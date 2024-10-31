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عفيف: تطوير دوري أبطال آسيا يمنحه القوة

10/31/2024 7:17:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الرياض‭/‬الدوحة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬أكرم‭ ‬عفيف،‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬ولاعب‭ ‬نادي‭ ‬السد‭ ‬والحائز‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬2023،‭ ‬أن‭ ‬تطوير‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬عبر‭ ‬استحداث‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬جاء‭ ‬ليعطي‭ ‬البطولة‭ ‬قوة‭ ‬أكثر‭ ‬وإثارة‭ ‬متواصلة‭ ‬وتحديا‭ ‬للجميع‭ .‬

كان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬تطوير‭ ‬بطولاته‭ ‬لتشمل‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬للنخبة‭ ‬ودوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2‭ ‬وكأس‭ ‬التحدي‭.‬

وأوضح‭ ‬عفيف‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الألمانية‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬آسيا‭: ‬‮«‬ستكون‭ ‬بطولة‭ ‬قوية‭ ‬وصعبة‭ ‬وسنلعب‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬داخل‭ ‬أرضنا‭ ‬ومثلها‭ ‬خارج‭ ‬الأرض‭ ‬وهذا‭ ‬النظام‭ ‬أفضل‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬السابق‭ ‬وسيكون‭ ‬التجمع‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬مع‭ ‬أندية‭ ‬الشرق‭ ‬حيث‭ ‬المستويات‭ ‬المتقاربة‭ ‬والإثارة‭ ‬الحقيقية‭ ‬لاسيما‭ ‬وأن‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬وأنا‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬التطوير‭ ‬وأعجبني‭ ‬جدا‭ ‬كلاعب‭ ‬وهذا‭ ‬النظام‭ ‬يرضي‭ ‬الجميع‮»‬‭. ‬وحول‭ ‬مستقبل‭ ‬الاحتراف‭ ‬الخارجي‭ ‬لعفيف،‭ ‬قال‭: ‬‮«‬الأكيد‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬يحلم‭ ‬باللعب‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬لكن‭ ‬الآن‭ ‬عقدي‭ ‬مستمر‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬السد‭ ‬وسبق‭ ‬أن‭ ‬تلقيت‭ ‬عدة‭ ‬عروض‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يحدث‭ ‬سنويا‭ ‬والأمر‭ ‬متروك‭ ‬للنادي‭ ‬الذي‭ ‬تصل‭ ‬إليه‭ ‬العروض‮»‬‭.‬

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