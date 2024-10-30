حان الوقت لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

إيان ويليامز‏* - (تقرير واشنطن عن شؤون الشرق الأوسط) 15/10/2024

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ضرورة إجلاء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "فوراً" من مناطق القتال في جنوب لبنان، مدعياً أن قوات الأمم المتحدة تعمل "كدروع بشرية" لحزب الله.

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غطيت أخبار الأمم المتحدة وقدمت التقارير الصحفية ‏‏عنها منذ العام 1989، وظلت كل من فلسطين وإصلاح مجلس الأمن يشغَلان الأجندة على مدى كل تلك العقود. كانت هناك قضايا أخرى بطبيعة الحال -تتداعى إلى الذهن مسائل كشمير وقبرص والكونغو- لكنها غالباً ما كانت تتقلب بهدوء على موقد هادئ بدلا من الفوران على نار حامية. بشكل خاص، أدى المأزق المتشابك من قضية فلسطين وإصلاح مجلس الأمن إلى تآكل مصداقية الأمم المتحدة تدريجياً بينما كان أعضاء عاديون في الأمم المتحدة يحاولون الالتفاف على حق النقض، (الفيتو)، وتجاوز العقبة التي يشكلها.‏

وراءً في العام 1989، لم تكن أيّ من المملكة المتحدة والولايات المتحدة تعتبر نيلسون مانديلا و"حزب المؤتمر الوطني الإفريقي" أفضل من "منظمة التحرير الفلسطينية"؛ بعبارات أخرى، كان يُنظر إليهما كما يُنظر اليوم إلى "حماس" و"حزب الله" -كإرهابيين مارقين ومنبوذين. في العام 1988، مُنع ياسر عرفات من دخول الولايات المتحدة لإلقاء كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعندئذٍ رحلت الجمعية بأسرها إلى جنيف احتجاجاً على انتهاك الولايات المتحدة للقانون الدولي. ولم يكن لذلك تأثير يُذكر على الولايات المتحدة التي كان يجري إعداد ناخبيها -حتى في ذلك الوقت- لهوس "جعل أميركا عظيمة مرة أخرى" الذي سيأتي لاحقاً.

‏وفي توقع لنوع التفكير المزدوج الذي ساد حالياً، أشاد المعلقون بمانديلا ورفعوه إلى السماء وحاولوا التغاضي عن دعمه الصاخب لمنظمة التحرير الفلسطينية وياسر عرفات. مع ذلك، وبصرف النظر عن الفترة المثالية التي أعقبت "اتفاقات أوسلو، حين بدا أن بعض السياسيين الإسرائيليين يأخذون وعودها بإقامة دولة فلسطينية على محمل الجد، تم تقييم إسرائيل في كل مكان تقريباً في الأمم المتحدة ووُجد أنها لا تفي بالمطلوب. وفي العام الماضي، وسط إدانة عالمية تقريباً، واصلت إسرائيل أعمال السلب والنهب التي تمارسها بلا توقف -ليس من دون دون قيود أو معارضة فحسب، بل بدعم اقتصادي وعسكري وسياسي هائل من عضوين على الأقل في مجلس الأمن الدولي.‏

‏ترتبط مسألتا خروج إسرائيل على القانون الدولي، ودعم أعضاء مجلس الأمن لهذا الخروج على القانون، بشكل وثيق. فمن دون الهيكل الرجعي لمجلس الأمن، ما كانت إسرائيل لتتمكن من استخدام حق النقض بالوكالة من خلال الولايات المتحدة (وأحياناً بريطانياً). ومن دون هذا الفيتو، كانت إسرائيل ستواجه النقد الشديد، وتصبح منبوذة دولياً. تعرف إسرائيل وأصدقاؤها مدى أهمية عضويتهم في الأمم المتحدة، الآن وفي كل وقت. وفي حين يزدري الوزراء الإسرائيليون المتبجحون قرارات الأمم المتحدة، يكدح المحامون الأذكياء في وزارة الخارجية الإسرائيلية بلا كلل لتقديم الأعذار اللازمة وتعكير المياه بما يكفي لتجنب عمل دولي ضد إسرائيل. لكن المرء يتساءل: متى سيبدأ الرد، ومتى ستعلِن القوى الكبرى ووسائل الإعلام الرئيسية أن إسرائيل ترتدي مُسبقاً مئزر جزار؟‏

‏كان إدوارد سعيد هو الصوت النبوئي المدوي في البرية، الذي يحذر كل من يستمع من أن القادة الإسرائيليين لن يفوا أبداً بالتزاماتهم بموجب أي اتفاقات. ولأنني كنت مصاباً بعدوى التفاؤل والحماس بسبب اتفاقات أوسلو، شعرت بالأسى في البداية لهتافه الشبيهة بابتهالات إرميا، لكنني اعتذرت له في غضون عام. كان محقاً تماماً، على الرغم من أن ازدواجية إسرائيل كشفت عن نفسها في ذلك الوقت في شكل المماطلة والتدقيق المبالغ فيه في التفاصيل الصغيرة وليس بالإجرام المطلق الذي انحدرت إليه الآن.‏

الآن، تتجاوز إسرائيل كل الحدود. في بداية تشرين الأول (أكتوبر)، أعلن وزير الخارجية، يسرائيل كاتس، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس‏، هو‏ شخص غير مرغوب فيه. وقال كاتس: "أي شخص لا يستطيع إدانة هجوم إيران الشنيع على إسرائيل بشكل لا لبس فيه لا يستحق أن تطأ قدمه الأراضي الإسرائيلية. هذا أمين عام كاره لإسرائيل، ويقدم الدعم للإرهابيين".‏

‏ولكن ليس، على ما يبدو، للنوع المقبول من الإرهابيين الذين يغتالون الناس على الأراضي الإيرانية، أو يهددون بقصف أحادي الجانب للمنشآت النووية الإيرانية، أو يقومون بتفخيخ الهواتف المحمولة وأجهزة الاستدعاء في لبنان ويقصفون غزة وبيروت بلا هوادة.

عندما أدلى كاتس بتصريحاته غير المدروسة وسيئة المشورة، لم تتم استشارة محامي وزارة الخارجية، أو ربما يكونون قد سئموا واستسلموا. من المؤكد أن المرء يشك في أن كاتس لم يكن يأخذ نصيحة من واشنطن، ناهيك عن رئيس وزرائه، الذي تجرده قبضته غير المستقرة على السلطة من القدرة على ممارسة أي سلطة تأديبية على وزراء ائتلافه. في الحقيقة، ينبغي اعتبار رفض دخول الأمين العام للأمم المتحدة إلى إسرائيل، إلى جانب الحظر المفروض على ممثلي الأمم المتحدة الآخرين وتمزيق السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، ميثاق الأمم المتحدة على منصة الجمعية العامة، انسحاباً رمزياً من المنظمة.‏

‏في القاموس الإسرائيلي، يشمل "الإرهابيون" الأطفال بين أذرع أمهاتهم، ولكن ليس الإسرائيليين الذين يلقون الصواريخ الخارقة للتحصينات على خيام اللاجئين، ولا قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تطلق النار على شاحنات المساعدات. لم تُعق التحدي الإسرائيلي للأمم المتحدة والمحاكم الدولية الانتقادات العرضية من البيت الأبيض. في الواقع، في الأسبوع نفسه الذي وجه فيه كاتس أصابع الاتهام إلى غوتيريس، عسكرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في لبنان تماماً بجوار القوات الأيرلندية، وهي جزء من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. في سياقات أخرى، كان من الممكن أن يثير هذا السلوك صيحات الاستهجان حول "الرهائن البشريين"، لكن الأيرلنديين مصنوعون من شيء أكثر صلابة، وقد رفضوا الانتقال من مواقعهم على الرغم من توجيه فوهة مدفع دبابة إسرائيلية إليهم مباشرة.‏

وكسب العناد الأيرلندي. في النهاية كان الإسرائيليون هم الذين رحلوا، ربما بعد أن وزن الأشخاص المهووسون بالتفاصيل في واشنطن الآثار المترتبة على إمكانية أن يلحق اللوبي الأميركي الأيرلندي الأذى بخط أزرق رفيع بإضافة شريط أخضر. لكن ذلك لم يمنع إسرائيل من إطلاق النار على القاعدة الإيطالية، وإن كان ذلك بحذر إضافي بحيث لم يقتل ذلك أحداً في الواقع. لكنه يدل على الإصرار على الأقل.‏

‏حتى الولايات المتحدة احتجت، واقترب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من قبول الدعوة الأيرلندية التي قالت إن الخطوة الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي. ينبغي أن تكون لائحة الاتهام هذه بالمخالفات "الإجرائية" ضد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وما‏‏ إلى ذلك من الأشياء التي بلا نهاية‏‏ أكثر من كافية لدفع أعضاء الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، حتى قبل أن نصل إلى الأشياء الخطيرة مثل القتل الجماعي وانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، التي ينبغي أن تلزم الأعضاء بواجب التدخل، وهو السبب في أن جنوب أفريقيا حاولت جاهدة الحصول على الحكم.‏

لكن سيل القنابل والأصوات التي تهب للدفاع عن إسرائيل يستمر في التدفق بلا عوائق. في الواقع، بينما كان انتباه العالم "مشتتا" بالهجوم الإسرائيلي على لبنان، أعلنت إسرائيل عن آخر أعمالها الإجرامية غير القانونية: عزمها على مصادرة مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة واستخدام الأرض لبناء مستوطنات يهودية غير قانونية. وحتى السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة بدا قلقاً.‏

‏لماذا توجد قوات إسرائيلية في لبنان؟ لماذا لا يفتتح المعلقون الأميركيون والبريطانيون كل جملة بالتأكيد على حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس؟ ‏

‏كانت سلَف الأمم المتحدة، عصبة الأمم، قد ذابت في مواجهة التعنت من ألمانيا واليابان والاتحاد السوفياتي، الذي كان قد طرد بعد غزو فنلندا. وخلافاً لتلك الهيئة، يتمتع مجلس الأمن الآن بسلطة الإنفاذ.‏

يرى البعض أن إصلاح الأمم المتحدة هو الرد على تعنت دولة عضو: توسيع المقاعد الدائمة، وإلغاء مقعدي بريطانيا وفرنسا الدائمين، وتقييد صلاحيات حق النقض. ولن تكون هذه التدابير الإجرائية فعالة، على الرغم من أن تشكيل "اتحاد من أجل توافق الآراء" يتمتع بتمثيل أوسع ومنتخب يمكن أن يحسن فعالية المنظمة وشرعيتها. إن ما نحتاجه حقاً هو وفود أكثر التزاماً بالمبادئ والتي سترفض قبول إسرائيل كعضو شرعي في مجتمع الأمم. لقد طردت روسيا من "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة.

‏هل يجب أن يرقص ممثل إسرائيل الحالي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على منصة الجمعية العامة ورأس نائب الأمين على طبق من ذهب لكي يدفع أعضاء المنظمة إلى العمل؟ لقد حان الوقت لأن تتوقف هذه القوادة. كان ينبغي اعتبار تمزيق إردان لميثاق الأمم المتحدة إلغاءً إسرائيلياً للميثاق؛ وأن يشير منع الأمين العام من الزيارة إلى أن إسرائيل ليس لها دور في المنظمة. وكذلك حال حظر عمل (الأونروا) والتهديد بمصادرة أصولها في القدس لبناء مستوطنات غير قانونية على الأراضي المحتلة. لقد تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي من إيقاف آل كابوني بتهمة التهرب الضريبي -والآن هو الوقت المناسب ليتم الضغط على إسرائيل بسبب انتهاكاتها الإجرائية الواضحة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فيينا، حتى لو كان متمتعان بحق النقض (الفيتو) يتستران عليها بشأن بتهمة الإبادة الجماعية.‏

‏من خلال إعلان غوتيريس ‏‏شخصاً غير مرغوب فيه‏‏، ربما تكون إسرائيل قد أنقذت سمعة الأمين العام، التي خفتت بسبب حذره النسبي في معالجة أعمال النهب والسلب والانتهاكات الإسرائيلية. إن التعرض للهجوم من قبل عدو للبشرية والقانون الدولي ليس بالأمر السيئ. ولكن الآن ينبغي أن تكون هناك متابعة. يجب أن تكون عضوية الأمم المتحدة الآن بصدد سحب امتيازات عضوية إسرائيل، لأنه حتى لو كانت الدول مترددة في التصرف بشأن انتهاكات إسرائيل الفظيعة للقانون الدولي، فإنها انتهكت الآن بوضوح القواعد الأساسية للدبلوماسية الدولية. وباستعارة تعبير ترامب المشهور، حان الوقت لـ"ركلهم إلى الخارج"!‏



‏*إيان ويليامز Ian Williams: صحفي بريطاني مخضرم وكاتب معروف بعمله في الشؤون الدولية، وخاصة تغطيته للأمم المتحدة وسياسات الشرق الأوسط. كتب بإسهاب عن قضايا الحوكمة العالمية والدبلوماسية والأمور المتعلقة بالأمم المتحدة، مع التركيز غالباً على ديناميات القوى بين الدول الكبرى والدول الأصغر داخل المنظمة. نشر في منشورات مثل الغارديان وذا نايشن وفورين بوليسي إن فوكس، كما شغل سابقاً منصب رئيس رابطة مراسلي الأمم المتحدة. بالإضافة إلى عمله الصحفي، ألف ويليامز كتبا عدة، من بينها "حكاية الأمم المتحدة: القصة الحقيقية للأمم المتحدة في السلم والحرب" The N: The Real Story of the United Nations in Peace and War، حيث يقدم تحليلاً نقدياً لدور الأمم المتحدة في الشؤون العالمية. ويعرف ويليامز بمواقفه الناقدة للسياسات الأميركية والإسرائيلية داخل إطار الأمم المتحدة، وعلق كثيراً على قضايا مثل إصلاح مجلس الأمن وحق الفلسطينيين في إقامة دولة والقانون الدولي. يتميز عمله بنظرة صريحة ونقدية في كثير من الأحيان للقيود والتحديات التي تواجه المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Time to Throw Israel Out of U.N.