وأشار محافظ الشمالية الى أن مفهوم الارتقاء بالصحة وتحقيق جودة الحياة لأفراد المجتمع تشكل منظومة متكاملة ومسؤولية مشتركة تعنى بها جميع القطاعات، بجعل الصحة على رأس أولويات السياسات العامة حسب برنامج المدن الصحية العالمية، مؤكداً على أن مملكة البحرين تمتاز بالمقومات والخدمات الصحية التي يرتكز عليها برنامج المدن الصحية، وتنمية صحية مستدامة بفضل استراتيجية الأهداف التي تتبناها الحكومة الموقرة في برنامج عملها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تنفيذ الخطة الاستراتيجية لبرنامج المدن الصحية، ومجموعة المبادرات التي تمت لتضمين المعايير اللازمة لتحقيق اعتماد الشمالية محافظة صحية، كما تم التطرق إلى جدول الزيارات للأماكن المقترح زيارتها مع وفد منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك تبادل الآراء والمقترحات التطويرية بهذا الشأن.
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