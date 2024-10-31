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الصناعة تعتزم شراء 240 ألف طن من القمح والشعير

10/31/2024 2:45:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان- تتجه وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال الأسبوع المقبل لشراء 240 ألف طن من القمح والشعير بعد أن طرحت أخيرا مناقصتين منفصلتين لهذه الغاية.
وبحسب المعلومات الصادرة عن الوزارة، تتضمن المناقصة الأولى شراء 120 ألف طن من القمح، فيما تتضمن المناقصة الثانية شراء نفس الكمية من الشعير.
ودعت الوزارة التجار الراغبين في دخول عطاء شراء القمح إلى مراجعة قسم العطاءات في الوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الثانية ظهرا، فيما حددت ظهر يوم الأربعاء المقبل آخر موعد لدخول مناقصة الشعير.
وبينت الوزارة، ردا على استفسارات "الغد" أن طرح عطاء شراء هاتين المادتين يأتي ضمن الخطط والبرامج الإستراتيجية لتعزيز مخزون المملكة من هاتين المادتين بما يغطي استهلاك أطول فترة.
وأكدت أن عمليات شراء مادتي القمح والشعير تتم عبر أسس ومعايير محددة لضمان أعلى متطلبات الجودة وبما يتطابق مع المواصفات القياسية والقاعدة الفنية الأردنية.
وبينت الوزارة أن لديها كميات من القمح تبلغ 900 ألف طن، تغطي احتياجات المملكة لمدة تصل إلى 10 شهور في ظل استهلاك شهري منها يبلغ 90 ألف طن.
فيما يخص مادة الشعير، أشارت الوزارة إلى وجود كميات من الشعير تبلغ حوالي 640 ألف طن، تغطي استهلاكًا يصل إلى 8 أشهر في ظل استهلاك شهري منها يبلغ حاليا 80 ألف طن.
وتقوم وزارة الصناعة بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج الطحين الموحد بنسب 78 %، ونسب استخراج النخالة 22 % فيما تم تحديد سعر بيع النخالة بـ140 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من باب المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.
كما تستورد الوزارة الشعير وتقوم ببيعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة؛ إذ يبلغ سعر طن الشعير لهذه الشريحة حسب الكشوفات الواردة من وزارة الزراعة 175 دينارًا و221 دينارا لباقي مربي الثروة الحيوانية، كما تباع مادة النخالة لمربي الأغنام بـ77 دينارا للطن، و154 دينارًا للطن لباقي مربي الثروة الحيوانية.
وتسعى وزارة الصناعة لرفع الطاقة التخزينية للحبوب (القمح والشعير) خلال الأعوام (2024-2026) من 1.6 مليون طن حاليا إلى 2.35 مليون طن.

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