Thursday, 31 October 2024 09:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سفير دولة الكويت لدى البرازيل يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى غيانا

10/31/2024 2:50:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 31 – 10 (كونا) -– قدم سفير دولة الكويت لدى البرازيل طلال المنصور أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت غير مقيم ومحالا لدى غيانا للرئيس محمد عرفان علي رئيس جمهورية غيانا التعاونية.
وذكرت سفارة الكويت في البرازيل في بيان ان السفير المنصور نقل خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الرئيس الغياني وتمنياته له بموفور الصحة والعافية ولجمهورية غيانا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.
وأضاف البيان أن السفير المنصور أكد خلال اللقاء تطلع دولة الكويت إلى تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية غيانا في شتى المجالات وعلى كافة الاصعدة.
من جانبه أعرب الرئيس الغياني حسب البيان عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات الثنائية مع دولة الكويت لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين. (النهاية) ا م م / م م ج

MENAFN31102024000071011013ID1108839274

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث