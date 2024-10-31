سفير دولة الكويت لدى البرازيل يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى غيانا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 31 – 10 (كونا) -– قدم سفير دولة الكويت لدى البرازيل طلال المنصور أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت غير مقيم ومحالا لدى غيانا للرئيس محمد عرفان علي رئيس جمهورية غيانا التعاونية.
وذكرت سفارة الكويت في البرازيل في بيان ان السفير المنصور نقل
خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الرئيس الغياني وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولجمهورية غيانا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.
وأضاف البيان أن السفير المنصور أكد خلال اللقاء تطلع دولة الكويت إلى تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية غيانا في شتى المجالات وعلى كافة الاصعدة.
من جانبه أعرب الرئيس الغياني حسب البيان عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية مع دولة الكويت لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين. (النهاية) ا م م / م م ج
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