كأس القارات للأندية.. الأهلي المصري يقصي العين الإماراتي بثلاثية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تأهل الأهلي المصري للدور قبل النهائي بكأس القارات للأندية (إنتركونتيننتال) لكرة القدم بفوزه على ضيفه العين الإماراتي 3-صفر، يوم الثلاثاء، في الدور الثاني.
وحسم الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا الفوز على العين بطل دوري أبطال آسيا بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني ليتقدم في البطولة المستحدثة.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف حمل توقيع الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 32 بعد خطأ قاتل من دفاع العين ثم أضاف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 55 وتكفل محمد مجدي أفشة بتسجيل الهدف الثالث من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع.
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