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اختتام جولة كرة السلة العالمية FIBA 3×3 في أبوظبي

10/31/2024 7:02:51 PM
(MENAFN- Asdaf News) م ن جهته، صرح طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي:“إن النجاح المتواصل لجولة FIBA 3×3 العالمية في أبوظبي يعد شهادة أخرى على الجهود والعمل الجاد من قبل المجلس, إنّ الشعبية الدائمة لهذه البطولة دليل على مهاراتنا في التنظيم والاستضافة، بالإضافة إلى مكانة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية, كان شرفاً لنا أن نتلقى تعليقات إيجابية من المجتمع، وسنواصل السعي لتجاوز التوقعات ورفع المعايير في كل مرة“.

وقد ساهمت الأجواء الاحتفالية، إلى جانب الموسيقى الحية والأطعمة والأنشطة الترفيهية المناسبة للعائلات، إضافة إلى مسابقة السلام دانك ومسابقة التصويب، في خلق تجربة لا تُنسى تلهم الجيل القادم من نجوم كرة السلة 3×3 في أبوظبي وخارجها.

الوسوم#أولمبياد باريس #كرة السلة

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