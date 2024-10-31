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الحكومة ترفع أسعار البنزين والديزل بنسب تصل إلى 3 %

10/31/2024 2:45:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- رفعت الحكومة أسعار البنزين بصنفيه والديزل بنسب تراوحت ما بين
0.5 % و3 %، وأبقت على سعر مادتي الكاز والغاز المنزلي، إضافة إلى بند أسعار الوقود على فواتير الكهرباء.
ووفقا للأسعار التي أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس، ارتفع سعر البنزين 90 بمقدار 5 فلسات وبنسبة 5 % ليصبح 865 فلسا بدلا من 860 فلسا للتر الشهر الماضي، وسعر البنزين 95 بمقدار 15 فلسا بنسبة
1.3 % ليصبح 1110 بدلا من 1095 فلسا للتر الشهر الماضي.
كما ارتفع سعر الديزل إلى 675 فلسا للتر من 655 فلسا بمقدار 20 فلسا للتر أي بنسبة 3 % فيما استمرت الحكومة بتثبيت سعر الكاز عند 620 فلسا للتر والغاز المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة.
وتعد هذه المرة السادسة التي ترفع بها الحكومة أسعار البنزين والديزل منذ بداية العام الحالي، فيما خفضته في المرات الأخرى.
وقالت الوزارة: "إن لجنة تسعير المشتقات النفطية استعرضت في اجتماعها أمس الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين أول (أكتوبر) ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول (سبتمبر) الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضا على أسعار البنزين بنوعيه (90 و95) والديزل خلال شهر أيلول الحالي.
وتواصل الحكومة تقاضي ضريبة ثابتة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ القيمة التي تحصل عليها الحكومة من مشتق البنزين أوكتان (95) 575 فلسا عن كل لتر، وبالنسبة للبنزين أوكتان 90 فإن الحكومة تفرض على كل لتر ضريبة مقطوعة بمقدار 370 فلسا فيما تفرض على الكاز ضريبة مقطوعة على كل لتر 165 فلسا.
وأعلنت أيضا هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن تثبيت قيمة تعرفة بند أسعار الوقود في فواتير الكهرباء لشهر تشرين الأول(أكتوبر) عند صفر أي نفس قيمة الشهر الماضي، وهي القيمة المطبقة منذ نيسان (إبريل) من العام 2020.

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