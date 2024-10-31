فرنسا تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 31 - 10 (كونا) -- دانت فرنسا اليوم الخميس بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعربت الخارجية الفرنسية في بيان عن تضامن فرنسا الكامل مع كوريا الجنوبية واليابان داعية كوريا الشمالية للإنهاء الفوري لأعمالها المزعزعة للاستقرار والامتثال دون تأخير لالتزاماتها الدولية.
ودعا البيان كوريا الشمالية الى العودة إلى طاولة المفاوضات بهدف الانخراط في عملية التخلي الكامل والقابل للتحقق منه والذي لا رجعة فيه عن برامجها النووية والباليستية.
واكدت فرنسا انها حشدت جهودها بالكامل مع شركائها بهدف ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة داعية كوريا الشمالية إلى قبول عروض الحوار المتكررة التي قدمت إليها.
وكان جيش كوريا الجنوبية أعلن في وقت سابق أنه رصد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يشتبه بأنه صاروخ عابر للقارات باتجاه البحر الشرقي.(النهاية)
م ع / ف ا س
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