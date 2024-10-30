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مستعمرون يزرعون أشجارا في أراض قرب عين البيضا بالأغوار الشمالية

10/30/2024 7:12:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار /PNN- شرع مستعمرون، اليوم الأربعاء، بزراعة أشجار في أراض قرب قرية عين البيضا بالأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن المستعمرين أقدموا صباح اليوم، على زراعة أشجار زيتون في أراض زراعية إلى الجنوب من قرية عين البيضا.

وكان المستعمرون قد شرعوا أمس بتجريف وحراثة هذه الأراضي تمهيدا لزراعتها والاستيلاء عليها، علما أنها مملوكة بالطابو لمواطنين من قرية عين البيضا، ويستغلها أصحابها للزراعة.

وأشار دراغمة إلى أن المساحة التي يعمل بها المستعمرون تزيد عن 30 دونما، على مقربة من مفرق مستعمرة "ميخولا" الجاثمة على أراضي المواطنين.

وتزايدت خلال السنوات الأخيرة عمليات استيلاء المستعمرين على أراضي المواطنين في مناطق وقرى الأغوار الشمالية، وذلك من خلال تجريفها وزراعتها وتسييجها وفرض سيطرة استعمارية كاملة عليها وضمها للمستعمرات القائمة، حيث تتكامل عمليات الاستيلاء التي ينفذها المستعمرون في المنطقة مع عمليات الاستيلاء التي تنفذها سلطات الاحتلال على أراضي الأغوار بذرائع عديدة، بهدف إفراغ الأراضي من أصحابها وتوسعة المستعمرات على حسابها.

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