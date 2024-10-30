مستعمرون يزرعون أشجارا في أراض قرب عين البيضا بالأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الأغوار /PNN- شرع مستعمرون، اليوم الأربعاء، بزراعة أشجار في أراض قرب قرية عين البيضا بالأغوار الشمالية.
وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن المستعمرين أقدموا صباح اليوم، على زراعة أشجار زيتون في أراض زراعية إلى الجنوب من قرية عين البيضا.
وكان المستعمرون قد شرعوا أمس بتجريف وحراثة هذه الأراضي تمهيدا لزراعتها والاستيلاء عليها، علما أنها مملوكة بالطابو لمواطنين من قرية عين البيضا، ويستغلها أصحابها للزراعة.
وأشار دراغمة إلى أن المساحة التي يعمل بها المستعمرون تزيد عن 30 دونما، على مقربة من مفرق مستعمرة "ميخولا" الجاثمة على أراضي المواطنين.
وتزايدت خلال السنوات الأخيرة عمليات استيلاء المستعمرين على أراضي المواطنين في مناطق وقرى الأغوار الشمالية، وذلك من خلال تجريفها وزراعتها وتسييجها وفرض سيطرة استعمارية كاملة عليها وضمها للمستعمرات القائمة، حيث تتكامل عمليات الاستيلاء التي ينفذها المستعمرون في المنطقة مع عمليات الاستيلاء التي تنفذها سلطات الاحتلال على أراضي الأغوار بذرائع عديدة، بهدف إفراغ الأراضي من أصحابها وتوسعة المستعمرات على حسابها.
MENAFN30102024000205011050ID1108833100
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.