اختتام جولة كرة السلة العالمية FIBA 3×3 في أبوظبي

وقد ساهمت الأجواء الاحتفالية، إلى جانب الموسيقى الحية والأطعمة والأنشطة الترفيهية المناسبة للعائلات، إضافة إلى مسابقة السلام دانك ومسابقة التصويب، في خلق تجربة لا تُنسى تلهم الجيل القادم من نجوم كرة السلة 3×3 في أبوظبي وخارجها.

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