Friday, 01 November 2024 04:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نائب رئيس مالية الشورى: مناقشة سيناريوهات الحكومة حول الميزانية الجديدة

10/31/2024 7:11:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬أمل‭ ‬الحامد


كشف‭ ‬رضا‭ ‬فرج‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬الاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬الأول‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬لمناقشة‭ ‬خيارات‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2025 2026‭.‬

وأوضح‭ ‬فرج‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬عرضت‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬نتائج‭ ‬البرامج‭ ‬السابقة‭ ‬وبالذات‭ ‬برنامج‭ ‬التوزان‭ ‬الحكومي‭ ‬وبرنامج‭ ‬الدعم‭ ‬الخليجي‭ ‬وما‭ ‬نتج‭ ‬عن‭ ‬البرنامجين‭ ‬من‭ ‬تخفيف‭ ‬حدة‭ ‬الازمات‭ ‬وخاصة‭ ‬خلال‭ ‬أزمة‭ ‬كورونا‭ ‬والأزمات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬المستوي‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين،‭ ‬مضيفاً‭: ‬عرضت‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬نتائج‭ ‬كل‭ ‬المبادرات‭ ‬السابقة‭ ‬والوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الراهن‭ ‬بحدود‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وبين‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬إلى‭ ‬موضوع‭ ‬الميزانية‭ ‬العامة‭ ‬للدولة‭ ‬للسنتين‭ ‬الماليتين‭ ‬2025 2026‭ ‬وهناك‭ ‬عدة‭ ‬سيناريوهات‭ ‬لميزانية‭ ‬السنتين‭ ‬القادمتين‭ ‬وبعض‭ ‬السيناريوهات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬نتيجتها‭ ‬سلبية‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الأخذ‭ ‬بالمعطيات‭ ‬المتوقعة‭ ‬للأوضاع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وبالذات‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تتأثر‭ ‬بها‭ ‬المملكة‭ ‬وبالأخص‭ ‬البترول،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬مبادرات‭ ‬عديدة‭ ‬لدى‭ ‬الحكومة‭ ‬تود‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأنها،‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تخفف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬والفوائد‭ ‬على‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬وتأثيره‭ ‬على‭ ‬الميزانية‭ ‬ونتائج‭ ‬الميزانية‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬القادمين‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬الجو‭ ‬العام‭ ‬للاجتماع‭ ‬المشترك‭ ‬كان‭ ‬إيجابياً‭ ‬جداً،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬لديهما‭ ‬تفهم‭ ‬للوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المتوقع‭ ‬للسنوات‭ ‬القادمة‭ ‬وخاصة‭ ‬تأثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬وفوائد‭ ‬الدين‭ ‬والكل‭ ‬أبدى‭ ‬الاستعداد‭ ‬لدراسة‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬ستتقدم‭ ‬بها‭ ‬الحكومة‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬سوف‭ ‬تختار‭ ‬المبادرات‭ ‬الأفضل‭ ‬التي‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬اللائق‭ ‬للمواطن‭ ‬وعدم‭ ‬تأثر‭ ‬المستوى‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطن‭ ‬نتيجة‭ ‬الأوضاع‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬عدم‭ ‬تأثير‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬وفوائد‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القدامة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬التطرق‭ ‬إلى‭ ‬المبادرات‭ ‬وأشكالها،‭ ‬ولكنها‭ ‬ستكون‭ ‬منسجمة‭ ‬مع‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المتوقع‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المستوي‭ ‬المعيشي‭ ‬اللائق‭ ‬للمواطن‭.‬

وبخصوص‭ ‬آليات‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬أكد‭ ‬فرج‭ ‬أن‭ ‬المجلسين‭ ‬شركاء‭ ‬معاً‭ ‬وسيتم‭ ‬مناقشة‭ ‬المبادرات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬الأنسب‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يمس‭ ‬مكتسبات‭ ‬المواطن‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬الظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وحجم‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬وكلفة‭ ‬الدين‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الفوائد،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬سمعة‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وإيجاد‭ ‬الفرص‭ ‬المناسبة‭ ‬للمواطنين‭ ‬وزيادة‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬للمواطنين‭.‬

MENAFN31102024000055011008ID1108839752

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث