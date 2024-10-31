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أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني أبرز المستجدات الإقليمية والدولية

10/31/2024 2:50:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 31 - 10 (كونا) -– بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وقال الديوان الأميري القطري في بيان إن ذلك جاء خلال جلسة مباحثات رسمية في العاصمة القطرية الدوحة.
وذكر البيان أنه في بداية الجلسة رحب أمير قطر برئيس الوزراء الباكستاني والوفد المرافق متمنيا للعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين.
من جانبه أكد رئيس الوزراء الباكستاني حرصه على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع دولة قطر ودفعها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.
وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون لا سيما في الدفاع والاقتصاد والاستثمار والثقافة.
كما جرى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بحث مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم الخميس آخر التطورات في المنطقة لاسيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.
كما جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. (النهاية)

س س س / م م ج




MENAFN31102024000071011013ID1108839268

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