الشرطة: مقتل مواطن بإطلاق نار جنوب الخليل

الشرطة: مقتل مواطن بإطلاق نار جنوب الخليل
التاريخ
10/31/2024 5:10:13 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - قتل مواطن يبلغ من العمر (30 عاما)، صباح اليوم الخميس، جراء اصابته بعيار ناري في الرأس، في قرية أبو العسجا جنوب الخليل، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.
وقال ارزيقات، إن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرت إجراءات البحث والتحري.
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