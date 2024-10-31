أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 31 - 10 (كونا) -– بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال جلسة مباحثات رسمية في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكر البيان أنه في بداية الجلسة رحب أمير قطر برئيس الوزراء الباكستاني والوفد المرافق متمنيا للعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين.
من جانبه أكد رئيس الوزراء الباكستاني حرصه على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع دولة قطر ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.
وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون لا سيما في الدفاع والاقتصاد والاستثمار والثقافة.
كما جرى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بحث مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم الخميس آخر التطورات في المنطقة لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
كما جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. (النهاية)
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