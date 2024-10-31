نائب رئيس مالية الشورى: مناقشة سيناريوهات الحكومة حول الميزانية الجديدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشف‭ ‬رضا‭ ‬فرج‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬الأول‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬لمناقشة‭ ‬خيارات‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2025 – 2026‭.‬

وأوضح‭ ‬فرج‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬عرضت‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬نتائج‭ ‬البرامج‭ ‬السابقة‭ ‬وبالذات‭ ‬برنامج‭ ‬التوزان‭ ‬الحكومي‭ ‬وبرنامج‭ ‬الدعم‭ ‬الخليجي‭ ‬وما‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬البرنامجين‭ ‬من‭ ‬تخفيف‭ ‬حدة‭ ‬الازمات‭ ‬وخاصة‭ ‬خلال‭ ‬أزمة‭ ‬كورونا‭ ‬والأزمات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المستوي‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين،‭ ‬مضيفاً‭: ‬عرضت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬نتائج‭ ‬كل‭ ‬المبادرات‭ ‬السابقة‭ ‬والوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الراهن‭ ‬بحدود‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وبين‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬موضوع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2025 – 2026‭ ‬وهناك‭ ‬عدة‭ ‬سيناريوهات‭ ‬لميزانية‭ ‬السنتين‭ ‬القادمتين‭ ‬وبعض‭ ‬السيناريوهات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬نتيجتها‭ ‬سلبية‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الأخذ‭ ‬بالمعطيات‭ ‬المتوقعة‭ ‬للأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وبالذات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تتأثر‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬وبالأخص‭ ‬البترول،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬مبادرات‭ ‬عديدة‭ ‬لدى‭ ‬الحكومة‭ ‬تود‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأنها،‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تخفف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬والفوائد‭ ‬على‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭ ‬ونتائج‭ ‬الميزانية‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬القادمين‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬الجو‭ ‬العام‭ ‬للاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬كان‭ ‬إيجابياً‭ ‬جداً،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬لديهما‭ ‬تفهم‭ ‬للوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المتوقع‭ ‬للسنوات‭ ‬القادمة‭ ‬وخاصة‭ ‬تأثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬وفوائد‭ ‬الدين‭ ‬والكل‭ ‬أبدى‭ ‬الاستعداد‭ ‬لدراسة‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬ستتقدم‭ ‬بها‭ ‬الحكومة‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬سوف‭ ‬تختار‭ ‬المبادرات‭ ‬الأفضل‭ ‬التي‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬اللائق‭ ‬للمواطن‭ ‬وعدم‭ ‬تأثر‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطن‭ ‬نتيجة‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬عدم‭ ‬تأثير‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬وفوائد‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القدامة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬المبادرات‭ ‬وأشكالها،‭ ‬ولكنها‭ ‬ستكون‭ ‬منسجمة‭ ‬مع‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المتوقع‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المستوي‭ ‬المعيشي‭ ‬اللائق‭ ‬للمواطن‭.‬

وبخصوص‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬أكد‭ ‬فرج‭ ‬أن‭ ‬المجلسين‭ ‬شركاء‭ ‬معاً‭ ‬وسيتم‭ ‬مناقشة‭ ‬المبادرات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬الأنسب‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يمس‭ ‬مكتسبات‭ ‬المواطن‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وحجم‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬وكلفة‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الفوائد،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬سمعة‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وإيجاد‭ ‬الفرص‭ ‬المناسبة‭ ‬للمواطنين‭ ‬وزيادة‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬للمواطنين‭.‬