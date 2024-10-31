اختتام جولة كرة السلة العالمية FIBA 3×3 في أبوظبي

(MENAFN
- Asdaf News)
م ن جهته، صرح طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي:“إن النجاح المتواصل لجولة FIBA 3×3 العالمية في أبوظبي يعد شهادة أخرى على الجهود والعمل الجاد من قبل المجلس, إنّ الشعبية الدائمة لهذه البطولة دليل على مهاراتنا في التنظيم والاستضافة، بالإضافة إلى مكانة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية, كان شرفاً لنا أن نتلقى تعليقات إيجابية من المجتمع، وسنواصل السعي لتجاوز التوقعات ورفع المعايير في كل مرة“.
وقد ساهمت الأجواء الاحتفالية، إلى جانب الموسيقى الحية والأطعمة والأنشطة الترفيهية المناسبة للعائلات، إضافة إلى مسابقة السلام دانك ومسابقة التصويب، في خلق تجربة لا تُنسى تلهم الجيل القادم من نجوم كرة السلة 3×3 في أبوظبي وخارجها.
الوسوم#أولمبياد باريس #كرة السلة
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