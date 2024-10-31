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الشرطة: مقتل مواطن بإطلاق نار جنوب الخليل

10/31/2024 5:10:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - قتل مواطن يبلغ من العمر (30 عاما)، صباح اليوم الخميس، جراء اصابته بعيار ناري في الرأس، في قرية أبو العسجا جنوب الخليل، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.

وقال ارزيقات، إن الشرطة والأجهزة الأمنية باشرت إجراءات البحث والتحري.

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