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استشهاد 173 مسعفا منذ بدء العدوان على لبنان

10/31/2024 2:43:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على آلية تابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي في بلدة زفتا أدت إلى استشهاد مسعف وإصابة اثنين آخرين بجروح واحتراق الآلية، بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء اللبنانية.


وقالت الوزارة، إن الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان ارتفعت إلى 173 شهيدًا وعدد الجرحى إلى 277 جريحًا وعدد الآليات المستهدفة إلى 243.


وجددت الوزارة إدانتها مواصلة قوات الاحتلال استهداف الطواقم الإسعافية، مكررة مناشدتها "المجتمع الدولي وضع حد لهذا المسلسل من جرائم الحرب المتمادية".

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