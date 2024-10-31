انطلاق مؤتمر وزاري في كندا حول البعد الإنساني لصيغة السلام في أوكرانيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 31 - 10 (كونا) -- انطلقت أعمال مؤتمر وزاري حول البعد الإنساني لصيغة السلام في أوكرانيا بمدينة (مونتريال) الكندية في مسعى لبحث تنفيذ النقطة الرابعة من صيغة السلام للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المعنية "بإطلاق سراح السجناء والمبعدين".
وذكر مكتب الرئيس الأوكراني في بيان أن المؤتمر الذي يستمر يومين تنظمه دول كندا والنرويج وأوكرانيا باعتبارها رؤساء لمجموعة العمل المعنية بتنفيذ النقطة الرابعة.
ويهدف المؤتمر الوزاري إلى وضع خارطة طريق مع حلول عملية لتغطية جميع مراحل عودة أسرى الحرب والمبعدين بمن في ذلك العسكريون والمدنيون والأطفال إضافة إلى "تكثيف الضغط على روسيا للامتثال للقانون الدولي واتفاقيات جنيف".
وتشمل الأهداف الرئيسية للمؤتمر تحديد استراتيجيات لتعزيز تبادل المعلومات حول أماكن وجود أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين والأطفال المرحلين واتخاذ خطوات محددة لإنهاء التعذيب وسوء المعاملة والنقل القسري والترحيل.
كما يسعى المؤتمر إلى ضمان وصول المنظمات الدولية بشكل منتظم إلى مواقع احتجاز جميع أسرى الحرب والمرحلين إلى جانب إيجاد حلول للقضايا الإنسانية وتعزيز التنسيق لإعادة دمج وتأهيل ودعم الصحة العقلية لأولئك الذين عادوا إلى ديارهم.
ويعد المؤتمر الوزاري الذي يشارك فيه أكثر من 70 دولة ومنظمة دولية جزءا من جهود أوكرانيا لتنظيم قمة سلام ثانية في نوفمبر المقبل. (النهاية)
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