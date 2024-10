شركة The Estée Lauder Companies تعلن عن تعيين السيد Stéphane De La Faverie في منصب الرئيس والمدير التنفيذي

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم The Estée Lauder Companies Inc.‎ (بورصة نيويورك: EL)، الرائدة عالميًا في مجال الفاخرة، عن تعيين مجلس الإدارة للسيد Stéphane de La Faverie في منصب الرئيس والمدير التنفيذي الجديد وأيضًا عضو في مجلس الإدارة، اعتبارًا من 1 من يناير 2025، على أن يخلف السيد de La Faverie السيد Fabrizio Freda، الذي أعلن نيته التقاعد في وقت سابق من هذا العام بعد أكثر من ستة عشر عامًا قضاها في الشركة، ولسوف يتفضل السيد Freda في تقديم الدعم اللازم للسيد de La Faverie على مدار الأشهر القليلة القادمة لضمان الانتقال السلس للسلطة. هذا، وبصفته رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا، سيعمل السيد de La Faverie مباشرةً تحت إمرة مجلس إدارة الشركة. بالإضافة إلى ذلك، سيتنحى السيد William P. Lauder عن منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للشركة، ولكنه سيحتفظ بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وذلك عقب الاجتماع السنوي للمساهمين القادم.

تعقيبًا على تعيين السيد de La Faverie، صرح السيد William P. Lauder ، قائلاً: "إن الخبرة العميقة التي يتمتع بها السيد Stéphane في الصناعة إلى جانب خبرته التشغيلية الثرية ونهجه التعاوني والديناميكي، تجعله المدير التنفيذي المثالي لهذه المرحلة، إذ سيسهم في دفع عجلة نمونا بسرعة وفعالية. فقد عملت معه عن كثب لأعوام عدة، ويمكنني أن أشهد على قدرة السيد Stéphane على دعم وبناء العلامات التجارية القوية المرموقة، ناهيك عن أن درايته العميقة بخبايا الأمور واحترامه لتراث الشركة وثقافتها يجعله الرجل المثالي لتولي هذا المنصب والنجاح فيه. أضف إلى ذلك أن رؤيته الإستراتيجية ستسهم في دفع عجلة نمو الشركة على المدى الطويل في مواجهة التحديات الحالية، كما سيعتمد مناهج جديدة تحويلية من شأنها إرساء الأساس لمستقبل مشرق. وأود أن أشير إلى أن هذا التعيين يبشر ببدء فصل جديد شائق في رحلة الشركة، وإنني أتطلع إلى تقديم الدعم اللازم للسيد Stéphane في مهمة قيادته للعديد من الموظفين الموهوبين في شركة The Estée Lauder Companies ومهمة دفع عجلة نمو الشركة والانطلاق بها نحو مستقبل واعد."

أضاف السيد Lauder، قائلاً: "عندما أتأمل في ستة عشر عامًا من العمل بجانب السيد Fabrizio والعديد من القادة والموظفين، فإنني ينتابني فخر كبير إزاء إنجازاتنا. وأود أن أشير إلى أن قراري بالتركيز على مهام منصب رئيس مجلس الإدارة فحسب يمثل تطورًا مهمًا لعائلة Lauder. ثم إن الإدارة العائلية اليومية الراسخة للشركة تتطور وتعكس رغبتي في التركيز أكثر على الاتجاه الإستراتيجي العام للشركة. وبصفتنا عائلة، فإننا سنظل متفانين في خدمة هذه الشركة العظيمة، وسنواصل التعامل مع الاستثمارات من منظور رأس المال البطيء الطويل الأمد. وإنني على أتم ثقة بأن السيد Stéphane سيكون مديرًا تنفيذيًا فاعلاً ومؤثرًا وقادرًا على اتخاذ الإجراءات الحاسمة اللازمة لمواجهة التحديات الحالية التي تعترض سبيلنا، وبأنه هو والجيل التالي من قادة الشركة سيقودوننا نحو تحقيق نجاح أكبر."

صرحت Charlene Barshefsky ، مدير مجلس الإدارة ، قائلة: "إن السيد Stéphane هو القائد المثالي الفذ اللازم لقيادة هذه الشركة الاستثنائية في ظل مواجهة تحديات عديدة تعترض سبيلها، والانطلاق بها إلى مرحلة جديدة من النمو". "عقب عملية تخطيط شاملة هادفة إلى اختيار خليفة لمنصب المدير التنفيذي، ومراجعة دقيقة للمرشحين الخارجيين والداخليين، تبين لدينا أن السيد Stéphane هو الخيار الواضح لمجلس الإدارة لما يتمتع بها من ميزات عديدة متمثلة في الرؤية الإستراتيجية ودرايته وخبرته في الصناعة العالمية، وطموحاته الكبيرة الهادفة إلى تحقيق النجاح للشركة وعلاماتها التجارية الرائعة وقدرته الفريدة على مواجهة التحديات التي تعترض سبيل الشركة، كل هذا وهو يضع نصب أعينه هدفًا واحدًا ألا وهو، دفع عجلة النمو في الشركة. كما أن دراية Stéphane العميقة بخبايا الأمور في شركتنا ستمكنه من تقييم الفرص بسرعة وتنفيذ الخطط الإستراتيجية. ثم إن أسلوب قيادته الشامل سيمكنه من إلهام وتحفيز الشركة متبعًا منهج السرعة والمرونة، ومن ثَم وضعنا على المسار الصحيح لتحقيق نمو طويل الأمد ومستدام وتعزيز قيمة المساهمين."

انضم السيد de La Faverie إلى الشركة في عام 2011، محملاً بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجال مستحضرات التجميل الفاخرة، وهو يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، إذ يتولى مهمة الإشراف على العديد من العلامات التجارية للشركة عبر محفظتها القوية، بدءًا من العلامات التجارية التي تتجاوز قيمتها مليار دولار مثل Estée Lauder وصولاً إلى العلامات التجارية المتوسعة والمتطورة بما في ذلك Jo Malone London وThe Ordinary وLe Labo. ثم إن السيد de La Faverie يعد قائدًا مبتكرًا ومتحمسًا وفاعلاً، إذ أظهر تركيزًا منقطع النظير على تحقيق التميز وتعزيز آليات الابتكار عبر الفئات والمناطق الجغرافية والقنوات المختلفة، بالإضافة إلى قدرته الفذة على تحقيق أرباح طائلة مستعينًا في هذا الصدد بعناصر الالتزام والسرعة والكفاءة. فقد لعب دورًا حيويًا في تعزيز محفظة عطور الشركة في مرحلة محورية في تاريخ هذه الفئة، حيث تعامل ببراعة مع تحولات الصناعة وتطور سلوكيات المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، لعب السيد Stéphane دورًا فعالاً في قيادة مهمة تنفيذ خطة استعادة الأرباح والنمو في الشركة للمساعدة في استعادة معدل الربحية الأقوى والأكثر استدامة.

قبل توليه منصبه الحالي، تولى قيادة علامة Estée Lauder التجارية، إحدى أكبر العلامات التجارية المرموقة في مجال مستحضرات التجميل في العالم. وفي أثناء تلك الفترة، نجح في استغلال فرص النمو، بما في ذلك المنتجات الرائدة، والتسويق الرقمي القائم على البيانات، والتقنيات الجديدة، والقنوات العالية النمو، مما مكَّن العلامة التجارية من جذب قاعدة متنوعة من المستهلكين، من جميع الأعمار وصولاً إلى الجيل Z، كما انطلق بها لتصبح أفضل علامة تجارية بين المستهلكين الصينيين.

يعد السيد de La Faverie عضوًا بارزًا في فريق القيادة التنفيذية للشركة منذ عام 2014، كما يحظى باحترام كبير داخل الشركة وفي مناحي الصناعة كافة لما يتمتع به من قدرة على تقييم حلول الأعمال من وجهات نظر متعددة، مسترشدًا بفهمه الشامل للأسواق العالمية والقنوات الناشئة وديناميكيات المستهلكين. كما أن خبرته الثرية في مجال التجارة وقدرته على التعامل مع سلاسل التوريد العالمية المعقدة، وخبرته الفذة في الإدارة في أثناء الاضطرابات، وطموحه والتزامه بتعزيز الشركة وعلاماتها التجارية، هي من صفات القيادة الحيوية في ظل قيام الشركة على إعادة ضبط إستراتيجياتها. علاوةً على ذلك، نجح السيد de La Faverie في إقامة علاقات مهمة مع أصحاب المصلحة في الصناعة، بما في ذلك تجار التجزئة والموردون العالميون، وأعضاء مجتمع المستثمرين.

تعليقًا على تعيينه، صرح السيد de La Faverie ، قائلاً: "ينتابني حماس كبير ينطوي على تواضع عميق إزاء قيادة The Estée Lauder Companies، الشركة التي أسسها رائد الأعمال المستبصر الذي لا يزال إرثه يلهمنا حتى اليوم. وفي ضوء سعينا الدؤوب إلى استعادة مكانتنا البارزة كشركة رائدة في مجال مستحضرات التجميل الفاخرة العالمي، فإننا نعتمد على تراثنا العائلي، وعلاماتنا التجارية غير العادية، ومواهبنا الاستثنائية، ومنهجنا المعني بالمستهلك، ناهيك عن عناصر الإبداع المتوفرة لدينا، وهي العناصر الأساسية التي تعكس جوهر هويتنا. ثم إننا نصب جل تركيزنا على تجديد سبل النمو معتمدين على الابتكارات الرائدة والتجارب التي لا تنسى وآليات التسويق المتطورة بغية إلهام مستهلكينا في كل أنحاء العالم. ومن جانبني، فإنني ممتن للسيد Fabrizio على توجيهاته الإستراتيجية وأتطلع إلى التعاون معه لتحقيق انتقال سلس للسلطة. كما إنني يحدوني بالغ الشرف إزاء تعزيز هذا الإرث الذي يكلله التميز، ومتحمس لقيادة فرقنا المدهشة في رحلة تعاوننا معًا لرسم ملامح عالم التجميل في المستقبل من دون إغفال تمثيل مصالح كل المساهمين."

صرح Fabrizio Freda ، قائلاً: "بعد أن عملت جنبًا إلى جنب مع السيد Stéphane لعدة أعوام، فإنني يحدوني بالغ الحماس إزاء الترحيب به في منصب الرئيس والمدير التنفيذي في The Estée Lauder Companies وأتطلع إلى دعمه لتحقيق انتقال سلس للسلطة، إذ إن قيادته المستبصرة تنطوي على التزام راسخ بالتميز ومنهج تقدمي يسهمان في تعزيز العلامة التجارية ورسم ملامح تجربة المستهلكين. وتجدر هنا الإشارة إلى أنه في صناعة تتسم بالحيوية على غرار صناعة مستحضرات التجميل، فإن دراية السيد Stéphane العميقة ببواطن الأمور وقوته الاستثنائية كقائد وقدرته الفريدة على الجمع بين الإلهام والأصالة والرؤى الإستراتيجية لتحقيق النمو الربحي ستمكنه من توجيه دفة النجاح المستقبلي لمحفظة الشركة."

سيرة Stéphane de La Faverie

قبل انضمامه إلى The Estée Lauder Companies، تولى السيد Stéphane منصب المدير العام في Giorgio Armani Beauty USA، وهي قسم من شركة L'Oréal Paris. وقد بدأ مسيرته المهنية بالعمل مع العلامة التجارية Lancôme Global الكائنة في باريس، ثم انضم إلى قسم Travel Retail، إذ تولى منصب مدير منطقة لمجموعة المنتجات الفاخرة في أمريكا الشمالية، فتولى مهمة الإشراف على العلامات التجارية لمستحضرات التجميل Lancôme وGiorgio Armani وRalph Lauren وBiotherm، وبعد فترة وجيزة، تم تعيينه في منصب المدير العام في Lancôme الكائنة في أستراليا، وفي عام 2006، انضم إلى Lancôme USA وتولى منصب نائب رئيس قسم التسويق، حيث تولى مهمة الإشراف على فئتي العناية بالبشرة والعطور.

تلقى السيد Stéphane تعليمه في كلية ESC Bordeaux Business School، ويتحدث الفرنسية والإنجليزية والإسبانية بطلاقة.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

قد تمثل البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، وتشمل هذه البيانات تلك الواردة في المقتطفات المختلفة. وعلى الرغم من اعتقاد الشركة بأن توقعاتها تستند إلى افتراضات منطقية مبنية على معرفتها بأساسيات أعمالها وعملياتها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عن توقعات الشركة. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن التوقعات، القدرة على النجاح في تنفيذ إستراتيجيتها، بما في ذلك خطة الشركة الرامية إلى استعادة الأرباح وتحقيق النمو؛ والانتقال الناجح لقيادتها؛ والعوامل الأخرى الموضحة في ملفات الشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومن ضمنها أحدث تقرير سنوي وفقًا للنموذج ‎10-K. وأخيرًا وليس آخرًا، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن تحديث البيانات التطلعية الواردة هنا أو غير ذلك.

نبذة عن The Estée Lauder Companies

تعد The Estée Lauder Companies Inc.‎ واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع وتسويق وبيع منتجات العناية بالبشرة والمكياج والعطور والعناية بالشعر العالية الجودة، هذا إلى جانب توليها مسؤولية الإشراف على العلامات التجارية الفاخرة والفخمة على مستوى العالم. ويجري بيع منتجات الشركة في ما يقرب من 150 بلدًا ومنطقة تحت أسماء العلامات التجارية بما في ذلك: Estée Lauder وAramis وClinique وLab Series وOrigins وM·A·C وLa Mer وBobbi Brown Cosmetics وAveda وJo Malone London وBumble and bumble وDarphin Paris وTOM FORD وSmashbox وAERIN Beauty وLe Labo وEditions de Parfums Frédéric Malle وGLAMGLOW وKILIAN PARIS وToo Faced وDr+‎، ومجموعة العلامات التجارية DECIEM، بما في ذلك The Ordinary وNIOD وBALMAIN Beauty.

