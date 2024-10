مجموعة ŞİŞECAM توسع قوة العمل النسائي لديها في مصر

Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS (IST:SISE)

ISTANBUL, TURKEY, October 31, 2024 /EINPresswire / -- في إطار أهدافها نحو الاستدامة "CareforNext"، نجحت شركة Şişecam، الشركة العالمية في الزجاج والمواد الكيميائية، في زيادة التمثيل النسائي في منشآتها داخل مصر، حيث تساهم الآن أكثر من 20 موظفة في عمليات الشركة. بالتزامن مع خطط توظيف جارية لعدد اضافي من الاناث يتراوح ما بين 5 - 10 موظفة خلال الربع الأول من عام 2025.

تقدم شركة Şişecam نشاطاتها في مصر منذ عام 1998، وقد شهدت نمواً كبيراً وتوسعت حتى أصبحت توظف حالياً ما يقرب من 500 شخص في البلاد. ركزت الشركة نشاطها في البداية على إنتاج وتوريد الرمل الذي هو مادة خام رئيسية لإنتاج الزجاج، فيما قامت بمواءمة عملياتها مع أهدافها الخاصة بالاستدامة "CareforNext"، بما في ذلك الجهود المبذولة لزيادة تمثيل الإناث في قوتها العاملة. تضم القوى العاملة لدى شركة Şişecam في مصر الآن أكثر من 20 موظفة، مما يعكس التزام الشركة بالتنوع بين الجنسين. تساهم الموظفات في منشآت Şişecam في مصر بشكل أساسي في مهام الشؤون الإدارية والمشتريات وفرق الإنتاج.

أدى التزام Şişecam بالاستدامة إلى زيادة كفاءة خط الإنتاج بنسبة 7.5٪ منذ عام 2018، مما ساهم في توفير بيئة أكثر استدامة وقابلة للعيش. قامت شركة Şişecam باستثمارات كبيرة في عملياتها داخل مصر هذا العام. وفي الربع الثاني، أنشأت الشركة كيانًا جديدًا للاستثمار في خط ثانٍ لإنتاج الزجاج المسطح. إلى جانب ذلك، قامت الشركة بتجديد الفرن في منشأة إنتاج الأواني الزجاجية الحالية التي بدأت عملياتها في عام 2018، مما أدى إلى زيادة قدرتها الإنتاجية اليومية من 100 إلى 140 طنًا. وقد ساهم هذا التجديد الذي بلغت تكلفته نحو 210 ملايين ليرة تركية (12 مليون دولار أميركي)، في تعزيز كفاءة المنشأة وإنتاجيتها. تمكنت شركة Şişecam من تحقيق توفير في الطاقة بلغ 450 كيلو كالوري لكل كيلوغرام بفضل هذا الاستثمار. علاوة على ذلك، نجحت شركة Şişecam في خفض استهلاك المياه البلدية بنسبة 35% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، مما أدى إلى توفير 20 ألف متر مكعب من خلال مشروع الحفاظ على المياه المستدامة.

الدخول إلى السوق المصري سنة 1998

وكجزء من توسعها الاستراتيجي خارج تركيا، والذي بدأ في التسعينات، قامت شركة Şişecam باستثمارها الأول في مصر في عام 1998 من خلال إنشاء شركة Camiş مصر للتعدين لإنتاج المواد الخام الصناعية. ثم واصلت شركة Şişecam التوسع الاستراتيجي في مصر من خلال إنشاء منشأة للزجاج المسطح بالشراكة مع شركة سان جوبان الفرنسية في عام 2010. بدأت هذه المنشأة الحديثة الإنتاج في نفس العام. وفي عام 2017، عززت شركة Şişecam حضورها في السوق المصري من خلال الاستحواذ على صناعة الأواني الزجاجية. ويمثل إنشاء شركة Paşabahçe Egypt Glass Manufacturing SAE (شركة Paşabahçe مصر لتصنيع الزجاج ش.م.م) في مصر من قبل شركة Şişecam استثمارًا كبيرًا بقيمة 112 مليون دولار أمريكي في البلاد حتى الآن. في الآونة الأخيرة، قامت شركة Şişecam بتأسيس شركة جديدة لتسهيل استثمارها في خط إنتاج ثانٍ للزجاج المسطح في شركة سان جوبان مصر ش.م.م، وهي الشركة التي تمتلك شركة Şişecam حصة فيها. في مصر، تعمل شركة Şişecam في ثلاثة قطاعات رئيسية: الزجاج المسطح والأواني الزجاجية والتعدين. باعتبارها أحد أصحاب العمل المهمين في مصر، تساهم شركة Şişecam في الاقتصاد الوطني من خلال التوظيف والقيمة المضافة التي تولدها.

حول Sisecam

تأسست شركة Sisecam عام 1935 لتأسيس صناعة الزجاج في تركيا بما يتماشى مع رؤية مصطفى كمال أتاتورك، القائد العظيم الذي يحظى باحترام عالمي. وقد أصبحت شركة Sisecam اليوم شركة رئيسية رائدة عالمياً في مجالات الزجاج والكيماويات. وتعد شركة Sisecam الشركة العالمية الوحيدة التي تعمل في جميع المجالات الأساسية لإنتاج الزجاج - بما في ذلك الزجاج المسطح والأواني الزجاجية وتغليف الزجاج والألياف الزجاجية. تصنف شركة Sisecam حاليًا باعتبارها الشركة الرائدة عالميًا في تصنيع الأواني الزجاجية ومن بين أكبر خمسة منتجين لمواد التغليف الزجاجية والزجاج المسطح. تعد Sisecam واحدة من أكبر ثلاث شركات منتجة لرماد الصودا في العالم والرائدة عالميًا في مجال المواد الكيميائية الخاصة بالكروميوم.

تلعب شركة Sisecam دورًا رائدًا في مجالات الزجاج المسطح ، والأواني الزجاجية ، وتغليف الزجاج، والكيماويات، والسيارات، والألياف الزجاجية، والتعدين، والطاقة، وإعادة التدوير. كما تدير شركة Sisecam منشآت إنتاج في ألمانيا وإيطاليا وبلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والبوسنة والهرسك والاتحاد الروسي وجورجيا وأوكرانيا ومصر والهند والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى تركيا.

تتخذ مجموعة Sisecam خطوات حازمة نحو هدفها المتمثل في أن تصبح واحدة من أفضل 3 شركات مصنعة في العالم في مجالات نشاطها الرئيسية، كما تستمر بمواردها البشرية المختصة وتقنياتها الذكية دون انقطاع في تطوير بنيتها التحتية الرقمية وثقافتها من خلال النظر في ضرورات المستقبل. تتمتع شركة Sisecam بخبرة تبلغ 89 عامًا في مجالها، وتقوم بتوظيف أكثر من 24 ألف موظف، وتقدم أنشطة إنتاجية في 14 دولة في أربع قارات، كما تضم شبكة مبيعات تشمل أكثر من 150 دولة، وبذلك فهي تواصل رحلة نموها بنهج شامل يدعم تطوير النظام البيئي الكامل للشركة. تتحمل شركة Sisecam مسؤولية حماية الكوكب وتمكين المجتمع وتطوير الحياة من خلال إستراتيجيتها CareforNext، المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتمحورة حولها. تستخدم شركة Sisecam جميع خبراتها وكفاءاتها لتعزيز التنمية المستدامة في كل جانب.

