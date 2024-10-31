مجموعة ŞİŞECAM توسع قوة العمل النسائي لديها في مصر

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (IST:SISE)

ISTANBUL, TURKEY, October 31, 2024 /EINPresswire / -- في إطار أهدافها نحو الاستدامة "CareforNext"، نجحت شركة Şişecam، الشركة العالمية في الزجاج والمواد الكيميائية، في زيادة التمثيل النسائي في منشآتها داخل مصر، حيث تساهم الآن أكثر من 20 موظفة في عمليات الشركة. بالتزامن مع خطط توظيف جارية لعدد اضافي من الاناث يتراوح ما بين 5 - 10 موظفة خلال الربع الأول من عام 2025.

تقدم شركة Şişecam نشاطاتها في مصر منذ عام 1998، وقد شهدت نمواً كبيراً وتوسعت حتى أصبحت توظف حالياً ما يقرب من 500 شخص في البلاد. ركزت الشركة نشاطها في البداية على إنتاج وتوريد الرمل الذي هو مادة خام رئيسية لإنتاج الزجاج، فيما قامت بمواءمة عملياتها مع أهدافها الخاصة بالاستدامة "CareforNext"، بما في ذلك الجهود المبذولة لزيادة تمثيل الإناث في قوتها العاملة. تضم القوى العاملة لدى شركة Şişecam في مصر الآن أكثر من 20 موظفة، مما يعكس التزام الشركة بالتنوع بين الجنسين. تساهم الموظفات في منشآت Şişecam في مصر بشكل أساسي في مهام الشؤون الإدارية والمشتريات وفرق الإنتاج.

أدى التزام Şişecam بالاستدامة إلى زيادة كفاءة خط الإنتاج بنسبة 7.5٪ منذ عام 2018، مما ساهم في توفير بيئة أكثر استدامة وقابلة للعيش. قامت شركة Şişecam باستثمارات كبيرة في عملياتها داخل مصر هذا العام. وفي الربع الثاني، أنشأت الشركة كيانًا جديدًا للاستثمار في خط ثانٍ لإنتاج الزجاج المسطح. إلى جانب ذلك، قامت الشركة بتجديد الفرن في منشأة إنتاج الأواني الزجاجية الحالية التي بدأت عملياتها في عام 2018، مما أدى إلى زيادة قدرتها الإنتاجية اليومية من 100 إلى 140 طنًا. وقد ساهم هذا التجديد الذي بلغت تكلفته نحو 210 ملايين ليرة تركية (12 مليون دولار أميركي)، في تعزيز كفاءة المنشأة وإنتاجيتها. تمكنت شركة Şişecam من تحقيق توفير في الطاقة بلغ 450 كيلو كالوري لكل كيلوغرام بفضل هذا الاستثمار. علاوة على ذلك، نجحت شركة Şişecam في خفض استهلاك المياه البلدية بنسبة 35% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مما أدى إلى توفير 20 ألف متر مكعب من خلال مشروع الحفاظ على المياه المستدامة.

الدخول إلى السوق المصري سنة 1998

وكجزء من توسعها الاستراتيجي خارج تركيا، والذي بدأ في التسعينات، قامت شركة Şişecam باستثمارها الأول في مصر في عام 1998 من خلال إنشاء شركة Camiş مصر للتعدين لإنتاج المواد الخام الصناعية. ثم واصلت شركة Şişecam التوسع الاستراتيجي في مصر من خلال إنشاء منشأة للزجاج المسطح بالشراكة مع شركة سان جوبان الفرنسية في عام 2010. بدأت هذه المنشأة الحديثة الإنتاج في نفس العام. وفي عام 2017، عززت شركة Şişecam حضورها في السوق المصري من خلال الاستحواذ على صناعة الأواني الزجاجية. ويمثل إنشاء شركة Paşabahçe Egypt Glass Manufacturing SAE (شركة Paşabahçe مصر لتصنيع الزجاج ش.م.م) في مصر من قبل شركة Şişecam استثمارًا كبيرًا بقيمة 112 مليون دولار أمريكي في البلاد حتى الآن. في الآونة الأخيرة، قامت شركة Şişecam بتأسيس شركة جديدة لتسهيل استثمارها في خط إنتاج ثانٍ للزجاج المسطح في شركة سان جوبان مصر ش.م.م، وهي الشركة التي تمتلك شركة Şişecam حصة فيها. في مصر، تعمل شركة Şişecam في ثلاثة قطاعات رئيسية: الزجاج المسطح والأواني الزجاجية والتعدين. باعتبارها أحد أصحاب العمل المهمين في مصر، تساهم شركة Şişecam في الاقتصاد الوطني من خلال التوظيف والقيمة المضافة التي تولدها.

حول Sisecam

تأسست شركة Sisecam عام 1935 لتأسيس صناعة الزجاج في تركيا بما يتماشى مع رؤية مصطفى كمال أتاتورك، القائد العظيم الذي يحظى باحترام عالمي. وقد أصبحت شركة Sisecam اليوم شركة رئيسية رائدة عالمياً في مجالات الزجاج والكيماويات. وتعد شركة Sisecam الشركة العالمية الوحيدة التي تعمل في جميع المجالات الأساسية لإنتاج الزجاج - بما في ذلك الزجاج المسطح والأواني الزجاجية وتغليف الزجاج والألياف الزجاجية. تصنف شركة Sisecam حاليًا باعتبارها الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع الأواني الزجاجية ومن بين أكبر خمسة منتجين لمواد التغليف الزجاجية والزجاج المسطح. تعد Sisecam واحدة من أكبر ثلاث شركات منتجة لرماد الصودا في العالم والرائدة عالميًا في مجال المواد الكيميائية الخاصة بالكروميوم.

تلعب شركة Sisecam دورًا رائدًا في مجالات الزجاج المسطح ، والأواني الزجاجية ، وتغليف الزجاج، والكيماويات، والسيارات، والألياف الزجاجية، والتعدين، والطاقة، وإعادة التدوير. كما تدير شركة Sisecam منشآت إنتاج في ألمانيا وإيطاليا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والبوسنة والهرسك والاتحاد الروسي وجورجيا وأوكرانيا ومصر والهند والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تركيا.

تتخذ مجموعة Sisecam خطوات حازمة نحو هدفها المتمثل في أن تصبح واحدة من أفضل 3 شركات مصنعة في العالم في مجالات نشاطها الرئيسية، كما تستمر بمواردها البشرية المختصة وتقنياتها الذكية دون انقطاع في تطوير بنيتها التحتية الرقمية وثقافتها من خلال النظر في ضرورات المستقبل. تتمتع شركة Sisecam بخبرة تبلغ 89 عامًا في مجالها، وتقوم بتوظيف أكثر من 24 ألف موظف، وتقدم أنشطة إنتاجية في 14 دولة في أربع قارات، كما تضم شبكة مبيعات تشمل أكثر من 150 دولة، وبذلك فهي تواصل رحلة نموها بنهج شامل يدعم تطوير النظام البيئي الكامل للشركة. تتحمل شركة Sisecam مسؤولية حماية الكوكب وتمكين المجتمع وتطوير الحياة من خلال إستراتيجيتها CareforNext، المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتمحورة حولها. تستخدم شركة Sisecam جميع خبراتها وكفاءاتها لتعزيز التنمية المستدامة في كل جانب.

Ayşegül Akyarlı

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari As

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