الحكومة ترفع أسعار البنزين والديزل بنسب تصل إلى 3 %

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- رفعت الحكومة أسعار البنزين بصنفيه والديزل بنسب تراوحت ما بين
0.5 % و3 %، وأبقت على سعر مادتي الكاز والغاز المنزلي، إضافة إلى بند أسعار الوقود على فواتير الكهرباء.
ووفقا للأسعار التي أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس، ارتفع سعر البنزين 90 بمقدار 5 فلسات وبنسبة 5 % ليصبح 865 فلسا بدلا من 860 فلسا للتر الشهر الماضي، وسعر البنزين 95 بمقدار 15 فلسا بنسبة
1.3 % ليصبح 1110 بدلا من 1095 فلسا للتر الشهر الماضي.
كما ارتفع سعر الديزل إلى 675 فلسا للتر من 655 فلسا بمقدار 20 فلسا للتر أي بنسبة 3 % فيما استمرت الحكومة بتثبيت سعر الكاز عند 620 فلسا للتر والغاز المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة.
وتعد هذه المرة السادسة التي ترفع بها الحكومة أسعار البنزين والديزل منذ بداية العام الحالي، فيما خفضته في المرات الأخرى.
وقالت الوزارة: "إن لجنة تسعير المشتقات النفطية استعرضت في اجتماعها أمس الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين أول (أكتوبر) ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال شهر أيلول الحالي.
وتواصل الحكومة تقاضي ضريبة ثابتة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ القيمة التي تحصل عليها الحكومة من مشتق البنزين أوكتان (95) 575 فلسا عن كل لتر، وبالنسبة للبنزين أوكتان 90 فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا فيما تفرض على الكاز ضريبة مقطوعة على كل لتر 165 فلسا.
وأعلنت أيضا هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن تثبيت قيمة تعرفة بند أسعار الوقود في فواتير الكهرباء لشهر تشرين الأول(أكتوبر) عند صفر أي نفس قيمة الشهر الماضي، وهي القيمة المطبقة منذ نيسان (إبريل) من العام 2020.
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