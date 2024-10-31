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واشنطن: إسرائيل لا تقوم بما يكفي للرد على مخاوفنا بشأن الضربات في غزة

10/31/2024 5:10:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN - قالت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، إن حليفتها إسرائيل "لا تقوم بما يكفي" للرد على المخاوف الأميركية غداة غارة على قطاع غزة أفادت السلطات فيه وشهود بأنها أسفرت عن استشهاد عدد كبير من الأطفال.

وأوضح الناطق باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، لصحافيين "لا يقومون (الإسرائيليون) بما يكفي ليعطونا الأجوبة التي طلبناها".

وأسفرت غارة الثلاثاء على بيت لاهيا في شمال قطاع غزة عن انهيار مبنى واستشهاد 93 فلسطينيا على الأقل بينهم عدد كبير من الأطفال، وفقا للدفاع المدني في القطاع.

ووصف ميلر الثلاثاء الغارة بأنها "مروعة" وقال إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على أجوبة من إسرائيل التي تعتمد على الدعم الدبلوماسي والعسكري الأميركي.

ورد ميلر، الأربعاء، على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد علمت المزيد خلال الساعات الماضية ومنذ أن طالبت اسرائيل بأجوبة قائلا "كررنا لهم هذا الطلب اليوم. ليس لدينا تفسير حتى الآن".

وأضاف "قالوا لنا ما قالوه علنا، وهو أنهم يحققون في الأمر".

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