بيتس بان جلف تركز في 2025 على صقل المواهب وتعزيز الثقافة وتقديم الحلول المبتكرة المرنة

UNITED ARAB EMIRATES, October 30, 2024 /EINPresswire / -- .الفعالية السنوية الثامنة والعشرون "BPG Camels" في رأس الخيمة تثري الإبداع والابتكار

.تسعى بيتس بان جلف لمكانة عالمية بتحقيق إيرادات قياسية وحصد جوائز جديدة في القطاع

اختتمت مجموعة بيتس عبر الخليج لمجموعة WPP، فعاليتها السنوية الثامنة والعشرين في فندق والدورف أستوريا برأس الخيمة، بحضور 154 مشاركًا يمثلون 35 جنسية من سبع دول مختلفة. واستمرت الفعالية لمدة ثلاثة أيام تحت اسم (BPG Camels)، في تأكيد على التزام المجموعة بمبادئ التنوع، والشمول، والابتكار.

وقد صرح آفي بوجاني، الرئيس التنفيذي لدى BPG ، قائلاً: "الثقافة ليست مجرد كلمة؛ فهي تشمل كل شيء، من التعاون بتواضع إلى احتضان الابتكار والتركيز على العميل، والإيمان بأن الأفكار لا تعترف بالمناصب، إذ يساهم كل فرد وله قيمته الخاصة. وفي عصر الذكاء الاصطناعي، نسعى جميعًا للتميز والاحتفاء بالنجاحات، مع الحفاظ على قيمنا الإنسانية".

تأتي فعالية BPG في وقت مهم، حيث يتزايد الطلب على الحلول المرنة المبتكرة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتخصيص التجارب والتركيز على العملاء والاستدامة. وأبرزت فعالية (BPG Camels) الكفاءة الإبداعية المتعددة التخصصات، لتعزز مكانة BPG كرائدة في عالم الخدمات الرقمية الشاملة. وتعاونت الفرق الإحدى عشرة المشاركة على مجموعة من العروض الإبداعية، مُظهرة قدرتها على تقديم حملات ذات تأثير كبير.

ومن جانبه، أشار توبي هوار، مدير العملاء العالمي لشركة يونيليفر في WPP وعضو مجلس إدارة BPG ، قائلاً: " تُعزز الجوائز التفكير الإبداعي، وتُحفز الطموح، وتجذب وتحتفظ بالمواهب المتميزة، وتبني الثقة مع العملاء. كما أنها تعزز سمعة العلامة التجارية، حيث تتفوق العلامات التجارية المبدعة في نمو الإيرادات بمقدار 2.4 ضعفاً خلال خمس سنوات. كما تعزز الجوائز تأثير الحملة عبر وسائل الإعلام المكتسبة، وتظهر قوة الإبداع الذي يستند على البيانات، وتؤكد على الالتزام بالابتكار المستمر والاستثمار المستقبلي في الإبداع".

استنادًا إلى تحقيق معدلات نمو بلغت 50% في إيرادات عام 2023، تضع BPG أهدافًا طموحة لعام 2025. واستعرضت الفعالية إمكانيات المجموعة في تحقيق هذه الأهداف من خلال تحديات إبداعية عالية المخاطر، تم تقييمها من قبل لجنة من خبراء الصناعة: سونال دابرال، مؤسس شركة استشارات إبداعية ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركات Bates Asia، DDB India، Ogilvy India؛ مارياغرازيا دي أنجليس، المدير العام في Landor MEA؛ دومينيك ستالارد، مؤسس The Experience Makers؛ كلارك ويليامز، مدير التسويق والاتصالات في نيوم/تروجينا؛ ورافي راو، الرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في GroupM والمستشار الاستراتيجي لـ بيتس بان جلف.

وأوضح فالي لاكشمانان، رئيس BPG Arabia ومدير تجربة العملاء في المجموعة، قائلاً: "لا شيء يضاهي حماسنا عندما تجتمع فرقنا من مختلف الأسواق والتخصصات في فعالية تمزج العمل بالترفيه. وتمنحنا BPG Camels هذه الفرصة الفريدة للتواصل والتعارف بطرق لا يمكن تحقيقها في ظل الزخم المستمر للعمل عن بعد والعمل الميداني. وقديماً قال أوسكار وايلد 'يمكنهم سرقة الثروات العادية، أما الثروات الحقيقية فلا يستطيعون سرقتها'؛ ففي روح كل منا تكمن ثروات لا تنضب ولا يمكن سلبها'؛ ويجسد اجتماعنا هذه الثروة الحقيقية التي تكمن في قيمنا وعملنا".

جدير بالذكر أن الحملة الفائزة كانت من تصميم وتنفيذ فريق تحت قيادة دينا نجم، مديرة الأعمال في بيتس بان جلف العربية بمدينة جدة، وتناولت انتشار الإصابة بمرض السكري في المملكة العربية السعودية. وقد قالت نجم تعليقاً على هذا الفوز: "ساهم كل فرد في الفريق بوجهة نظر فريدة كان لها دور في صياغة الرؤية الإبداعية الشاملة، وبذل الجميع قصارى جهدهم لدعم بعضهم. وما كانت مهمة علينا تنفيذها تحت مستوى عال من الضغط تحولت إلى تجربة مفعمة بالطاقة الإيجابية خلال الفعالية، في تجسيد للقيم التي تنفرد بها بيتس بان جلف".

ومع التزامها بالتخصصات المتعددة والتعاون وطرح الأفكار المبتكرة، تستعد BPG لتحقيق مكانة عالمية ونجاحات كبيرة بحلول عام 2025.

تصريحات لجنة التحكيم:

.كلارك ويليامز: "لا أحد يُتقن 'الثقافة' كما تفعل بيتس بان جلف، فهي تستمر في جذب مواهب استثنائية واستبقائها، ليكونوا لاحقًا من أهم ممثلي المجموعة. والاجتماع السنوي لـ بيتس بان جلف هو المثال الأوضح لكيفية تجسيد هذه الثقافة مرة كل عام من خلال تجارب مشتركة تُعزز الانتماء".

.دومينيك ستالارد: "كانت الفعالية السنوية لـ بيتس بان جلف أكثر من مجرد حدث، إنها انطلاقة لحركة ثقافية في القطاع. والمجموعة في طريقها لتحقيق النجاح الكبير في هذه الصناعة، بحلول مبتكرة وأفكار جديدة، وهي مستعدة للفوز بجوائز كبرى وترسيخ مكانتها كقوة إبداع".

.مارياغرازيا دي أنجليس: "كان الحدث ملهمًا؛ ففي غضون ست ساعات فقط، تمكنت الفرق المتنافسة من ابتكار أفكار مثيرة وتقديمها بطريقة جذابة. وكان ذلك دليلًا واضحًا على استراتيجية المجموعة المتكاملة بالنية. ولعبت المواهب الاستثنائية والثقافة المتماسكة الدور الأكبر في ذلك".

.رافي راو: "التزام بيتس بان جلف بتعزيز ثقافة الشركة المزدهرة، سواء في بيئة العمل أو من خلال فعالياتها الخارجية، كان مفتاح نجاحها. وقدرتها على التفكير بشكل مختلف، وتحفيز الإبداع، وتوحيد مواهبها، تكفل لها أن تصبح في طليعة هذه الصناعة، ومؤهلة للتعامل مع تحديات المستقبل".

.سونال دابرال: "ما لفت انتباهي هو الكم والجودة العالية للأفكار التي تم إنتاجها في فترة قصيرة، مدفوعة بروح التعاون القوية. وكان من الرائع رؤية الفرق وهي تعمل بانسجام في سبيل السعي وراء تطبيق أفكار إبداعية. إنها شهادة حقيقية على الثقافة الاستثنائية التي تبنيها بيتس بان جلف حول الإبداع والعمل الجماعي".



نبذة عن "BPG"

على مدار أكثر من أربعة عقود، قادت BPG مسيرة التحوّل والنجاح للعلامات التجارية في عالم دائم التغير. ولأنها تابعة لمجموعة WPP، فهي تعتمد نهجًا رقميًا بالأساس، وتقدّم حلولًا مبتكرة تُحقق النجاح لعملائها المميزين. ومن خلال دمج المواهب العالمية مع الخبرات الوطنية والقدرات المستقبلية، تطور حلولًا ذكية تلبي متطلبات أجندات التسويق المتطورة لدى عملائها. فهذه هي بيتس بان جلف: تستلهم ثقافة إبداعية، وتدعمها بتحليلات متقدمة، في قالب إنساني في تصميمه ومتكامل في أهدافه.

Abrar Alsharief

BPG Group Arabia

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