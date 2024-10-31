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إسرائيل تهاجم من جديد المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيزي وتدعوها للاستقالة

10/31/2024 7:10:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN- هاجمت إسرائيل من جديد، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، ودعتها للاستقالة على خلفية توصيتها بتعليق عضوية تل أبيب بالأمم المتحدة إلى أن تتوقف عن ارتكاب إبادة جماعية بغزة.

وزعم سفير إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون، في منشور على منصة "اكس"، ردا على التقرير الذي قدمته ألبانيز إلى الجمعية العامة الذي حمل عنوان "حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، "مرة أخرى، تبسط الأمم المتحدة السجادة الحمراء لإحدى أكثر الشخصيات معاداة للسامية في التاريخ الحديث".

وقال: "وجودك في الأمم المتحدة عارٌ وخيانة لكل المعايير الأخلاقية، استقيلي على الفور، اتركي أوراق اعتمادك عند الباب".

والأربعاء، أوصت ألبانيز في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، بتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية في فلسطين، وتوقف الإبادة الجماعية.

وذكرت ألبانيز في تقريرها أن العنف الذي ترتكبه إسرائيل والمستوطنون الذين استولوا على الأراضي الفلسطينية يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة. وأشارت إلى "تصاعد حركات التطهير العرقي والعنصرية في الضفة الغربية (المحتلة) بما فيها القدس الشرقية".

وقالت: "أوصي بإعادة النظر في عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أو تعليقها إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية وتنهي الاحتلال".

وأوضحت أن الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين "غير قانونية بصورة واضحة"، مشيرة إلى قرارات محكمة العدل الدولية بشأن هذه القضية.

وشددت على أنه "ليس لإسرائيل الحق في الوجود بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأردفت: "أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بسحب وجودها العسكري بالكامل دون قيد أو شرط وفي أسرع وقت ممكن، وتفكيك المستوطنات، والتوقف عن الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودفع تعويضات".

وأكدت ألبانيز على أنه وفقا لقرارات محكمة العدل الدولية، يجب على إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول من العام المقبل على أقصى تقدير.

هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها مسؤولون إسرائيليون، الأمم المتحدة ومقرريها، وفي إحدى المرات دعا مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان إلى إغلاق مبنى الأمم المتحدة ومحوه من على وجه الأرض.

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