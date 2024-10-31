واشنطن: إسرائيل لا تقوم بما يكفي للرد على مخاوفنا بشأن الضربات في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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واشنطن / PNN - قالت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، إن حليفتها إسرائيل "لا تقوم بما يكفي" للرد على المخاوف الأميركية غداة غارة على قطاع غزة أفادت السلطات فيه وشهود بأنها أسفرت عن استشهاد عدد كبير من الأطفال.
وأوضح الناطق باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، لصحافيين "لا يقومون (الإسرائيليون) بما يكفي ليعطونا الأجوبة التي طلبناها".
وأسفرت غارة الثلاثاء على بيت لاهيا في شمال قطاع غزة عن انهيار مبنى واستشهاد 93 فلسطينيا على الأقل بينهم عدد كبير من الأطفال، وفقا للدفاع المدني في القطاع.
ووصف ميلر الثلاثاء الغارة بأنها "مروعة" وقال إن الولايات المتحدة تسعى للحصول على أجوبة من إسرائيل التي تعتمد على الدعم الدبلوماسي والعسكري الأميركي.
ورد ميلر، الأربعاء، على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد علمت المزيد خلال الساعات الماضية ومنذ أن طالبت اسرائيل بأجوبة قائلا "كررنا لهم هذا الطلب اليوم. ليس لدينا تفسير حتى الآن".
وأضاف "قالوا لنا ما قالوه علنا، وهو أنهم يحققون في الأمر".
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