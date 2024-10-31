شركة The Estée Lauder Companies تعلن عن تعيين السيد Stéphane De La Faverie في منصب الرئيس والمدير التنفيذي

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم The Estée Lauder Companies Inc.‎ (بورصة نيويورك: EL)، الرائدة عالميًا في مجال الفاخرة، عن تعيين مجلس الإدارة للسيد Stéphane de La Faverie في منصب الرئيس والمدير التنفيذي الجديد وأيضًا عضو في مجلس الإدارة، اعتبارًا من 1 من يناير 2025، على أن يخلف السيد de La Faverie السيد Fabrizio Freda، الذي أعلن نيته التقاعد في وقت سابق من هذا العام بعد أكثر من ستة عشر عامًا قضاها في الشركة، ولسوف يتفضل السيد Freda في تقديم الدعم اللازم للسيد de La Faverie على مدار الأشهر القليلة القادمة لضمان الانتقال السلس للسلطة. هذا، وبصفته رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا، سيعمل السيد de La Faverie مباشرةً تحت إمرة مجلس إدارة الشركة. بالإضافة إلى ذلك، سيتنحى السيد William P. Lauder عن منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للشركة، ولكنه سيحتفظ بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وذلك عقب الاجتماع السنوي للمساهمين القادم.

تعقيبًا على تعيين السيد de La Faverie، صرح السيد William P. Lauder ، قائلاً: "إن الخبرة العميقة التي يتمتع بها السيد Stéphane في الصناعة إلى جانب خبرته التشغيلية الثرية ونهجه التعاوني والديناميكي، تجعله المدير التنفيذي المثالي لهذه المرحلة، إذ سيسهم في دفع عجلة نمونا بسرعة وفعالية. فقد عملت معه عن كثب لأعوام عدة، ويمكنني أن أشهد على قدرة السيد Stéphane على دعم وبناء العلامات التجارية القوية المرموقة، ناهيك عن أن درايته العميقة بخبايا الأمور واحترامه لتراث الشركة وثقافتها يجعله الرجل المثالي لتولي هذا المنصب والنجاح فيه. أضف إلى ذلك أن رؤيته الإستراتيجية ستسهم في دفع عجلة نمو الشركة على المدى الطويل في مواجهة التحديات الحالية، كما سيعتمد مناهج جديدة تحويلية من شأنها إرساء الأساس لمستقبل مشرق. وأود أن أشير إلى أن هذا التعيين يبشر ببدء فصل جديد شائق في رحلة الشركة، وإنني أتطلع إلى تقديم الدعم اللازم للسيد Stéphane في مهمة قيادته للعديد من الموظفين الموهوبين في شركة The Estée Lauder Companies ومهمة دفع عجلة نمو الشركة والانطلاق بها نحو مستقبل واعد."

أضاف السيد Lauder، قائلاً: "عندما أتأمل في ستة عشر عامًا من العمل بجانب السيد Fabrizio والعديد من القادة والموظفين، فإنني ينتابني فخر كبير إزاء إنجازاتنا. وأود أن أشير إلى أن قراري بالتركيز على مهام منصب رئيس مجلس الإدارة فحسب يمثل تطورًا مهمًا لعائلة Lauder. ثم إن الإدارة العائلية اليومية الراسخة للشركة تتطور وتعكس رغبتي في التركيز أكثر على الاتجاه الإستراتيجي العام للشركة. وبصفتنا عائلة، فإننا سنظل متفانين في خدمة هذه الشركة العظيمة، وسنواصل التعامل مع الاستثمارات من منظور رأس المال البطيء الطويل الأمد. وإنني على أتم ثقة بأن السيد Stéphane سيكون مديرًا تنفيذيًا فاعلاً ومؤثرًا وقادرًا على اتخاذ الإجراءات الحاسمة اللازمة لمواجهة التحديات الحالية التي تعترض سبيلنا، وبأنه هو والجيل التالي من قادة الشركة سيقودوننا نحو تحقيق نجاح أكبر."

صرحت Charlene Barshefsky ، مدير مجلس الإدارة ، قائلة: "إن السيد Stéphane هو القائد المثالي الفذ اللازم لقيادة هذه الشركة الاستثنائية في ظل مواجهة تحديات عديدة تعترض سبيلها، والانطلاق بها إلى مرحلة جديدة من النمو". "عقب عملية تخطيط شاملة هادفة إلى اختيار خليفة لمنصب المدير التنفيذي، ومراجعة دقيقة للمرشحين الخارجيين والداخليين، تبين لدينا أن السيد Stéphane هو الخيار الواضح لمجلس الإدارة لما يتمتع بها من ميزات عديدة متمثلة في الرؤية الإستراتيجية ودرايته وخبرته في الصناعة العالمية، وطموحاته الكبيرة الهادفة إلى تحقيق النجاح للشركة وعلاماتها التجارية الرائعة وقدرته الفريدة على مواجهة التحديات التي تعترض سبيل الشركة، كل هذا وهو يضع نصب أعينه هدفًا واحدًا ألا وهو، دفع عجلة النمو في الشركة. كما أن دراية Stéphane العميقة بخبايا الأمور في شركتنا ستمكنه من تقييم الفرص بسرعة وتنفيذ الخطط الإستراتيجية. ثم إن أسلوب قيادته الشامل سيمكنه من إلهام وتحفيز الشركة متبعًا منهج السرعة والمرونة، ومن ثَم وضعنا على المسار الصحيح لتحقيق نمو طويل الأمد ومستدام وتعزيز قيمة المساهمين."

انضم السيد de La Faverie إلى الشركة في عام 2011، محملاً بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجال مستحضرات التجميل الفاخرة، وهو يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، إذ يتولى مهمة الإشراف على العديد من العلامات التجارية للشركة عبر محفظتها القوية، بدءًا من العلامات التجارية التي تتجاوز قيمتها مليار دولار مثل Estée Lauder وصولاً إلى العلامات التجارية المتوسعة والمتطورة بما في ذلك Jo Malone London وThe Ordinary وLe Labo. ثم إن السيد de La Faverie يعد قائدًا مبتكرًا ومتحمسًا وفاعلاً، إذ أظهر تركيزًا منقطع النظير على تحقيق التميز وتعزيز آليات الابتكار عبر الفئات والمناطق الجغرافية والقنوات المختلفة، بالإضافة إلى قدرته الفذة على تحقيق أرباح طائلة مستعينًا في هذا الصدد بعناصر الالتزام والسرعة والكفاءة. فقد لعب دورًا حيويًا في تعزيز محفظة عطور الشركة في مرحلة محورية في تاريخ هذه الفئة، حيث تعامل ببراعة مع تحولات الصناعة وتطور سلوكيات المستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، لعب السيد Stéphane دورًا فعالاً في قيادة مهمة تنفيذ خطة استعادة الأرباح والنمو في الشركة للمساعدة في استعادة معدل الربحية الأقوى والأكثر استدامة.

قبل توليه منصبه الحالي، تولى قيادة علامة Estée Lauder التجارية، إحدى أكبر العلامات التجارية المرموقة في مجال مستحضرات التجميل في العالم. وفي أثناء تلك الفترة، نجح في استغلال فرص النمو، بما في ذلك المنتجات الرائدة، والتسويق الرقمي القائم على البيانات، والتقنيات الجديدة، والقنوات العالية النمو، مما مكَّن العلامة التجارية من جذب قاعدة متنوعة من المستهلكين، من جميع الأعمار وصولاً إلى الجيل Z، كما انطلق بها لتصبح أفضل علامة تجارية بين المستهلكين الصينيين.

يعد السيد de La Faverie عضوًا بارزًا في فريق القيادة التنفيذية للشركة منذ عام 2014، كما يحظى باحترام كبير داخل الشركة وفي مناحي الصناعة كافة لما يتمتع به من قدرة على تقييم حلول الأعمال من وجهات نظر متعددة، مسترشدًا بفهمه الشامل للأسواق العالمية والقنوات الناشئة وديناميكيات المستهلكين. كما أن خبرته الثرية في مجال التجارة وقدرته على التعامل مع سلاسل التوريد العالمية المعقدة، وخبرته الفذة في الإدارة في أثناء الاضطرابات، وطموحه والتزامه بتعزيز الشركة وعلاماتها التجارية، هي من صفات القيادة الحيوية في ظل قيام الشركة على إعادة ضبط إستراتيجياتها. علاوةً على ذلك، نجح السيد de La Faverie في إقامة علاقات مهمة مع أصحاب المصلحة في الصناعة، بما في ذلك تجار التجزئة والموردون العالميون، وأعضاء مجتمع المستثمرين.

تعليقًا على تعيينه، صرح السيد de La Faverie ، قائلاً: "ينتابني حماس كبير ينطوي على تواضع عميق إزاء قيادة The Estée Lauder Companies، الشركة التي أسسها رائد الأعمال المستبصر الذي لا يزال إرثه يلهمنا حتى اليوم. وفي ضوء سعينا الدؤوب إلى استعادة مكانتنا البارزة كشركة رائدة في مجال مستحضرات التجميل الفاخرة العالمي، فإننا نعتمد على تراثنا العائلي، وعلاماتنا التجارية غير العادية، ومواهبنا الاستثنائية، ومنهجنا المعني بالمستهلك، ناهيك عن عناصر الإبداع المتوفرة لدينا، وهي العناصر الأساسية التي تعكس جوهر هويتنا. ثم إننا نصب جل تركيزنا على تجديد سبل النمو معتمدين على الابتكارات الرائدة والتجارب التي لا تنسى وآليات التسويق المتطورة بغية إلهام مستهلكينا في كل أنحاء العالم. ومن جانبني، فإنني ممتن للسيد Fabrizio على توجيهاته الإستراتيجية وأتطلع إلى التعاون معه لتحقيق انتقال سلس للسلطة. كما إنني يحدوني بالغ الشرف إزاء تعزيز هذا الإرث الذي يكلله التميز، ومتحمس لقيادة فرقنا المدهشة في رحلة تعاوننا معًا لرسم ملامح عالم التجميل في المستقبل من دون إغفال تمثيل مصالح كل المساهمين."

صرح Fabrizio Freda ، قائلاً: "بعد أن عملت جنبًا إلى جنب مع السيد Stéphane لعدة أعوام، فإنني يحدوني بالغ الحماس إزاء الترحيب به في منصب الرئيس والمدير التنفيذي في The Estée Lauder Companies وأتطلع إلى دعمه لتحقيق انتقال سلس للسلطة، إذ إن قيادته المستبصرة تنطوي على التزام راسخ بالتميز ومنهج تقدمي يسهمان في تعزيز العلامة التجارية ورسم ملامح تجربة المستهلكين. وتجدر هنا الإشارة إلى أنه في صناعة تتسم بالحيوية على غرار صناعة مستحضرات التجميل، فإن دراية السيد Stéphane العميقة ببواطن الأمور وقوته الاستثنائية كقائد وقدرته الفريدة على الجمع بين الإلهام والأصالة والرؤى الإستراتيجية لتحقيق النمو الربحي ستمكنه من توجيه دفة النجاح المستقبلي لمحفظة الشركة."

سيرة Stéphane de La Faverie

قبل انضمامه إلى The Estée Lauder Companies، تولى السيد Stéphane منصب المدير العام في Giorgio Armani Beauty USA، وهي قسم من شركة L'Oréal Paris. وقد بدأ مسيرته المهنية بالعمل مع العلامة التجارية Lancôme Global الكائنة في باريس، ثم انضم إلى قسم Travel Retail، إذ تولى منصب مدير منطقة لمجموعة المنتجات الفاخرة في أمريكا الشمالية، فتولى مهمة الإشراف على العلامات التجارية لمستحضرات التجميل Lancôme وGiorgio Armani وRalph Lauren وBiotherm، وبعد فترة وجيزة، تم تعيينه في منصب المدير العام في Lancôme الكائنة في أستراليا، وفي عام 2006، انضم إلى Lancôme USA وتولى منصب نائب رئيس قسم التسويق، حيث تولى مهمة الإشراف على فئتي العناية بالبشرة والعطور.

تلقى السيد Stéphane تعليمه في كلية ESC Bordeaux Business School، ويتحدث الفرنسية والإنجليزية والإسبانية بطلاقة.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

قد تمثل البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية على النحو المحدد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995، وتشمل هذه البيانات تلك الواردة في المقتطفات المختلفة. وعلى الرغم من اعتقاد الشركة بأن توقعاتها تستند إلى افتراضات منطقية مبنية على معرفتها بأساسيات أعمالها وعملياتها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف اختلافًا جوهريًا عن توقعات الشركة. تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية عن التوقعات، القدرة على النجاح في تنفيذ إستراتيجيتها، بما في ذلك خطة الشركة الرامية إلى استعادة الأرباح وتحقيق النمو؛ والانتقال الناجح لقيادتها؛ والعوامل الأخرى الموضحة في ملفات الشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومن ضمنها أحدث تقرير سنوي وفقًا للنموذج ‎10-K. وأخيرًا وليس آخرًا، لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن تحديث البيانات التطلعية الواردة هنا أو غير ذلك.

نبذة عن The Estée Lauder Companies

تعد The Estée Lauder Companies Inc.‎ واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع وتسويق وبيع منتجات العناية بالبشرة والمكياج والعطور والعناية بالشعر العالية الجودة، هذا إلى جانب توليها مسؤولية الإشراف على العلامات التجارية الفاخرة والفخمة على مستوى العالم. ويجري بيع منتجات الشركة في ما يقرب من 150 بلدًا ومنطقة تحت أسماء العلامات التجارية بما في ذلك: Estée Lauder وAramis وClinique وLab Series وOrigins وM·A·C وLa Mer وBobbi Brown Cosmetics وAveda وJo Malone London وBumble and bumble وDarphin Paris وTOM FORD وSmashbox وAERIN Beauty وLe Labo وEditions de Parfums Frédéric Malle وGLAMGLOW وKILIAN PARIS وToo Faced وDr+‎، ومجموعة العلامات التجارية DECIEM، بما في ذلك The Ordinary وNIOD وBALMAIN Beauty.

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