استشهاد 173 مسعفا منذ بدء العدوان على لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على آلية تابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي في بلدة زفتا أدت إلى استشهاد مسعف وإصابة اثنين آخرين بجروح واحتراق الآلية، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء اللبنانية.
وقالت الوزارة، إن الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان ارتفعت إلى 173 شهيدًا وعدد الجرحى إلى 277 جريحًا وعدد الآليات المستهدفة إلى 243.
وجددت الوزارة إدانتها مواصلة قوات الاحتلال استهداف الطواقم الإسعافية، مكررة مناشدتها "المجتمع الدولي وضع حد لهذا المسلسل من جرائم الحرب المتمادية".
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