عفيف: تطوير دوري أبطال آسيا يمنحه القوة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الرياض/الدوحة - (د ب أ): أكد أكرم عفيف، قائد المنتخب القطري لكرة القدم، ولاعب نادي السد والحائز جائزة أفضل لاعب في آسيا 2023، أن تطوير دوري أبطال آسيا عبر استحداث بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة جاء ليعطي البطولة قوة أكثر وإثارة متواصلة وتحديا للجميع .
كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن في أغسطس 2023 تطوير بطولاته لتشمل بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2 وكأس التحدي.
وأوضح عفيف في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بعد حصوله على جائزة الأفضل في آسيا: «ستكون بطولة قوية وصعبة وسنلعب أربع مباريات داخل أرضنا ومثلها خارج الأرض وهذا النظام أفضل بكثير من السابق وسيكون التجمع من دور الثمانية مع أندية الشرق حيث المستويات المتقاربة والإثارة الحقيقية لاسيما وأن الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة وأنا مع هذا التطوير وأعجبني جدا كلاعب وهذا النظام يرضي الجميع». وحول مستقبل الاحتراف الخارجي لعفيف، قال: «الأكيد أن أي لاعب يحلم باللعب في أوروبا لكن الآن عقدي مستمر مع نادي السد وسبق أن تلقيت عدة عروض وهذا الأمر يحدث سنويا والأمر متروك للنادي الذي تصل إليه العروض».
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