صندوق النقد الدولي: صراعات الشرق الأوسط ستترك ((ندوبا دائمة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دبي‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬غزة‭ ‬ولبنان‭ ‬والسودان‭ ‬ستحتاج‭ ‬إلى‭ ‬عقود‭ ‬للتعافي‭ ‬من‭ ‬الصراعات‭ ‬الدائرة‭ ‬على‭ ‬أراضيها،‭ ‬بعد‭ ‬خفض‭ ‬توقعات‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وأشار‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ (‬حماس‭) ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬والحرب‭ ‬الأهلية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬آثار‭ ‬دائمة‭. ‬

وأوضح‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬بمناسبة‭ ‬نشر‭ ‬تقريره‭ ‬الأخير‭ ‬عن‭ ‬المنطقة،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأضرار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الصراعات‭ ‬ستترك‭ ‬ندوبا‭ ‬دائمة‭ ‬في‭ ‬مراكزها‭ ‬لعقود‮»‬‭. ‬وخفّض‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬توقعاته‭ ‬للنمو‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬إلى‭ ‬2 , 1‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬بتراجع‭ ‬نسبته‭ ‬0 , 6‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬عن‭ ‬توقعاته‭ ‬السابقة‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬أبريل،‭ ‬بسبب‭ ‬الحروب‭ ‬وخفض‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭. ‬لكن‭ ‬النمو‭ ‬سيعود‭ ‬ويرتفع‭ ‬إلى‭ ‬4 % ‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬وفقا‭ ‬لتوقعات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تجميعها‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬جهاد‭ ‬أزعور‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬دبي‭: ‬‮«‬كان‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مليئا‭ ‬بالتحديات‭ ‬مع‭ ‬النزاعات‭ ‬التي‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬معاناة‭ ‬إنسانية‭ ‬مدمرة‭ ‬وأضرار‭ ‬اقتصادية‭ ‬دائمة‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬أدى‭ ‬التصعيد‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬حالة‭ ‬انعدام‭ ‬اليقين‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬بأكملها‮»‬‭.

‬ولفت‭ ‬أزعور‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تعليق‭ ‬توقعات‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬للبنان‭ ‬حيث‭ ‬تصاعد‭ ‬النزاع‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشكل‭ ‬حاد‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬سبتمبر،‭ ‬لكنه‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬التقديرات‭ ‬‮«‬الحذرة‮»‬‭ ‬تظهر‭ ‬انكماشا‭ ‬بنسبة‭ ‬9‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬وأضاف‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬اللبناني‭ ‬السابق‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬التأثير‭ (‬على‭ ‬لبنان‭) ‬شديدا‭ ‬وسيتوقف‭ ‬على‭ ‬المدة‭ ‬التي‭ ‬سيستمر‭ ‬فيها‭ ‬هذا‭ ‬الصراع‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬إن‭ ‬تخفيضات‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬السعودية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬أوبك‭+‬‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬الأسعار،‭ ‬‮«‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تباطؤ‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬الأمد‭ ‬القريب‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬الاقتصادات‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مصدّري‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬‮«‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتباطأ‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬الأمد‭ ‬المتوسط،‭ ‬حيث‭ ‬ستستغرق‭ ‬إصلاحات‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وقتا‭ ‬طويلا‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المخاطر‭ ‬السلبية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬مهيمنة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تقلب‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬الأساسية‭ ‬والنزاعات‭ ‬والصدمات‭ ‬المناخية‭. ‬