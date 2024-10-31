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انطلاق مؤتمر وزاري في كندا حول البعد الإنساني لصيغة السلام في أوكرانيا

10/31/2024 4:40:38 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 31 - 10 (كونا) -- انطلقت أعمال مؤتمر وزاري حول البعد الإنساني لصيغة السلام في أوكرانيا بمدينة (مونتريال) الكندية في مسعى لبحث تنفيذ النقطة الرابعة من صيغة السلام للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المعنية "بإطلاق سراح السجناء والمبعدين".
وذكر مكتب الرئيس الأوكراني في بيان أن المؤتمر الذي يستمر يومين تنظمه دول كندا والنرويج وأوكرانيا باعتبارها رؤساء لمجموعة العمل المعنية بتنفيذ النقطة الرابعة.
ويهدف المؤتمر الوزاري إلى وضع خارطة طريق مع حلول عملية لتغطية جميع مراحل عودة أسرى الحرب والمبعدين بمن في ذلك العسكريون والمدنيون والأطفال إضافة إلى "تكثيف الضغط على روسيا للامتثال للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".
وتشمل الأهداف الرئيسية للمؤتمر تحديد استراتيجيات لتعزيز تبادل المعلومات حول أماكن وجود أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين والأطفال المرحلين واتخاذ خطوات محددة لإنهاء التعذيب وسوء المعاملة والنقل القسري والترحيل.
كما يسعى المؤتمر إلى ضمان وصول المنظمات الدولية بشكل منتظم إلى مواقع احتجاز جميع أسرى الحرب والمرحلين إلى جانب إيجاد حلول للقضايا الإنسانية وتعزيز التنسيق لإعادة دمج وتأهيل ودعم الصحة العقلية لأولئك الذين عادوا إلى ديارهم.
ويعد المؤتمر الوزاري الذي يشارك فيه أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية جزءا من جهود أوكرانيا لتنظيم قمة سلام ثانية في نوفمبر المقبل. (النهاية)

ع س ت / ف ل ا



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