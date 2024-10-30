تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مصطفى فهمي

غيّب الموت مصطفى فهمي فجر اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد تدهور صحته إثر عملية إزالة ورم دماغي في شهر أب (أغسطس) الماضي.



ونُقل شقيق الفنان حسين فهمي الأصغر إلى أحد المستشفيات صباح أمس الثلاثاء بسبب شعوره بالتعب، قبل خروجه ظهراً على أن يستكمل العلاج في منزله.



وتدهورت صحة الممثل المصري في وقت لاحق، فاستدعت عائلته سيارة إسعاف لنجدته، لكن المنية وافته قبل وصولها، بعد ساعات قليلة على صدمة الوسط الفني برحيل الفنان المصري حسن يوسف عن عمر ناهز 90 عاماً.



يُذكر أن الراحل من أصول شركسية لأسرة أرستقراطية مارست العمل السياسي، إذ كان جده محمد باشا فهمي رئيساً لمجلس الشورى، وكان والده محمود باشا فهمي سكرتيراً لمجلس الشورى، كما أن جدته هي أمينة هانم المانسترلي صاحبة استراحة المانسترلي.



وحصل مصطفى فهمي على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير، وشارك كمساعد تصوير في فيلم "أميرة حبي أنا" عام 1974.



وبدأ مسيرته التمثيلية في بطولة فيلم "أين عقلي" في العام عينه، ثم شارك عام 1976 في أربع أعمال: "قمر الزمان"، "لمن تشرق الشمس"، "وجهاً لوجه"، "نبتدي منين الحكاية"، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون، من أبرزها "قصة الأمس"، "حياة الجوهري"، "أيام في الحلال".



وأما آخر أعماله، فكانت مشاركته في بطولة فيلم "السرب" الذي عرض أخيراً، من بطولة الفنانين أحمد السقا، دياب، شريف منير، عمرو عبد الجليل، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال. وكالات

اقرأ أيضاً:

وفاة الفنان المصري مصطفى فهمي