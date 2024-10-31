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فرنسا تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات

10/31/2024 2:50:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 31 - 10 (كونا) -- دانت فرنسا اليوم الخميس بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات مؤكدة أن ذلك يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأعربت الخارجية الفرنسية في بيان عن تضامن فرنسا الكامل مع كوريا الجنوبية واليابان داعية كوريا الشمالية للإنهاء الفوري لأعمالها المزعزعة للاستقرار والامتثال دون تأخير لالتزاماتها الدولية.
ودعا البيان كوريا الشمالية الى العودة إلى طاولة المفاوضات بهدف الانخراط في عملية التخلي الكامل والقابل للتحقق منه والذي لا رجعة فيه عن برامجها النووية والباليستية.
واكدت فرنسا انها حشدت جهودها بالكامل مع شركائها بهدف ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة داعية كوريا الشمالية إلى قبول عروض الحوار المتكررة التي قدمت إليها.
وكان جيش كوريا الجنوبية أعلن في وقت سابق أنه رصد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يشتبه بأنه صاروخ عابر للقارات باتجاه البحر الشرقي.(النهاية)

م ع / ف ا س




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