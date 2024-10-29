كأس القارات للأندية.. الأهلي المصري يقصي العين الإماراتي بثلاثية

تأهل الأهلي المصري للدور قبل النهائي بكأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال) بفوزه على ضيفه العين الإماراتي 3-صفر، يوم الثلاثاء، في الدور الثاني.

وحسم الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا الفوز على العين بطل دوري أبطال آسيا بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني ليتقدم في البطولة المستحدثة.



وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف حمل توقيع الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 32 بعد خطأ قاتل من دفاع العين ثم أضاف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 55 وتكفل محمد مجدي أفشة بتسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.