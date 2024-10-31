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إغلاق القنصليات الإيرانية في ألمانيا بعد إعدام طهران معارضا إيرانيا ألمانيا

10/31/2024 7:30:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬ألمانيا‭ ‬قررت‭ ‬إغلاق‭ ‬القنصليات‭ ‬الإيرانية‭ ‬الثلاث‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬إعدام‭ ‬طهران‭ ‬المعارض‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬الألمانية‭ ‬جمشيد‭ ‬شارمهد‭. ‬

وقالت‭ ‬أنالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬نقلها‭ ‬التلفزيون‭ ‬من‭ ‬نيويورك‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬قررت‭ ‬إغلاق‭ ‬القنصليات‭ ‬العامة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬فرانكفورت‭ ‬وميونيخ‭ ‬وهامبورغ‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬اغتيال‮»‬‭ ‬المعارض‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬دكتاتوري‭ ‬وجائر‮»‬‭. ‬

وستؤثر‭ ‬عمليات‭ ‬الإغلاق‭ ‬على‭ ‬32‭ ‬وكيلا‭ ‬قنصليا‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬المواقع،‭ ‬وفقا‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭. ‬

وأبقت‭ ‬ألمانيا‭ ‬سفارتها‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬و«قنواتها‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬‮«‬الألمان‭ ‬الآخرين‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬‮«‬يحتجزهم‭ ‬النظام‭ ‬ظلما‮»‬‭ ‬حسبما‭ ‬قالت‭ ‬بيربوك‭. ‬

وأضافت‭ ‬الوزيرة‭ ‬‮«‬كان‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‭ ‬يدرك‭ ‬تماما‭ ‬أهمية‭ ‬حالات‭ ‬اعتقال‭ ‬المان‮»‬‭ ‬مذكرة‭ ‬بأن‭ ‬برلين‭ ‬‮«‬أبلغت‭ ‬طهران‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ ‬وواضح‭ ‬أنه‭ ‬ستترتب‭ ‬على‭ ‬إعدام‭ ‬مواطن‭ ‬ألماني‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‮»‬‭. ‬

وتابعت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اغتيال‮»‬‭ ‬شارمهد‭ ‬تزامن‭ ‬‮«‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ويظهر‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الدكتاتوري‭ ‬والجائر‭ ‬مثل‭ ‬نظام‭ ‬الملالي‭ ‬لا‭ ‬يعمل‭ ‬وفقا‭ ‬للمنطق‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الطبيعي‮»‬‭. ‬

ونفذ‭ ‬الاثنين‭ ‬حكم‭ ‬الاعدام‭ ‬بجمشيد‭ ‬شارمهد‭ (‬69‭ ‬عاما‭) ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أمضى‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬لتورطه‭ ‬المفترض‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬شيراز‭ ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2008‭. ‬

ووصف‭ ‬المستشار‭ ‬أولاف‭ ‬شولتس‭ ‬عملية‭ ‬الإعدام‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬فضيحة‮»‬‭. ‬واستدعي‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭. ‬

واتهم‭ ‬المعارض‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬الألمانية،‭ ‬بقيادة‭ ‬تحرك‭ ‬من‭ ‬الحركة‭ ‬الملكية،‭ ‬واعتقلته‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬أثناء‭ ‬مروره‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭. ‬

وتم‭ ‬استدعاء‭ ‬القائم‭ ‬بالأعمال‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬ألمانيا،‭ ‬وهو‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬غياب‭ ‬سفير‭ ‬منذ‭ ‬يوليو،‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭. ‬

في‭ ‬الأثناء‭ ‬‮«‬احتج‮»‬‭ ‬السفير‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استدعاؤه‭ ‬لانتقاد‭ ‬‮«‬تدخل‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬الألمان‮»‬‭. ‬

واستنكر‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬عباس‭ ‬عراقجي‭ ‬انتقادات‭ ‬برلين‭. ‬وقال‭ ‬متوجها‭ ‬إلى‭ ‬أنالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يستفيد‭ ‬أي‭ ‬إرهابي‭ ‬من‭ ‬الإفلات‭ ‬من‭ ‬العقاب‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬مدعوما‭ ‬من‭ ‬ألمانيا‮»‬‭.
‬وتضغط‭ ‬برلين‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الأوروبي‭ ‬لتفرض‭ ‬بروكسل‭ ‬عقوبات‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬إيران‭. ‬

وذكرت‭ ‬بيربوك‭ ‬أمس‭ ‬أنها‭ ‬تؤيد‭ ‬تصنيف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الإرهابية‭.
‬وأكدت‭ ‬متحدثة‭ ‬باسم‭ ‬المفوضية‭ ‬الاوروبية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجديدة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تناقش‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬الأربعاء‭ ‬‮«‬إن‭ ‬السياسة‭ ‬الأوروبية‭ ‬بشأن‭ ‬العقوبات‭ ‬تقرر‭ ‬طبعا‭ ‬بالإجماع‮»‬‭. ‬

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